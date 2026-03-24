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जमशेदपुर में द्वितीय विश्व युद्ध का एक और बम मिला, 8 और होने की आशंका

जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में सुवर्णरखा नदी का तट इन दिनों चर्चा में है. 17 मार्च को मिले 500 पाउंड के अमेरिकी बम के बाद सोमवार को सेना के ड्रोन सर्वे में एक और बम का पता चलने से हड़कंप मच गया है. ग्रामीणों का दावा है कि जमीन के नीचे 8 और घातक बम दबे हो सकते हैं. जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया है.

ड्रोन तकनीक में एक और बम बरामद का खुलासा

जब भारतीय सेना की बम निरोधक दस्ता टीम (BDS) पनिपाड़ा-नागुडसाई मार्ग स्थित घटनास्थल पर पहुंची तो आधुनिक उपकरणों और ड्रोन सर्वे के जरिए पूरे इलाके की फोटो ली गई. इस दौरान टीम को एक और बम होने के पुख्ता संकेत मिले, जिसे फिलहाल निष्क्रिय बताया जा रहा है. हालांकि, विशेषज्ञ इसे भी कम घातक नहीं मान रहे हैं. सेना अब अत्याधुनिक मेटल डिटेक्टर्स के जरिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है.

विस्फोटक की क्षमता

बरामद बम 'AN-M64 500 lb' मार्क का अमेरिकी हवाई बम है. जानकारों के अनुसार, दशकों बाद भी इसका बारूद सक्रिय और अत्यंत विनाशकारी है.

इलाके को किया गया नो-गो जोन' घोषित

सेना ने घटनास्थल के चारों ओर 2 किलोमीटर के दायरे को 'नो-गो जोन' घोषित कर दिया है. पुलिस ने इलाके को सील कर आम लोगों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. पहला बम मिलने के बावजूद 6 दिनों तक इसे असुरक्षित छोड़ना चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि सेना के आने के बाद सुरक्षा मानकों का अब कड़ाई से पालन हो रहा है.