हाई अलर्ट! ओडिशा की अदालतों को मिली बम से उड़ने की धमकी, सीएम माझी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग

भुवनेश्वर/कटक/संबलपुर: ओडिशा में तीन अदालतों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है. राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री ने पैदा हुई इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए आला अधिकारियों से बातचीत की.

गुरुवार को संबलपुर, कटक और देवगढ़ के अलग-अलग जिला अदालत में बम की धमकी मिलने से अफरा-तफरी का माहौल हो गया. इस घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों को बाहर निकालकर परिसर की तलाशी ली.

मुख्यमंत्री माझी ने आनन-फानन में चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) हेमंत शर्मा और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस योगेश बहादुर खुरानिया से बातचीत की. मुख्यमंत्री ने घटना की जांच करने और इसमें शामिल दोषियों का पता लगाने का निर्देश दिया है. सीएम माझी ने स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए बड़े अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है.

जिला अदालत में बम की धमकी मिलने की खबर सार्वजनिक होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गहरी चिंता जताई है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बड़े अधिकारियों को घटना की जांच करने और सच्चाई का पता लगाने का निर्देश दिया है. सीएम ने कहा कि, आम आदमी की रोजी-रोटी की सुरक्षा के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस घटना को बहुत गंभीरता से लेने और उसकी जांच करने का निर्देश दिया.