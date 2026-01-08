ETV Bharat / bharat

हाई अलर्ट! ओडिशा की अदालतों को मिली बम से उड़ने की धमकी, सीएम माझी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग

जिला अदालत में बम की धमकी मिलने की खबर सार्वजनिक होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गहरी चिंता जताई.

Bomb Threats Trigger Security Alert at Cuttack, Sambalpur and Deogarh Courts
ओडिशा की अदालतों को मिली बम से उड़ने की धमकी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 8, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर/कटक/संबलपुर: ओडिशा में तीन अदालतों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है. राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री ने पैदा हुई इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए आला अधिकारियों से बातचीत की.

गुरुवार को संबलपुर, कटक और देवगढ़ के अलग-अलग जिला अदालत में बम की धमकी मिलने से अफरा-तफरी का माहौल हो गया. इस घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों को बाहर निकालकर परिसर की तलाशी ली.

मुख्यमंत्री माझी ने आनन-फानन में चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) हेमंत शर्मा और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस योगेश बहादुर खुरानिया से बातचीत की. मुख्यमंत्री ने घटना की जांच करने और इसमें शामिल दोषियों का पता लगाने का निर्देश दिया है. सीएम माझी ने स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए बड़े अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है.

जिला अदालत में बम की धमकी मिलने की खबर सार्वजनिक होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गहरी चिंता जताई है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बड़े अधिकारियों को घटना की जांच करने और सच्चाई का पता लगाने का निर्देश दिया है. सीएम ने कहा कि, आम आदमी की रोजी-रोटी की सुरक्षा के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस घटना को बहुत गंभीरता से लेने और उसकी जांच करने का निर्देश दिया.

साथ ही संबंधित जगहों पर अधिकारियों को भेजकर इस बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने का भी निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं के पीछे का मुख्य मकसद जानना बहुत जरूरी है. मुख्यमंत्री आज शाम एक हाई-लेवल मीटिंग में घटना का पूरा रिव्यू करेंगे.

वहीं, ओडिशा के डीजीपी ने कहा कि, कई कोर्ट में कोर्ट परिसर को नुकसान पहुंचाने की धमकी वाला एक गुमनाम ई-मेल मिला है. पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और पूरी जांच शुरू कर दी है.

उन्होंने कहा कि, सावधानी के तौर पर, सभी संबंधित जगहों पर पुलिस चेकिंग और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे घबराएं नहीं और सुरक्षा बनाए रखने और जांच में मदद करने में पुलिस का सहयोग करें.

ये भी पढ़ें: कर्नाटक में अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, मच गया हड़कंप...जानें फिर क्या हुआ

TAGGED:

BOMB THREATS
ODISHA DISTRICT COURT
DISTRICT COURT RECEIVES BOMB THREAT
MOHAN CHARAN MAJHI
DISTRICT COURT RECEIVES BOMB THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.