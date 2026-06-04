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सड़क दुर्घटना मुआवजा मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट से बीमा कंपनी को झटका, 34 साल बाद मृतक के परिवार को राहत

बॉम्बे हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मुआवजा से जुड़े एक मामले में 34 साल बाद एक बीमा कंपनी को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने मृतक के परिवार को राहत देते हुए बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि देने का आदेश दिया. सड़क पार करते समय एक पैदल यात्री की मौत के एक मामले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी दुर्घटना के मामले में, जब तक बीमा कंपनी या संबंधित पार्टी कोर्ट में पैदल यात्री की लापरवाही दिखाने वाले पक्के सबूत पेश नहीं करती, तब तक सिर्फ अंदाजों के आधार पर पैदल यात्री को दुर्घटना के लिए मिलकर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पहले के आदेश को रद्द करते हुए, हाई कोर्ट ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और संबंधित गाड़ी के मालिक को मृतक के परिवार को लगभग 9 लाख रुपये का बढ़ा हुआ मुआवजा देने का निर्देश दिया. साथ ही 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देने का आदेश दिया. क्या है पूरा मामला

18 मार्च, 1992 को, गुलाम नसीबदार ठाणे में रेमंड एंड डेम कंपनी की जगह के ठीक सामने सड़क पार कर रहे थे, तभी अचानक एक ट्रक ने उन्हें जोर से टक्कर मार दी. इस भयानक हादसे में गुलाम की मौके पर ही मौत हो गई. उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी नूरजहां, उनके माता-पिता और दो छोटे बच्चे लाचार हो गए. गुलाम परिवार में अकेले कमाने वाले थे, इसलिए उनके रिश्तेदारों ने उस समय ठाणे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में उनकी मौत के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए दावा किया.