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जमशेदपुर में द्वितीय विश्व युद्ध का एक और बम मिला, 8 और होने की आशंका

जमशेदपुर में दूसरे विश्व युद्ध का एक और बम मिला है. जिसे सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है.

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बरामद बम की तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 24, 2026 at 12:11 PM IST

3 Min Read
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जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में सुवर्णरखा नदी का तट इन दिनों चर्चा में है. 17 मार्च को मिले 500 पाउंड के अमेरिकी बम के बाद सोमवार को सेना के ड्रोन सर्वे में एक और बम का पता चलने से हड़कंप मच गया है. ग्रामीणों का दावा है कि जमीन के नीचे 8 और घातक बम दबे हो सकते हैं. जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया है.

ड्रोन तकनीक में एक और बम बरामद का खुलासा

जब भारतीय सेना की बम निरोधक दस्ता टीम (BDS) पनिपाड़ा-नागुडसाई मार्ग स्थित घटनास्थल पर पहुंची तो आधुनिक उपकरणों और ड्रोन सर्वे के जरिए पूरे इलाके की फोटो ली गई. इस दौरान टीम को एक और बम होने के पुख्ता संकेत मिले, जिसे फिलहाल निष्क्रिय बताया जा रहा है. हालांकि, विशेषज्ञ इसे भी कम घातक नहीं मान रहे हैं. सेना अब अत्याधुनिक मेटल डिटेक्टर्स के जरिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है.

विस्फोटक की क्षमता

बरामद बम 'AN-M64 500 lb' मार्क का अमेरिकी हवाई बम है. जानकारों के अनुसार, दशकों बाद भी इसका बारूद सक्रिय और अत्यंत विनाशकारी है.

इलाके को किया गया नो-गो जोन' घोषित

सेना ने घटनास्थल के चारों ओर 2 किलोमीटर के दायरे को 'नो-गो जोन' घोषित कर दिया है. पुलिस ने इलाके को सील कर आम लोगों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. पहला बम मिलने के बावजूद 6 दिनों तक इसे असुरक्षित छोड़ना चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि सेना के आने के बाद सुरक्षा मानकों का अब कड़ाई से पालन हो रहा है.

निष्क्रिय करने की जटिल प्रक्रिया जारी

सेना के वरिष्ठ अधिकारी अब उच्च मुख्यालय के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं ताकि इन बमों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर 'डिफ्यूज' किया जा सके. विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रक्रिया बेहद संवेदनशील है, क्योंकि जरा सीरगड़ या गलत दबाव से दशकों पुराना केमिकल रिएक्शन सक्रिय हो सकता है. वहीं, एक रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि बम मिलना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन दूसरे बम की पुष्टि और अन्य की आशंका यह बताती है कि यह पूरा बेल्ट 'अनएक्सप्लोडेड ऑर्डनेंस' (UXO) का हॉटस्पॉट हो सकता है.

सेना की टीम आई हुई है. बरामद बम को अपने कब्जे में ले लिया है. सेना की टीम मेटल डिटेक्टर से तलाशी अभियान चला रही है. इस काम में स्थानीय प्रशासन भी सहयोग कर रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि कल दोनों बम को डिफ्यूज किया जा सकता है:- अजीत कुजूर, घाटशिला एसडीपीओ

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय रहा था यह क्षेत्र

स्थानीय लोगों का दावा है कि इस रेतीले तट के नीचे कम से कम 8 और बम छिपे हो सकते हैं, जो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है. यह क्षेत्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामरिक रूप से सक्रिय रहा था, जिससे और बम मिलने की आशंका लग रही है. यदि यह सच साबित होता है, तो यह पूरा इलाका एक बड़े विस्फोटक भंडार के ऊपर बसा है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है.

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