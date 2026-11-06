ETV Bharat / bharat

गुजरात हाई कोर्ट और सीएम कार्यालय को उड़ाने की धमकी, बम निरोधक और डॉग स्क्वायड ने शुरू की जांच

गुजरात हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट और मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिली है. इस धमकी के बाद, पुलिस टीमों के साथ बम निरोधक और डॉग स्क्वायड हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और जांच शुरू कर दी है.

गुजरात हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी दोपहर 1:11 बजे एक ईमेल के जरिए मिली. ईमेल में कहा गया है कि यह धमकी इसलिए दी जा रही है क्योंकि भारतीय अदालतें कथित तौर पर "सिखों के खिलाफ" हैं.