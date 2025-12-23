ETV Bharat / bharat

सुनवाई शुरू होने से पहले अपनी एक याचिका वापस ले विजय माल्या: बॉम्बे हाई कोर्ट

कोर्ट ने साफ किया कि जब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी.

विजय माल्या मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट (ETV Bharat and PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 4:14 PM IST

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार (23 दिसंबर) को एक बार फिर भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या के वकीलों को निर्देश दिया कि उन्हें भारत लौट आना चाहिए, और कोर्ट अगले ही दिन से उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू कर देगा.

जब कोर्ट ने साफ किया कि उनकी दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई नहीं हो सकती और उन्हें उनमें से एक वापस लेनी होगी, तो विजय माल्या के वकील अमित देसाई ने कोर्ट से और समय मांगा. इसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई 12 फरवरी, 2026 तक टाल दी और वकीलों को अगली सुनवाई में अपनी स्थिति साफ करने का निर्देश दिया.

माल्या के एक्सट्रैडिशन का प्रोसेस आखिरी स्टेज में
भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर विदेश भागे विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत वापस लाने का प्रोसेस अब आखिरी स्टेज में पहुंच गया है. ऐसे में, इस बात की संभावना है कि वह ब्रिटिश कोर्ट में इस कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर सकता है. इसलिए, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया. जवाब में, माल्या का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित देसाई ने हाई कोर्ट से कहा, "हम अब वह क्यों करेंगे जो हमने इतने सालों में नहीं किया."

हाई कोर्ट के निर्देश क्या थे?
विजय माल्या के वकील अमित देसाई ने हाई कोर्ट को बताया कि माल्या अभी लंदन में है. चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखंड की बेंच ने मंगलवार को साफ कहा कि जो लोग फाइनेंशियल फ्रॉड करके विदेश भाग गए हैं, वे वहां से पिटीशन फाइल न करें. उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि वे भारत कब लौटेंगे, उसके बाद ही कोर्ट उनकी पिटीशन पर सुनवाई करेगा.

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाता, तब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी. इस बीच, केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट से माल्या की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है.

याचिकाएं किस बारे में हैं?
विजय माल्या के वकील अमित देसाई ने हाई कोर्ट में दावा किया कि कोर्ट ने उन्हें 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया है और उन्हें 'फाइनेंशियल डेथ सेंटेंस' दी है. विजय माल्या देश का पहला अपराधी बन गया है जिसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की धारा 12(1) में नए संशोधन के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है.

इसलिए, विजय माल्या ने इस कानून की वैलिडिटी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस पिटीशन में विजय माल्या ने पूरी प्रोसेस पर रोक लगाने की मांग की है. उनका दावा है कि जांच एजेंसी ने भारतीय बैंकों से लिए गए उनके लोन से ज़्यादा कीमत के एसेट्स ज़ब्त किए हैं. वह खुद डिपॉजिटर्स का पैसा चुकाने को तैयार हैं. उनका यह भी कहना है कि लोन की रकम, इंटरेस्ट मिलाकर, 6000 करोड़ से बढ़कर 15000 करोड़ रुपये हो गई है.

उनका दावा है कि वे अपने एसेट्स बेचकर यह ब्याज चुका सकते हैं. हालांकि, वे बेबस हैं क्योंकि उनके सभी अकाउंट्स और एसेट्स जांच एजेंसी के कंट्रोल में हैं. विजय माल्या की एक और पिटीशन, जिसमें उनका पक्ष सुनने की रिक्वेस्ट की गई है, वह भी हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पेंडिंग है. यह पिटीशन विजय माल्या ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के प्रोसेस का विरोध करते हुए फाइल की थी.

हालांकि, हाई कोर्ट ने साफ किया कि इन दो पिटीशन में से सिर्फ एक पर सुनवाई होगी, और पूछा कि वह कौन सी पिटीशन वापस लेंगे. मंगलवार को विजय माल्या के वकीलों ने हाई कोर्ट को बताया कि वे 12 फरवरी को अगली सुनवाई में इस मामले पर जवाब देंगे.

केंद्र सरकार का रुख
नए कानून के तहत, 'भगोड़े आर्थिक अपराधी' घोषित किए गए लोगों की संपत्ति तुरंत जब्त कर ली जाती है. जुर्म करने के लिए उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया जाता है, और उन्हें 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित कर दिया जाता है. इस बीच, ये लोग कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भारत से विदेश भाग जाते हैं और बाद में भारत लौटने से मना कर देते हैं. इस अभ्यास को रोकने के लिए यह नया कानून बनाया गया है. हालांकि, ईडी ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि इस कानून ने जांच एजेंसी पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि अब उन्हें हर कार्रवाई के लिए कोर्ट की इजाजत लेनी होगी.

ईडी ने हाई कोर्ट से विजय माल्या की उस याचिका को खारिज करने की मांग की, जिसमें उन्होंने FEO (भगोड़े आर्थिक अपराधी) एक्ट की धारा 12/(8) को चुनौती दी थी और इसे असंवैधानिक बताया था. माल्या ने अपनी याचिका में यह भी तर्क दिया कि कानून मनमाना है, क्योंकि आरोपों से बरी होने पर जब्त की गई संपत्ति वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है.

हालांकि, ईडी के वकीलों ने कोर्ट का ध्यान धारा 12 के उप-धारा (9) की ओर दिलाया, जो विशेष अदालत द्वारा यह निर्धारित किए जाने पर कि आरोपी भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है, संपत्ति वापस करने की अनुमति देता है. इस बीच, विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर लगभग 9,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन पर डिफॉल्ट करने के बाद इंग्लैंड भाग गया. तब से, भारत लगातार विजय माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है.

