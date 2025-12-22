ETV Bharat / bharat

बॉम्बे हाई कोर्ट ने AQI मुद्दे पर BMC कमिश्नर और MPCB सेक्रेटरी को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने BMC कमिश्नर भूषण गगरानी और महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (MPCB) के सेक्रेटरी को पेश होकर सफाई देने का आदेश दिया है.

HC
बॉम्बे हाई कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 10:18 PM IST

5 Min Read
मुंबई: शहर में पर्यावरण की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है. यह बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की नाकामी को दिखाता है. मुंबई हाई कोर्ट की बनाई एक कमेटी ने मुंबई के 36 हॉटस्पॉट का इंस्पेक्शन किया, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब था.

इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई नगर निगम कमिश्नर भूषण गगरानी और महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (MPCB) के सेक्रेटरी को मंगलवार (23 दिसंबर) को खुद पेश होकर सफाई देने का आदेश दिया है.

बृहन्मुंबई नगर निगम ने AQI सुधारने के लिए क्या-क्या काम किए
प्रदूषण की वजह से मुंबई की एयर क्वालिटी खराब हो गई है और मुंबई हाई कोर्ट ने दो साल पहले इस मामले पर खुद संज्ञान लिया था. इस पर सोमवार (22 दिसंबर) को चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की बेंच के सामने सुनवाई हुई.

बीएमसी के पर्यावरण और जलवायु विभाग के चीफ इंजीनियर अविनाश काटे ने निगम की तरफ से एक एफिडेविट पेश किया, जिसमें इस बारे में उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि अभी मुंबई में 1954 कंस्ट्रक्शन साइट्स चालू हैं और 1020 साइट्स पर कम कीमत वाले सेंसर लगाए गए हैं.

BMC
मुंबई में प्रदूषण (ETV Bharat)

इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर 746 सेंसर लगाए गए हैं, जो प्रदूषण का सारा डेटा इकट्ठा करते हैं. धूल के प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए नगर निगम ने पिछले डेढ़ महीने में टैंकरों का इस्तेमाल करके मुंबई के 24 वार्डों में 1518.35 किमी सड़कों की सफाई की है, जिससे कुल 67.86 टन धूल हटाई गई है. इसके अलावा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दो शिफ्ट में 179 बार मिस्ट मशीनों से स्प्रे करके 802.8 किमी सड़कों पर प्रदूषण को कंट्रोल किया गया है.

इसके साथ ही, मुंबई नगर निगम ने जून 2025 से अब तक सड़कों पर गैर-कानूनी तरीके से कंक्रीट और दूसरा मलबा ले जाने वाली 315 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है और 8,03,309 रुपये का जुर्माना लगाया है. जून 2025 से अब तक सड़कों पर गैर-कानूनी तरीके से कंस्ट्रक्शन का मलबा डालने वालों के खिलाफ 567 केस दर्ज किए गए हैं और 32,34,391 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसी तरह, जून 2025 से अब तक खुले में ठोस कचरा फेंकने वालों के खिलाफ 107 मामले दर्ज किए गए हैं और 84,700 रुपये वसूले गए.

BMC
मुंबई में प्रदूषण (ETV Bharat)

मुंबई में पारंपरिक बेकरी अभी भी चिमनियों से चल रही हैं
MPCB की दी गई जानकारी के मुताबिक मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस एफिडेविट में यह भी साफ किया है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीमा में कुल 593 बेकरी हैं. इनमें से 209 बेकरी पहले से ही ग्रीन फ्यूल पर चल रही थीं. कुल 347 बेकरी ने ग्रीन फ्यूल के लिए जरूरी क्राइटेरिया पूरे कर लिए हैं, और कुछ अभी भी प्रोसेस में हैं.

हालांकि, 246 बेकरी अभी भी पारंपरिक फ्यूल पर चल रही हैं, जिससे रोजाना धुआं निकल रहा है. मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने एफिडेविट में कहा है कि ऐसी बेकरी के खिलाफ सजा देने वाली कार्रवाई की जा रही है और उन्हें जल्द से जल्द ग्रीन फ्यूल पर स्विच करने के निर्देश दिए गए हैं.

म्युनिसिपल कमिश्नर और MPCB सेक्रेटरी पेश होंगे
इस बीच कोर्ट ने कहा कि यह सब काफी नहीं है.साथ ही मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर और महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी को मंगलवार (23 दिसंबर) सुबह 11 बजे हाई कोर्ट के सामने पेश होकर ठोस उपायों की जानकारी देने का आदेश दिया गया है. इस संबंध में हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी ने मुंबई में खराब एयर क्वालिटी वाले 36 हॉटस्पॉट का इंस्पेक्शन किया है, और डेटा संतोषजनक नहीं है.

कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है?
मुंबई के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को मॉनिटर करने वाला SAMEER ऐप, थर्ड-पार्टी ऐप्स की तुलना में काफी कम AQI रीडिंग दिखा रहा है. तीनों जगहों – बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, RMC प्लांट, और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मेट्रो लाइन 2B – पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और MPCB द्वारा बनाए गए पॉल्यूशन कंट्रोल नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

मुंबई और नवी मुंबई में ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन, तोड़-फोड़, इंडस्ट्रियल और रोडवर्क साइट्स पर, मौजूदा पॉल्यूशन-कंट्रोल गाइडलाइंस का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है, जबकि ये निर्देश लागू हैं. नवी मुंबई के महापे में MPCB का AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बहुत खराब हालत में है. वॉटर स्प्रिंकलर, फॉगिंग और स्मॉग गन जैसे मौजूदा उपायों का इस्तेमाल सीमित, टेम्पररी या सिर्फ ऊपरी तौर पर किया जा रहा है.

बांद्रा (ईस्ट) में सरकारी कॉलोनी में तोड़-फोड़ के काम का भी इंस्पेक्शन किया गया. तोड़-फोड़ में बड़े पैमाने पर बिल्डिंग्स को तोड़ा गया, जिससे बहुत ज़्यादा धूल और मलबा निकला, जो जगह पर खुलेआम बिखरा हुआ था. वहां कोई बैरिकेड, गीली कवरिंग या वॉटर स्प्रिंकलर और स्मॉग गन जैसे डस्ट-कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं थे.

