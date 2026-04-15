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कार्तिक आर्यन की पर्सनैलिटी राइट्स का मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वीकार की एक्टर की याचिका

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ( IANS )

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने बीते दिनों ही पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन मामले बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले में जस्टिस शर्मिला देशमुख ने गुरुवार को साफ किया कि एक्टर कार्तिक आर्यन की बॉम्बे हाई कोर्ट में व्यक्तित्व अधिकार (पर्सनैलिटी राइट्स) की रक्षा करने संबंधी दायर की गई याचिका में दम है और यह सही है. उन्होंने इशारा किया कि इस मामले में कार्तिक को सही राहत देने के आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे. हाल के दिनों में, कई सेलेब्रिटीज ने अपने पर्सनल राइट्स को बचाने या पब्लिसिटी राइट्स से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस लिस्ट में कई जाने-माने लोग शामिल हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, स्वर्गीय आशा भोसले, और कई दूसरे जाने माने मशहूर लोग शामिल हैं. इस केस में कार्तिक की तरफ से बहस करते हुए, सीनियर वकील बीरेंद्र सर्राफ ने कोर्ट को यकीन दिलाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्तिक के नाम, फोटो और आवाज का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि इस कथित बिना इजाजत वाले कमर्शियल इस्तेमाल से उन्हें वित्तीय और प्रतिष्ठा नुकसान हो रहा है. इसलिए, उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी सुरक्षा की मांग सही और जायज है. बॉम्बे हाई कोर्ट (ETV Bharat) कार्तिक की दाखिल की गई याचिका के मुताबिक, उनके नाम और उनकी इमेज का इस्तेमाल, बिना किसी पहले से मंजूरी के अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल कैंपेन और दूसरे मामलों में किया जा रहा है.