खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के लिए महाराष्ट्र आइस हॉकी टीम के चयन पर रोक, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के लिए महाराष्ट्र आइस हॉकी टीम की चयन प्रक्रिया ( ETV Bharat )

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को आगामी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में आइस हॉकी के लिए राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी. कोर्ट ने इस तर्कहीन चयन प्रक्रिया पर कड़ी नाराजगी जताई, जिसमें आइस रिंक पर आइस स्केट्स का इस्तेमाल करके खिलाड़ियों को चुनने के बजाय, उन्हें रोलर स्केट्स पहनकर सीमेंट टर्फ पर आइस हॉकी खेलने के लिए कहा जा रहा था. खिलाड़ियों ने ट्रायल्स का बायकॉट किया है, और सवाल उठाया है कि जब पुणे के फीनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम में आइस हॉकी रिंक मौजूद है, तो ट्रायल्स बालेवाड़ी में क्यों हो रहे हैं. आइस हॉकी, जो विदेश में बहुत लोकप्रिय खेल है, हाल के वर्षों में भारत में भी पॉपुलर हो रहा है. यह खेल आम तौर पर बंद स्टेडियम में नियंत्रित तापमान पर खेला जाता है. ऐसा स्टेडियम बनाना और उसका रखरखाव करना काफी महंगा होता है. हालांकि, राज्य खेल निदेशालय के इस अजीब समाधान पर हैरानी जताते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बालेवाड़ी में स्टेट-लेवल सिलेक्शन प्रोसेस पर रोक लगा दी. बॉम्बे हाई कोर्ट (ETV Bharat) इस साल लेह-लद्दाख में होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के लिए, आइस हॉकी समेत कई खेलों के लिए राज्य-स्तरीय चयन प्रक्रिया पुणे के बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही है. आरोप है कि यह आइस हॉकी सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक दिखावा है. अधिकारियों पर खेल की प्रकृति को पूरी तरह से बदलने का आरोप लगाते हुए, महाराष्ट्र के जाने-माने आइस हॉकी खिलाड़ी हिमांशु शिवाजी राले और दूसरों ने अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश की. संगठन ने उनकी आपत्तियों को अनदेखा कर दिया, जिसके बाद उन्हें आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.