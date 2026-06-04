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सड़क दुर्घटना मुआवजा मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट से बीमा कंपनी को झटका, 34 साल बाद मृतक के परिवार को राहत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी को सड़क दुर्घटना मुआवजा मामले में पीड़ित परिवार को बाकी बची हुई रकम देने का निर्देश दिया.

Bombay high court grant relief to a family of decesed in road accident compensation case after 32 years
बॉम्बे हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मुआवजा से जुड़े एक मामले में 34 साल बाद एक बीमा कंपनी को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने मृतक के परिवार को राहत देते हुए बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि देने का आदेश दिया.

सड़क पार करते समय एक पैदल यात्री की मौत के एक मामले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी दुर्घटना के मामले में, जब तक बीमा कंपनी या संबंधित पार्टी कोर्ट में पैदल यात्री की लापरवाही दिखाने वाले पक्के सबूत पेश नहीं करती, तब तक सिर्फ अंदाजों के आधार पर पैदल यात्री को दुर्घटना के लिए मिलकर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के पहले के आदेश को रद्द करते हुए, हाई कोर्ट ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और संबंधित गाड़ी के मालिक को मृतक के परिवार को लगभग 9 लाख रुपये का बढ़ा हुआ मुआवजा देने का निर्देश दिया. साथ ही 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देने का आदेश दिया.

क्या है पूरा मामला
18 मार्च, 1992 को, गुलाम नसीबदार ठाणे में रेमंड एंड डेम कंपनी की जगह के ठीक सामने सड़क पार कर रहे थे, तभी अचानक एक ट्रक ने उन्हें जोर से टक्कर मार दी. इस भयानक हादसे में गुलाम की मौके पर ही मौत हो गई. उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी नूरजहां, उनके माता-पिता और दो छोटे बच्चे लाचार हो गए.

गुलाम परिवार में अकेले कमाने वाले थे, इसलिए उनके रिश्तेदारों ने उस समय ठाणे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में उनकी मौत के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए दावा किया.

परिवार की कानूनी लड़ाई
11 साल बाद, 25 फरवरी, 2003 को इस मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने ट्रक ड्राइवर को सड़क दुर्घटना के लिए दोषी ठहराया. हालांकि, इसने साथ ही मरने वाले गुलाम पर भी आरोप लगाया कि वह खुद एक प्रोफेशनल ड्राइवर था, फिर भी उसने सड़क पार करते समय पूरी सावधानी नहीं बरती.

इसलिए, ट्रिब्यूनल ने उसे दुर्घटना के लिए 50 प्रतिशत जिम्मेदार माना और परिवार को सिर्फ लगभग 1.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया. इस फैसले से दुखी होकर, परिवार के सदस्यों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मदद की गुहार लगाई.

बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला क्या है?
इस याचिका पर जस्टिस अभय आहूजा की अध्यक्षता वाली सिंगल-जज बेंच के सामने सुनवाई हुई. अपने आखिरी फैसले में, हाई कोर्ट ने साफ किया कि ट्रिब्यूनल ने मरने वाले की आमदनी 2,400 रुपये आंकी थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने इस आकलन को मानने से मना कर दिया. ट्रांसपोर्ट लेबर बोर्ड के जारी एक आधिकारिक सर्टिफिकेट के आधार पर, हाई कोर्ट ने मरने वाले गुलाम मोइनुद्दीन की महीने की इनकम 3,533 रुपये तय की.

इसके बाद, अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस के सभी कानूनी हिस्सों को फिर से गणना किया और कुल मुआवजे की रकम 10,32,636 रुपये तय की. इस आंकड़े में से, ट्रिब्यूनल द्वारा पहले दिए गए 1,48,900 रुपये की रकम को घटाने के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी से याचिकाकर्ता को बढ़ा हुआ मुआवजा के तौर पर बाकी बची रकम 8,83,736 रुपये तुरंत देने का निर्देश दिया.

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