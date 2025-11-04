ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: बॉम्बे हाईकोर्ट का याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार, जानें मामला

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची के खिलाफ दायर चार याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक बार मतदाता सूची तैयार हो जाने के बाद उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी सूची में नाम नहीं आया. साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची पर आपत्ति जताने के लिए कम समय दिया गया. हालांकि, हाईकोर्ट ने वार्ड आरक्षण और परिसीमन से जुड़ी याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करने का फैसला किया है. आगामी नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद और नगरपालिका चुनावों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आपत्ति जताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में लगभग 42 याचिकाएं दायर की गईं. मतदाता सूची पर आपत्ति जताने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई. इनमें से कुछ याचिकाएं छत्रपति संभाजी नगर पीठ से और कुछ नागपुर पीठ से मुंबई स्थित मुख्य न्यायाधीश की पीठ को स्थानांतरित कर दी गई थीं. महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में इन याचिकाओं का विरोध किया और स्पष्ट किया कि ये सुनवाई के योग्य नहीं हैं. सरकारी वकीलों ने अदालत में दावा किया कि इनमें से कई याचिकाएं गलत मुद्दों को लेकर दायर की गई थीं, जबकि कुछ मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय स्पष्ट थे. मराठवाड़ा और विदर्भ से दायर याचिका में अदालत को बताया गया कि इस साल बाढ़ की स्थिति के कारण मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज नहीं की जा सकीं. कुछ नए मतदाताओं ने दावा किया कि उनके नाम दर्ज होने के बावजूद उन्हें सूची में शामिल नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया, आपने इस बारे में पूरे साल क्या किया? चुनाव से ठीक पहले आप अदालत क्यों आए? इसके बाद अदालत ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया.