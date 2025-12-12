ETV Bharat / bharat

'स्कूल में बम है...!' सुबह-सुबह स्कूल प्रशासन को मिले 'खौफनाक' ईमेल, बच्चों को तुरंत भेजा गया घर

पुलिस को संदेह है कि किसी ने शरारत की होगी, क्योंकि कुछ साल पहले भी इसी तरह की झूठी अफवाह एक छात्र ने फैलाई थी.

Amritsar school Bomb threat
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 2:39 PM IST

3 Min Read
अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में एक प्रमुख निजी स्कूल को बम की धमकी मिली है. यह धमकी स्कूल प्रबंधन को ईमेल के जरिए भेजी गई. स्कूल प्रबंधन ने तुरंत अमृतसर पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमृतसर के कई निजी स्कूलों को इसी तरह की बम धमकियां मिली हैं. इस धमकी भरे ईमेल की चर्चा के कारण अन्य स्कूलों में भी चिंता का माहौल है.

बच्चों को घर भेजा गयाः

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की सुबह शहर के कुछ बड़े स्कूलों में धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्कूल में बम होने की धमकी दी गई है. इस धमकी के बाद, स्कूल प्रशासकों ने बच्चों की छुट्टी कर दी और उन्हें घर भेज दिया. इस बीच, स्कूल स्टाफ और अभिभावकों ने पुष्टि की कि उन्हें स्कूल से फोन आया था, जिसमें उन्हें बम की धमकी के बारे में सूचित किया गया और वे अपने बच्चों को लेने आए थे.

पुलिस टीम मौके पर पहुंची

मामले की जानकारी मिलते ही आईपीएस अधिकारी श्रीविनल्ला मौके पर पहुंचीं. उन्होंने कहा कि, 'मामले की जांच की जा रही है. किसी को भी जल्दबाजी में अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए.' पुलिस को संदेह है कि किसी ने शरारत की होगी, क्योंकि कुछ साल पहले भी इसी तरह की झूठी अफवाह स्कूल के एक छात्र ने फैलाई थी. फिलहाल, पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है.

शहरवासियों से अपीलः

पुलिस ने शहर के निवासियों से अपील की है कि वे शांतिपूर्वक अपने दैनिक कार्यकलाप जारी रखें. इस पूरी जांच में जो भी सामने आएगा, वह मीडिया के साथ साझा किया जाएगा. फिलहाल, पुलिस टीमें गठित कर एक विशेष आईटी सेल के जरिए जांच कर रही है.

पुलिस ने दिया आश्वासनः

इस संबंध में पुलिस कमिश्नर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जानकारी दी. कहा कि, 'शहर और ग्रामीण इलाकों के कुछ स्कूलों को एक संदिग्ध ईमेल मिला है. इसके बाद ऐसे प्रत्येक स्कूल में एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच की जा रही है. साइबर पुलिस अधिकारी धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगा रहे हैं. पुलिस अधिकारी ने कहा कि पहले भी कुछ छात्र ऐसी शरारतों के लिए जिम्मेदार पाए गए थे. उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है. पुलिस जांच कर रही है और पूरी तरह अलर्ट है.'

'आप' विधायक ने दी चेतावनीः

आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा, 'पंजाब सरकार ऐसी हरकतें करने वाले शरारती तत्वों से पूरी तरह वाकिफ है. किसी को भी कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी. पुलिस ईमेल के स्रोत की जांच कर रही है और दोषियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है.'

