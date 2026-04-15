कार्तिक आर्यन की पर्सनैलिटी राइट्स का मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वीकार की एक्टर की याचिका
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्टर कार्तिक आर्यन की पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दाखिल की गई याचिका स्वीकार कर ली है.
Published : April 15, 2026 at 5:40 PM IST
मुंबई: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने बीते दिनों ही पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन मामले बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में जस्टिस शर्मिला देशमुख ने गुरुवार को साफ किया कि एक्टर कार्तिक आर्यन की बॉम्बे हाई कोर्ट में व्यक्तित्व अधिकार (पर्सनैलिटी राइट्स) की रक्षा करने संबंधी दायर की गई याचिका में दम है और यह सही है.
उन्होंने इशारा किया कि इस मामले में कार्तिक को सही राहत देने के आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे. हाल के दिनों में, कई सेलेब्रिटीज ने अपने पर्सनल राइट्स को बचाने या पब्लिसिटी राइट्स से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस लिस्ट में कई जाने-माने लोग शामिल हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, स्वर्गीय आशा भोसले, और कई दूसरे जाने माने मशहूर लोग शामिल हैं.
इस केस में कार्तिक की तरफ से बहस करते हुए, सीनियर वकील बीरेंद्र सर्राफ ने कोर्ट को यकीन दिलाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्तिक के नाम, फोटो और आवाज का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि इस कथित बिना इजाजत वाले कमर्शियल इस्तेमाल से उन्हें वित्तीय और प्रतिष्ठा नुकसान हो रहा है. इसलिए, उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी सुरक्षा की मांग सही और जायज है.
कार्तिक की दाखिल की गई याचिका के मुताबिक, उनके नाम और उनकी इमेज का इस्तेमाल, बिना किसी पहले से मंजूरी के अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल कैंपेन और दूसरे मामलों में किया जा रहा है.
अपनी याचिका में, कार्तिक ने कहा है कि इस तरह के क्रियाकलाप उनकी लोकप्रियता और निजी जीवन पर असर डालती हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व अधिकार का उल्लंघन होता है. इसके अलावा, याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने सिर्फ कमर्शियल फायदे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और 'डीपफेक' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनसे मिलती-जुलती सिंथेटिक इमेज, वीडियो और ऑडियो क्लिप बनाई हैं, जिनका उन्होंने बाद में आर्थिक मकसद के लिए इस्तेमाल किया है.
इसलिए, याचिका में ऐसे सभी गलत कामों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की मांग की गई है और इन यूजर्स को उनकी पहले से साफ मंजूरी के बिना उनकी व्यक्तित्व से जुड़ी किसी भी निजी खासियत का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए एक स्थायी रोक लगाने की मांग की गई है.
इस याचिका में, कार्तिक ने आरोप लगाया है कि कई भारतीय और इंटरनेशनल ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उनकी तस्वीरों और वीडियो का गलत इस्तेमाल किया है. बौद्धिक संपदा अधिकार कानून के तहत कुछ अनजान लोगों के खिलाफ कानूनी दावा भी फाइल किया गया है.
इसलिए, इन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपने-अपने पोर्टल से आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाने का निर्देश देने और संबंधित सरकारी अधिकारियों से अनुरोध करने का आदेश मांगा गया है कि वे ऐसे कंटेंट को इंटरनेट से हटाने के लिए कार्रवाई करें. इसके अलावा, इस याचिका के जरिए, कार्तिक ने हाई कोर्ट से इन कामों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान बताने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है.
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