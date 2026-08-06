तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट से जोर का झटका, रेप केस में बरी करने का पलटा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने आरोप रद्द करने से इनकार कर दिया और ट्रायल को छह महीने के अंदर खत्म करने का निर्देश दिया.
Published : August 6, 2026 at 11:52 AM IST
पोरवोरिम (गोवा): बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया है. यह मामला उनकी जूनियर सहकर्मी ने दर्ज कराया था.
बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच गोवा सरकार की उस अपील पर फैसला सुना रही थी जिसमें 2021 में गोवा सेशंस कोर्ट द्वारा कथित यौन उत्पीड़न मामले में तेजपाल को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी. यह मामला एक महिला पत्रकार के आरोपों से जुड़ा है, जिसने तेजपाल पर 7 और 8 नवंबर, 2013 को एक होटल की लिफ्ट में उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. तेजपाल को इन आरोपों के तहत 30 नवंबर, 2013 को गिरफ्तार किया गया था.
Bombay High Court at Goa convicts Tehelka magazine Founder Tarun Tejpal in the 2013 sexual assault case pic.twitter.com/CSliQfbLa1— ANI (@ANI) August 6, 2026
29 सितंबर, 2017 को कोर्ट ने उन पर आईपीसी (IPC) की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए थे, जिसमें रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट और गलत तरीके से कैद करना शामिल था. हालांकि, उन्होंने खुद को बेकसूर बताया था. आरोप तय होने के बाद, तेजपाल ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने आरोप रद्द करने से इनकार कर दिया और ट्रायल को छह महीने के अंदर खत्म करने का निर्देश दिया.
#WATCH | Panaji, Goa | Tehelka magazine Founder Tarun Tejpal leaves from the court premises, after being convicted in the 2013 sexual assault case by Bombay High Court at Goa. The pronouncement of sentence at 1430 hours today. pic.twitter.com/4pPTMnXRZG— ANI (@ANI) August 6, 2026
मई 2021 में, गोवा सेशन कोर्ट ने तेजपाल को यह मानते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया था कि प्रॉसिक्यूशन बिना किसी शक के अपना केस साबित करने में नाकाम रहा है. ट्रायल कोर्ट ने मेडिकल सबूतों की कमी पर ध्यान दिया और शिकायत करने वाली और तेजपाल के बीच हुए मैसेज पर भरोसा किया, यह नतीजा निकाला कि वे प्रॉसिक्यूशन के इस दावे का समर्थन नहीं करते कि वह कथित हमले से सदमे में थी.
इसके बाद गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बरी किए जाने को चुनौती दी और ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की.
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