ओडिशा: बम हमले की धमकी के बाद पुरी जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई

पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर ( ETV Bharat )

पुरी (ओडिशा) : पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बम हमले की धमकी एक सोशल मीडिया पोस्ट से मिलने के बाद मंदिर परिसर और उसके आसपास की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है. यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी. वहीं बीजू जनता दल (बीजद) के राज्यसभा सदस्य सुभाषीश खुंटिया को 10 लाख रुपये न देने और पद से इस्तीफा नहीं देने पर गोली मारकर हत्या करने की धमकी सोशल मीडिया पर दी गई है. दोनों ही मामलों में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. इस सिलसिले में पुरी सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई है और जांच चल रही है. जिस सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी भरा पोस्ट मिला है, उसके यूआरएल लिंक की जांच की जा रही है. हालांकि, पुरी के एसपी प्रतीक सिंह ने बताया है कि आज शाम तक पूरी घटना साफ हो जाएगी. इस बीच, सोशल मीडिया पर मंदिर पर बम फेंकने की धमकी मिलने के बाद मंदिर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. बम निरोधक दस्ता मंदिर के अंदर और बाहर तलाशी ले रहा है. हालांकि मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और स्पेशल कमांडो संभाल रहें हैं. पुरी शहर में कई जरूरी जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर सांसद को गोली मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा कड़ी करने के लिए कदम उठाए गए हैं. बता दें कि कल फेसबुक पर जूली रानी पांडा नाम के अकाउंट से सोशल मीडिया पर ऐसी ही धमकी भरी पोस्ट की गई थी. पुरी पुलिस जांच कर रही है, वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.