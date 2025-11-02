ETV Bharat / bharat

विक्रमशिला एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप; अलीगढ़ जंक्शन पर 42 मिनट रुकी रही ट्रेन

आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया कि रविवार सुबह करीब 5:20 बजे अज्ञात व्यक्ति ने ट्रेन में बम की सूचना दी थी.

अलीगढ़ जंक्शन पर 42 मिनट रुकी रही ट्रेन.
अलीगढ़ जंक्शन पर 42 मिनट रुकी रही ट्रेन. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 12:23 PM IST

2 Min Read
अलीगढ़: बिहार के भागलपुर से दिल्ली के आनंद विहार जा रही विक्रमशिला एक्सप्रेस (Train No. 12367) में बम की सूचना से हड़कंप मच गया. अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन रविवार सुबह मिली सूचना के बाद अफरातफरी मची रही. आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे प्रशासन ने ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रोककर सघन चेकिंग की. इस दौरान करीब 42 मिनट तक ट्रेन अलीगढ़ में ही रुकी रही.

आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया कि रविवार सुबह करीब 5:20 बजे अज्ञात व्यक्ति ने ट्रेन में बम होने की सूचना दी थी. सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की टीमें मौके पर पहुंचीं. ट्रेन को 5:58 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रोका गया.

डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते की मदद से ट्रेन के सभी डिब्बों, यात्रियों के सामान और प्लेटफॉर्म की गहनता से जांच की गई. चेकिंग के दौरान करीब 42 मिनट तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही. इसके बाद सुबह करीब 6:40 बजे ट्रेन को आनंद विहार के लिए रवाना कर दिया गया.

आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों ने यात्रियों को शांत रखा और सुरक्षा जांच पूरी की गई. जांच के दौरान जब कोई संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, तब ट्रेन को रवाना किया गया. अधिकारियों ने बताया कि बम की सूचना फर्जी निकली है.

कुछ दिनों पहले भी इसी तरह की झूठी सूचना दूसरी ट्रेन के बारे में दी गई थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को परेशान होना पड़ा था. अधिकारियों का कहना है, कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्षेत्राधिकारी आरपीएफ गुलजार सिंह ने बताया कि रेलवे हेडक्वार्टर से हमें सूचना मिली थी, जिसके बाद स्पेशल मेमो देकर ट्रेन को अलीगढ़ में रुकवाया गया. सभी कोच की चेकिंग की गई. ट्रेन के डिब्बो की चेकिंग के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. इटावा आरपीएफ और जीआरपी इस मामले की जांच कर रही है, जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

