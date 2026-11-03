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दीया मिर्जा का दिवाली पर जागरुकता संदेश दोबारा अपलोड करें, बॉम्बे हाई कोर्ट का BMC को निर्देश

एक्ट्रेस दीया मिर्जा ( File Photo/ IANS )

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी की मुंबई इकाई को आड़े हाथों लेते हुए नेताओं को याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा के बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के जरिये दिए गए एक जन जागरूकता संदेश को BJP नेताओं के एतराज के बाद हटा दिया गया था.

अब हाई कोर्ट ने कंटेंट को बहाल करने का आदेश दिया है. साथ ही BJP नेताओं को बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा के एक पब्लिक अवेयरनेस वीडियो के खिलाफ धार्मिक आलोचना करने के लिए फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने लोगों से सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील की थी.

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा, "हम कुछ नेताओं द्वारा दिए गए गैर-जिम्मेदाराना बयानों से चिंतित हैं. सभी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है. दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसे जाति, पंथ या धर्म के बंधनों से ऊपर उठकर सामूहिक रूप से मनाया जाता है. फिर, कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए किसी की भागीदारी पर आपत्ति कैसे उठा सकता है क्योंकि वह एक अलग धर्म से है? क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है?" एक वीडियो क्लिप हटाए जाने पर हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा, "हम उस दिन रात 11:00 बजे तक काम करते रहे ताकि हमारा आदेश जल्दी अपलोड हो सके और उसे तुरंत लागू किया जा सके. उसके बाद जो कुछ हुआ, वह बहुत चिंताजनक है. पटाखों पर प्रतिबंध का मतलब यह नहीं है कि किसी से त्योहार मनाने का अधिकार छीन लिया जाए. अदालत के निर्देशों के अनुसार वायु प्रदूषण को लेकर दिया गया संदेश एक सकारात्मक संदेश था; यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसकी ऐसी आलोचना हुई. हम आपसे आग्रह करते हैं कि उस वीडियो क्लिप को दोबारा अपलोड करें और जनता का भरोसा बहाल करें. यह एक संवैधानिक जरूरत है. इस तरह का विरोध कुछ लोगों की गलत सोच को दिखाता है, और हमें ऐसी मानसिकता से दूर रहना चाहिए." गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं...

कोर्ट ने कहा, "संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए. हम कहां जा रहे हैं? कुछ लोग सक्रियता के साथ लोगों को हमारे निर्देशों का पालन करने से रोक रहे हैं. सेलिब्रिटीज बिना किसी स्वार्थ के पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए आगे आए, सबको साथ लेकर चलने और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया - यहां गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं थी. यह जागरुकता अभियान सबकी जिम्मेदारी की भावना से शुरू हुआ था. कल जो हुआ वह बुरा है, और हमें इससे बहुत दुख हुआ है. जल्दबाजी में या बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. जब स्वास्थ्य की बात आती है..." कोर्ट ने कहा कि जब प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण पर बात होती है, तो बांटने वाली, गुटबाजी वाली सोच के लिए कोई जगह नहीं होती. ऐसा नहीं होना चाहिए था.