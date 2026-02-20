कोलाबा बिल्डिंग विवाद: अगर नौसेना का दावा सही निकला तो गिरेंगी ऊपर की मंजिलें, 30 मार्च को अगली सुनवाई
INS शिकरा के कमांडिंग ऑफिसर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें 19 मंजिला इमारत 'जाधवजी मेंशन' को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया.
Published : February 20, 2026 at 8:46 PM IST
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 20 फरवरी को कोलाबा में नौसेना एयर स्टेशन INS शिकरा के पास स्थित 'जाधवजी मैंशन' इमारत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस अभय मंत्री की पीठ ने इस मामले को सुना.
अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि नौसेना का दावा सही पाया गया, तो निर्धारित 53.03 मीटर (15 मंजिल) की ऊंचाई से ऊपर के फ्लोर को गिराने का आदेश दिया जाएगा. इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने एक सांकेतिक चेतावनी भी दी है कि डेवलपर अपनी जिम्मेदारी और जोखिम पर अतिरिक्त निर्माण करे और खरीदार भी अपने जोखिम पर ही इसमें निवेश करें.
याचिका में क्या है?
INS शिकरा के कमांडिंग ऑफिसर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोलाबा में नौसेना बेस के पास स्थित 19 मंजिला इमारत 'जाधवजी मेंशन' राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है. इसे रक्षा विभाग की अनुमति के बिना बनाया गया है.
नौसेना की भूमिका पर हाईकोर्ट की नाराजगी
याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रक्षा से जुड़े मामले हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और नौसेना देश के रक्षा बलों का एक अभिन्न अंग है. देश की सुरक्षा इन्हीं बलों की वजह से है. इसलिए, सुरक्षा के मुद्दे को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि नौसेना को भविष्य में और अधिक सतर्क रहना चाहिए और क्षेत्र में नियमित गश्त करनी चाहिए.
दक्षिण मुंबई के अति-संवेदनशील कोलाबा इलाके में 'जाधवजी मेंशन' जैसी ऊंची इमारत का निर्माण पिछले तीन सालों से चल रहा है. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था कि क्या इस दौरान नौसेना के अधिकारी सो रहे थे?
साथ ही, अदालत ने पूछा था कि आपको सिर्फ इसी इमारत पर आपत्ति क्यों है? इलाके की अन्य इमारतों को लेकर आपका क्या रुख है? आज की सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने नौसेना की भूमिका पर असंतोष जताया. कोर्ट ने टिप्पणी की कि इमारत की 19 मंजिलें रातों-रात नहीं बनीं. क्या आपको इस खतरे का एहसास तभी हुआ जब 17 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री मुंबई आए? हाईकोर्ट ने कहा कि यह देश की सुरक्षा के प्रति एक तरह की उपेक्षा है.
नौसेना का पक्ष
नौसेना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा, "हमें अति-संवेदनशील क्षेत्रों में 53.5 मीटर तक के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, रक्षा बेस के पास किसी भी निर्माण के लिए नौसेना से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, जो इस इमारत के मामले में नहीं ली गई." नौसेना ने आरोप लगाया कि इस ऊंची इमारत के कारण नौसेना बेस और हेलीपैड पर होने वाली VVIP की गतिविधियों पर आधुनिक तकनीक के जरिए आसानी से नजर रखी जा सकती है.
नौसेना के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि आस-पास की अन्य इमारतें 2011 से पहले की हैं, जबकि 2011 के बाद से कोलाबा क्षेत्र में निर्माण के लिए नौसेना का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा, जुलाई 2025 में मुंबई नगर निगम (BMC) को पत्र लिखकर इस निर्माण पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी और बताया गया था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है, लेकिन निगम की ओर से कोई जवाब नहीं मिला.
कोर्ट की सख्त चेतावनी
हाईकोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि यदि अनुमति देने में नगर निगम के अधिकारियों और डेवलपर के बीच किसी भी तरह की मिलीभगत पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी. मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च तक के लिए टाल दी गई है.
डेवलपर का क्या दावा है?
डेवलपर ने तर्क दिया कि रक्षा ठिकानों के पास के क्षेत्रों के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकारियों को केवल एक निश्चित दूरी के भीतर निर्माण पर आपत्ति करने का अधिकार है. इस मामले में, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य नहीं था क्योंकि मुंबई नगर निगम द्वारा दी गई अनुमति 2011 के नियमों के लागू होने से पहले की है. इसलिए, अब सुरक्षा के आधार पर आपत्ति करने का कोई मतलब नहीं है.
साथ ही, डेवलपर ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि नौसेना बेस से मात्र 20 मीटर की दूरी पर स्थित बधवार पार्क में सालों से 200 से अधिक झुग्गियां मौजूद हैं और नौसेना अधिकारियों ने उन पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई है.
इसे भी पढ़ेंः