खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के लिए महाराष्ट्र आइस हॉकी टीम के चयन पर रोक, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के लिए महाराष्ट्र में आइस हॉकी के लिए स्टेट-लेवल सिलेक्शन ट्रायल गैर-कानूनी तरीके से करने के आरोप लगे थे.
Published : January 18, 2026 at 1:35 PM IST
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को आगामी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में आइस हॉकी के लिए राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी. कोर्ट ने इस तर्कहीन चयन प्रक्रिया पर कड़ी नाराजगी जताई, जिसमें आइस रिंक पर आइस स्केट्स का इस्तेमाल करके खिलाड़ियों को चुनने के बजाय, उन्हें रोलर स्केट्स पहनकर सीमेंट टर्फ पर आइस हॉकी खेलने के लिए कहा जा रहा था. खिलाड़ियों ने ट्रायल्स का बायकॉट किया है, और सवाल उठाया है कि जब पुणे के फीनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम में आइस हॉकी रिंक मौजूद है, तो ट्रायल्स बालेवाड़ी में क्यों हो रहे हैं.
आइस हॉकी, जो विदेश में बहुत लोकप्रिय खेल है, हाल के वर्षों में भारत में भी पॉपुलर हो रहा है. यह खेल आम तौर पर बंद स्टेडियम में नियंत्रित तापमान पर खेला जाता है. ऐसा स्टेडियम बनाना और उसका रखरखाव करना काफी महंगा होता है. हालांकि, राज्य खेल निदेशालय के इस अजीब समाधान पर हैरानी जताते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बालेवाड़ी में स्टेट-लेवल सिलेक्शन प्रोसेस पर रोक लगा दी.
इस साल लेह-लद्दाख में होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के लिए, आइस हॉकी समेत कई खेलों के लिए राज्य-स्तरीय चयन प्रक्रिया पुणे के बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही है. आरोप है कि यह आइस हॉकी सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक दिखावा है. अधिकारियों पर खेल की प्रकृति को पूरी तरह से बदलने का आरोप लगाते हुए, महाराष्ट्र के जाने-माने आइस हॉकी खिलाड़ी हिमांशु शिवाजी राले और दूसरों ने अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश की. संगठन ने उनकी आपत्तियों को अनदेखा कर दिया, जिसके बाद उन्हें आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.
हिमांशु राले ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के लिए आइस हॉकी के लिए स्टेट-लेवल सिलेक्शन ट्रायल पूरी तरह से गैर-कानूनी और भ्रष्ट तरीके से किए जा रहे हैं. याचिका में 9 से 13 जनवरी के बीच हुए पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल करने की मांग की गई थी. साथ ही अनुरोध किया गया था कि नए ट्रायल एक एड-हॉक कमेटी की देखरेख में पारदर्शी तरीके से किए जाएं.
हिमांशु राले की याचिका पर शनिवार को जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अभय मंत्री की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई. युवा खिलाड़ियों की अर्जी को गंभीरता से लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रधान निदेशक को 18 फरवरी को अगली सुनवाई से पहले अपनी स्थिति साफ करने का आदेश दिया और सिलेक्शन प्रोसेस पर रोक लगा दी.
एडवोकेट विनोद सांगविकर ने कोर्ट में खिलाड़ियों का पक्ष रखा. उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि यह मामला संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का सीधा उल्लंघन, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन और राष्ट्रीय खेल संहिता का उल्लंघन है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और योग्य खिलाड़ियों के लिए निष्पक्ष होनी चाहिए, जो खेल के विकास के लिए जरूरी है.
याचिका में उठाए गए प्रमुख मुद्दे
- 28 मई, 2025 को, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IHAI) ने एक एड-हॉक कमेटी बनाई और IHAM की मान्यता सस्पेंड कर दी.
- आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (IHAM) के सस्पेंशन और एड-हॉक कमेटी बनाने के बावजूद, स्टेट स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट ने IHAM को ट्रायल करने की इजाजत दी, जो गैर-कानूनी है.
- आइस हॉकी ट्रायल एक रोलर स्केटिंग रिंक पर किए गए, जिससे खिलाड़ियों की असली स्किल का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया, जबकि पुणे में एक आइस रिंक मौजूद था.
- सिर्फ 19 खिलाड़ी सिलेक्शन ट्रायल में शामिल हुए, और उन सभी को चुन लिया गया. इससे साफ पता चलता है कि सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एक औपचारिकता थी. याचिकाकर्ताओं और दूसरे नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया.
- एड-हॉक कमेटी ने 7, 11 और 12 जनवरी, 2026 को राज्य खेल विभाग को सिलेक्शन कमेटी के बारे में जानकारी दी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया.
- 15 जनवरी, 2026 को IHAI ने गड़बड़ियों के बारे में एक पत्र लिखा और नए सिलेक्शन ट्रायल की मांग की.
