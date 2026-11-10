संसद मार्ग स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में बम की सूचना से मचा हड़कंप, चलाया गया सघन तलाशी अभियान
दमकल विभाग की तरफ से बताया गया कि संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 10, 2026 at 4:35 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के हाई-सिक्योरिटी वाले संसद मार्ग इलाके में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब यहां स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में बम होने की सूचना मिली. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों और बम निरोधक दस्ते की ओर से चलाए गए सघन तलाशी अभियान के बाद इस कॉल को फर्जी (होक्स) घोषित कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.
दमकल विभाग अधिकारी राजेंद्र अटवाल ने बताया, कंट्रोल रूम को सुबह करीब 11:35 बजे बैंक परिसर में बम रखे होने की धमकी की कॉल मिली थी. संसद भवन के निकटवर्ती संवेदनशील क्षेत्र में स्थित होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग (वॉटर टेंडर के साथ) और बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS) की टीमें फौरन मौके पर पहुंच गईं.
#WATCH | Delhi | Security checks are underway after a bomb threat call was received at the Bank of Baroda branch located on Sansad Marg in Delhi. Nothing suspicious found and efforts are underway to identify the caller. pic.twitter.com/wr1lzWHTlW— ANI (@ANI) November 10, 2026
सुरक्षा के मद्देनजर बैंक परिसर को तुरंत खाली कराया गया और आसपास के इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई. लीडिंग फायरमैन राम नरेश के नेतृत्व में राहत टीमें मौके पर तैनात रहीं, जबकि बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की मदद से बैंक के चप्पे-चप्पे की गहन तलाशी ली गई. उन्होंने कहा कि लगभग दो घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद दोपहर 1:55 बजे सुरक्षाबलों ने पुष्टि की कि परिसर से कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ. इसके बाद आधिकारिक तौर पर इस कॉल को 'होक्स कॉल' करार दिया गया. फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान व लोकेशन ट्रेस करने में जुट गई है.
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गौरतलब है कि, इससे पहले दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिलने की घटनाएं सामने आती रही हैं. हालांकि इस बार यह धमकी बैंक को मिली, जिससे प्रशासन हरकत में आ गया. अक्टूबर में राजधानी के कई स्कूलों को बम धमकी वाले ईमेल मिलने की सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं थी. इसमें लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय को भी सुरक्षा संबंधी धमकी मिली थी. इसके बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी और छात्रों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था.
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