ओडिशा: बम हमले की धमकी के बाद पुरी जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई

ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर पर बम से हमले के अलावा एक सांसद को इस्तीफा नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई है.

Puri Jagannath Temple
पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 21, 2026 at 2:16 PM IST

3 Min Read
पुरी (ओडिशा) : पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बम हमले की धमकी एक सोशल मीडिया पोस्ट से मिलने के बाद मंदिर परिसर और उसके आसपास की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है. यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी.

वहीं बीजू जनता दल (बीजद) के राज्यसभा सदस्य सुभाषीश खुंटिया को 10 लाख रुपये न देने और पद से इस्तीफा नहीं देने पर गोली मारकर हत्या करने की धमकी सोशल मीडिया पर दी गई है. दोनों ही मामलों में पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

इस सिलसिले में पुरी सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई है और जांच चल रही है. जिस सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी भरा पोस्ट मिला है, उसके यूआरएल लिंक की जांच की जा रही है.

हालांकि, पुरी के एसपी प्रतीक सिंह ने बताया है कि आज शाम तक पूरी घटना साफ हो जाएगी. इस बीच, सोशल मीडिया पर मंदिर पर बम फेंकने की धमकी मिलने के बाद मंदिर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. बम निरोधक दस्ता मंदिर के अंदर और बाहर तलाशी ले रहा है.

हालांकि मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स और स्पेशल कमांडो संभाल रहें हैं. पुरी शहर में कई जरूरी जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर सांसद को गोली मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा कड़ी करने के लिए कदम उठाए गए हैं.

बता दें कि कल फेसबुक पर जूली रानी पांडा नाम के अकाउंट से सोशल मीडिया पर ऐसी ही धमकी भरी पोस्ट की गई थी. पुरी पुलिस जांच कर रही है, वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

सांसद को गोली मारने की धमकी भरे पोस्ट से हंगामा - सोशल मीडिया फेसबुक पर राज्यसभा सांसद सुभाषीश खुंटिया को गोली मारने की धमकी भरे पोस्ट की घटना ने सरगर्मी तेज हो गई है. धमकी भरा पोस्ट 'जूली रानी पांडा' नाम की फेसबुक आईडी से किया गया था जिसकी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है.

इस बीच, राज्यसभा सांसद खुंटिया ने इस घटना को लेकर कहा, "एक आदमी ने दो दिन पहले मेरे मोबाइल पर मैसेज भेजा था जिसमें 10 लाख रुपये मांगे गए थे और मुझसे राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था. मैंने इसे फेक मैसेज समझकर इग्नोर कर दिया."

कल सोशल मीडिया पर मुझे जान से मारने और गोली मारने की धमकियां दी गईं. यह एक बड़ी घटना है. सांसद खुंटिया ने पुलिस को इस बारे में बताया और पुरी एसपी से अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया है. पुरी जैसे पर्यटक स्थल में मंदिर और अलग-अलग मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, इसके अलग-अलग टूरिस्ट जगहों पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की मांग की है.

'जूली रानी पांडा' कौन है और उसने ऐसा पोस्ट क्यों किया? - 'जूली रानी पांडा' कौन है और उसने ऐसा पोस्ट क्यों किया? इस अकाउंट का मालिक कौन है या यह फेक अकाउंट है, इसकी जांच करने और जल्द ही एक्शन लेने की मांग की जा रही है. गौरतलब है कि खुफिया विभाग ने बार-बार बताया है कि मंदिर आतंकवादियों के निशाने पर है.

