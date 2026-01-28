ETV Bharat / bharat

बिहार के कई जजों को मिला कोर्ट को बम से उड़ाने का मेल, मुजफ्फरपुर से सिवान तक अलर्ट

पटना: बिहार में कई कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बम से उड़ाने की धमकी की सूचना मिली. इसमें मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट, सिवान सिविल कोर्ट, बेगूसराय सिविल कोर्ट, भागलपुर सिविल कोर्ट आदि शामिल हैं. इस सूचना के बाद सभी जिले में पुलिस प्रशासन सतर्क हो गए हैं. साथ ही कोर्ट परिसरों को आनन-फानन में खाली करवाया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

बिहार के कई कोर्ट को उड़ाने की धमकी: मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट परिसर को भी बम से उड़ाने की सूचना ईमेल के जरिए मिली है, जिसके बाद प्रशासन और न्यायिक महकमे में हड़कंप मच गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला जज महोदय के निर्देश पर एहतियातन सिविल कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराने का आदेश जारी किया गया है.

बिहार के कई कोर्ट को उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)

मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट कराया गया खाली: इस निर्देश के अनुपालन में कोर्ट में मौजूद सभी अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मचारियों, वादकारियों और अन्य आगंतुकों से अपील की गई है कि वे शांति बनाए रखते हुए तुरंत कोर्ट कैंपस को खाली करें. किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह पालन करें.

"उपद्रवियों के द्वारा मेल पर सूचना दी गई है कि सिविल कोर्ट को उड़ा देंगे. उसी को देखते हुए एतिहातन सिविल कोर्ट को खाली कराया जा रहा है. कार्रवाई की जा रही है."- कमलेश कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर

"आज हमलोग कोर्ट परिसर की सुरक्षा के लिए ड्रिल कर रहे हैं. सुबह सीजे मैम के ईमेल आईडी पर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का मैसेज आया था. मुख्यालय द्वारा जारी एसओपी का पालन करते हुए कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया है. डॉग स्क्वायड के माध्यम से एक-एक परिसर की चेकिंग की जा रही है. हम सभी से सहयोग करने की अपील करते हैं."- कांतेश मिश्रा, एसएसपी, मुजफ्फरपुर