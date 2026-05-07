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सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा सभी 22 आरोपियों को बरी करने का फैसला

सोहराबुद्दीन मामले के वकील गौतम तिवारी ने कहा, "हमने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने हमारी याचिका खारिज कर दी है."

गुरुवार को, मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की खंडपीठ ने रुबाबउद्दीन और नायबउद्दीन शेख द्वारा दायर अपीलों पर अपना फैसला सुनाते हुए उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया. अदालत ने विशेष सीबीआई अदालत के बरी करने के फैसले की पुष्टि की और सबूतों की कमी के कारण उन्हें मामले से मुक्त रखने के निर्णय को बरकरार रखा.

2005 में सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी कौसर बी के कथित फर्जी एनकाउंटर का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था. तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर मामला- जो इसी मामले से जुड़ा था, उसने भी उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थीं. अप्रैल 2019 में, सोहराबुद्दीन के भाइयों, रुबाबउद्दीन और नायबउद्दीन शेख ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में आरोपियों के बरी होने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

मुंबईः बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले के सभी 22 आरोपियों को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने 2018 में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दिए गए बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है. अपने फैसले में कोर्ट ने साफ किया कि ठोस सबूतों की कमी के कारण आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. इस मामले में उस समय पद पर रहे कई पुलिस अधिकारियों और वरिष्ठ अफसरों के शामिल होने के आरोप लगे थे.

सोहराबुद्दीन शेख एक खूंखार अपराधी था. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के झारण्या गांव का रहने वाला था. 1990 के दशक के दौरान, उसका गिरोह उदयपुर, अहमदाबाद और उज्जैन के इलाकों में सक्रिय था. उसके खिलाफ जबरन वसूली, अपहरण और हथियारों की तस्करी सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे. साल 2004 में, उसने राजस्थान में मार्बल खदानों के मालिक पटनी भाइयों को धमकी देते हुए रंगदारी (extortion) मांगी थी.

रंगदारी मामले के सिलसिले में, व्यापारियों ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी थी. इसके बाद, गुजरात पुलिस के अधिकारी डी.जी. वंजारा को सोहराबुद्दीन से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उस समय एनकाउंटर ऑपरेशनों में अपनी भूमिका के लिए काफी चर्चा में रहते थे.

क्या थी घटना?

26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी की कथित फर्ज़ी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई थी. इसी दौरान घटना के चश्मदीद गवाह और सोहराबुद्दीन के साथी तुलसीराम प्रजापति पर भी दिसंबर 2006 में एक अन्य कथित फर्ज़ी मुठभेड़ में मारे जाने का आरोप लगा. गुजरात एटीएस पर राजनीतिक दबाव में इन हत्याओं को अंजाम देने का आरोप लगने के बाद 2012 में गुजरात सीआईडी ​​से जांच सीबीआई को सौंप दी गई.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मामले को गुजरात से महाराष्ट्र की एक अदालत में ट्रांसफर कर दिया. इस मामले में सीबीआई ने कुल 38 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तत्कालीन गुजरात एटीएस प्रमुख डी जी वंजारा और कई बड़ी हस्तियों और अधिकारियों के नाम शामिल थे.

मुकदमे के दौरान अमित शाह और वंजारा समेत कुल 16 आरोपियों को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था, जिसका सीबीआई ने कोई विरोध नहीं किया. इसके बाद बाकी 22 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और आरोप तय किए गए. इन आरोपियों में मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान पुलिस बल के अधिकारी शामिल थे. सीबीआई ने इनके खिलाफ कुल 210 गवाह पेश किए थे, जिनमें से 92 गवाहों को अपनी गवाही बदलने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

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