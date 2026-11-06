गुजरात हाई कोर्ट और सीएम कार्यालय को उड़ाने की धमकी, बम निरोधक और डॉग स्क्वायड ने शुरू की जांच
गुजरात हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
Published : November 6, 2026 at 12:48 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट और मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिली है. इस धमकी के बाद, पुलिस टीमों के साथ बम निरोधक और डॉग स्क्वायड हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और जांच शुरू कर दी है.
गुजरात हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी दोपहर 1:11 बजे एक ईमेल के जरिए मिली. ईमेल में कहा गया है कि यह धमकी इसलिए दी जा रही है क्योंकि भारतीय अदालतें कथित तौर पर "सिखों के खिलाफ" हैं.
ईमेल में यह भी जिक्र है कि गुजरात हाई कोर्ट के अलावा, अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है.
इसके अलावा, 8 से 27 नवंबर के बीच अमिताभ बच्चन के आवास 'जलसा' को उड़ाने और 21 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान ग्रेनेड हमला करने की धमकी भी दी गई है. ईमेल में दिलजीत के शो में आईईडी विस्फोट करने की भी धमकी दी गई है. साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय को भी उड़ाने की धमकी मिली है.
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले, अहमदाबाद सहित राज्य भर की जेलों को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था. एक अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल के जरिए जेलों को उड़ाने की धमकी दी थी. यह धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद, स्थानीय पुलिस टीमें तुरंत जेल परिसर पहुंच गईं थीं. वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, बम निरोधक और डॉग स्क्वायड की मदद से जेल परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया.
स्कूलों को उड़ाने की धमकियां भी मिलीं
इससे पहले, अहमदाबाद के स्कूलों को भी उनके परिसरों को उड़ाने की धमकियां मिली थीं. कुल आठ स्कूलों—जिनमें सैटेलाइट स्थित नारायण गुरु स्कूल, चांदखेड़ा स्थित पोदार इंटरनेशनल स्कूल, सैटेलाइट स्थित विद्या भारती स्कूल और अंबावाड़ी स्थित सी.एन. विद्यालय शामिल हैं, को ये धमकी भरे ईमेल मिले थे. इसके अलावा, 21 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले पंजाबी गायक दिलजीत के कॉन्सर्ट को लेकर भी धमकी दी गई है. धमकी भरे ईमेल में कहा गया है कि "मुंबई में एक बम हमले में बच्चन को मार दिया जाएगा, और अहमदाबाद में एक बम हमले में दिलजीत को मार दिया जाएगा."
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