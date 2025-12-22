ETV Bharat / bharat

बॉम्बे हाई कोर्ट ने AQI मुद्दे पर BMC कमिश्नर और MPCB सेक्रेटरी को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा

बॉम्बे हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

मुंबई: शहर में पर्यावरण की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है. यह बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की नाकामी को दिखाता है. मुंबई हाई कोर्ट की बनाई एक कमेटी ने मुंबई के 36 हॉटस्पॉट का इंस्पेक्शन किया, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब था. इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई नगर निगम कमिश्नर भूषण गगरानी और महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (MPCB) के सेक्रेटरी को मंगलवार (23 दिसंबर) को खुद पेश होकर सफाई देने का आदेश दिया है. बृहन्मुंबई नगर निगम ने AQI सुधारने के लिए क्या-क्या काम किए

प्रदूषण की वजह से मुंबई की एयर क्वालिटी खराब हो गई है और मुंबई हाई कोर्ट ने दो साल पहले इस मामले पर खुद संज्ञान लिया था. इस पर सोमवार (22 दिसंबर) को चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच के सामने सुनवाई हुई. बीएमसी के पर्यावरण और जलवायु विभाग के चीफ इंजीनियर अविनाश काटे ने निगम की तरफ से एक एफिडेविट पेश किया, जिसमें इस बारे में उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि अभी मुंबई में 1954 कंस्ट्रक्शन साइट्स चालू हैं और 1020 साइट्स पर कम कीमत वाले सेंसर लगाए गए हैं. मुंबई में प्रदूषण (ETV Bharat) इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर 746 सेंसर लगाए गए हैं, जो प्रदूषण का सारा डेटा इकट्ठा करते हैं. धूल के प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए नगर निगम ने पिछले डेढ़ महीने में टैंकरों का इस्तेमाल करके मुंबई के 24 वार्डों में 1518.35 किमी सड़कों की सफाई की है, जिससे कुल 67.86 टन धूल हटाई गई है. इसके अलावा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दो शिफ्ट में 179 बार मिस्ट मशीनों से स्प्रे करके 802.8 किमी सड़कों पर प्रदूषण को कंट्रोल किया गया है. इसके साथ ही, मुंबई नगर निगम ने जून 2025 से अब तक सड़कों पर गैर-कानूनी तरीके से कंक्रीट और दूसरा मलबा ले जाने वाली 315 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है और 8,03,309 रुपये का जुर्माना लगाया है. जून 2025 से अब तक सड़कों पर गैर-कानूनी तरीके से कंस्ट्रक्शन का मलबा डालने वालों के खिलाफ 567 केस दर्ज किए गए हैं और 32,34,391 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसी तरह, जून 2025 से अब तक खुले में ठोस कचरा फेंकने वालों के खिलाफ 107 मामले दर्ज किए गए हैं और 84,700 रुपये वसूले गए.