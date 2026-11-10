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संसद मार्ग स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में बम की सूचना से मचा हड़कंप, चलाया गया सघन तलाशी अभियान

संसद मार्ग स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा को बम की धमकी ( ANI )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के हाई-सिक्योरिटी वाले संसद मार्ग इलाके में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब यहां स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में बम होने की सूचना मिली. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों और बम निरोधक दस्ते की ओर से चलाए गए सघन तलाशी अभियान के बाद इस कॉल को फर्जी (होक्स) घोषित कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

दमकल विभाग अधिकारी राजेंद्र अटवाल ने बताया, कंट्रोल रूम को सुबह करीब 11:35 बजे बैंक परिसर में बम रखे होने की धमकी की कॉल मिली थी. संसद भवन के निकटवर्ती संवेदनशील क्षेत्र में स्थित होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग (वॉटर टेंडर के साथ) और बम डिस्पोजल स्क्वॉड (BDS) की टीमें फौरन मौके पर पहुंच गईं.