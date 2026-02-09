पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल आने के बाद कोर्ट परिसर खाली, सर्च ऑपरेशन जारी
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ई-मेल के जरिए ये धमकी दी गई है.
Published : February 9, 2026 at 3:03 PM IST
चंडीगढ़/पंचकूला : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी है. पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया है.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी : चंडीगढ़ शहर स्थित पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ई-मेल के जरिए ये धमकी दी गई है. इसके बाद पुलिस टीम सक्रिय हुई और तत्काल प्रभाव से पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है.
बम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी : बम की तलाश के लिए मौके पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा है. पुलिस और बम निरोधक दस्ते की ओर से अंदर गहन तलाशी ली जा रही है. पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और बम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेजी से जारी है.
पंचकूला जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी : वहीं पंचकूला के सेक्टर-1 स्थित जिला अदालत में भी सोमवार की दोपहर पुलिस को बम होने की सूचना मिली. इसके तुरंत बाद डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा. ये धमकी सेशन जज के आधिकारिक ई-मेल पर प्राप्त हुई, जिसके तुरंत बाद पुलिस व प्रशासन हरकत में आया. ई-मेल की तकनीकी जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाने की बात कही गई है. पुलिसकर्मियों ने कोर्ट परिसर को पूरी तरह खाली करवा लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया.
