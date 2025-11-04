ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: बॉम्बे हाईकोर्ट का याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार, जानें मामला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाता सूची में नाम न होने से संबंधित याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देने से इनकार कर दिया.

Bombay HC refused to grant relief to petitioners related to no name in voters list for civic polls in Maharashtra
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: बॉम्बे हाईकोर्ट का याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार, जानें मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 4, 2025 at 6:00 PM IST

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के खिलाफ दायर चार याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक बार मतदाता सूची तैयार हो जाने के बाद उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी सूची में नाम नहीं आया. साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची पर आपत्ति जताने के लिए कम समय दिया गया.

हालांकि, हाईकोर्ट ने वार्ड आरक्षण और परिसीमन से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करने का फैसला किया है.

आगामी नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद और नगरपालिका चुनावों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आपत्ति जताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में लगभग 42 याचिकाएं दायर की गईं. मतदाता सूची पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई. इनमें से कुछ याचिकाएं छत्रपति संभाजी नगर पीठ से और कुछ नागपुर पीठ से मुंबई स्थित मुख्य न्यायाधीश की पीठ को स्थानांतरित कर दी गई थीं.

महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में इन याचिकाओं का विरोध किया और स्पष्ट किया कि ये सुनवाई के योग्य नहीं हैं. सरकारी वकीलों ने अदालत में दावा किया कि इनमें से कई याचिकाएं गलत मुद्दों को लेकर दायर की गई थीं, जबकि कुछ मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय स्पष्ट थे. मराठवाड़ा और विदर्भ से दायर याचिका में अदालत को बताया गया कि इस साल बाढ़ की स्थिति के कारण मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज नहीं की जा सकीं. कुछ नए मतदाताओं ने दावा किया कि उनके नाम दर्ज होने के बावजूद उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया.

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया, आपने इस बारे में पूरे साल क्या किया? चुनाव से ठीक पहले आप अदालत क्यों आए? इसके बाद अदालत ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया.

नए कानून के प्रावधान को चुनौती
महाराष्ट्र जिला परिषद और नगर पंचायत समिति अधिनियम, 2025 की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा 20 अगस्त, 2025 को जारी की गई थी. इसके 12वें प्रावधान में स्पष्ट किया गया है कि वार्ड आरक्षण की रोटेशन प्रणाली के तहत यह पहला चुनाव होगा. एक याचिका में दावा किया गया कि यह प्रावधान असंवैधानिक है और वार्ड आरक्षण हर वर्ग को अवसर प्रदान करने के लिए है, और इस प्रावधान को निरस्त करने की मांग की गई.

याचिका में यह भी मांग की गई कि वार्ड आरक्षण 1996 के अधिनियम के अनुसार बनाए रखा जाए. कुछ याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के कारण एक वार्ड के मतदाता दूसरे वार्ड में चले गए.

एक अन्य याचिका में मांग की गई थी कि 2011 की जनगणना के अनुसार वार्ड आरक्षण तय किया जाए क्योंकि जनसंख्या के नए आंकड़े उपलब्ध नहीं थे. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह शेष याचिकाओं पर गुरुवार को विस्तार से सुनवाई करेगा.

राज्य चुनाव आयोग की भूमिका
मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का अधिकार हमारे पास नहीं है. आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार है. राज्य चुनाव आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दिए एक हलफनामे में स्पष्ट किया है कि केवल वे ही मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं जिनके नाम 1 जुलाई, 2025 तक इस सूची में हैं और इस वर्ष चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि, आयोग ने न्यायालय का ध्यान इस ओर दिलाया है कि अगर किसी का नाम पहले मतदाता सूची में था, लेकिन अब हटा दिया गया है, तो कानून में इसके खिलाफ अपील करने का प्रावधान है.

