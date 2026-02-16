ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में दो न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और BDS मौके पर, सुरक्षा बढ़ाई गई

इन दिनों कई जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है. ऐसे ही धमकी नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायालय को मिली है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 16, 2026 at 1:08 PM IST

|

Updated : February 16, 2026 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल/उत्तरकाशी: उत्तराखंड के नैनीताल और उत्तरकाशी जिले से बड़ी खबर सामने आई है. दोनों ही जगहों पर जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी है. इस धमकी के बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम दोनों ही जिलों में जिला एवं सत्र न्यायालय में पहुंची और कोर्ट परिसर को खाली कराकर संघन जांच की.

नैनीताल कोर्ट के लिए मिली धमकी: फिलहाल जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार ऑल इंडिया जजेस संगठन को ई-मेल भेजा गया था, जिसमें नैनीताल जिला न्यायालय को निशाना बनाने हुए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. ई-मेल मिलने के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

सूचना मिलते ही पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं और पूरे परिसर की सघन जांच की गई. ऑल इंडिया जजेस संगठन को एक ई-मेल प्राप्त हुआ है, जिसमें नैनीताल जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. सूचना मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को अवगत करा दिया गया है. फिलहाल पुलिस और बम डिस्पोजल टीम द्वारा न्यायालय परिसर की जांच की जा रही है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं.
-भागवत प्रसाद, अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन, नैनीताल-

वहीं इस मामले पर नैनीताल एसपी डॉ जगदीश चंद्र ने बताया कि ईमेल के माध्यम से नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायालय में बम होने की सूचना मिली थी. इसके बाद कोर्ट में पुलिस तैनात की गई है. साथ ही बाम निरोधक दस्ता समेत अन्य एजेंसी के द्वारा कोर्ट में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. सूचना की बाद से जिला न्यायालय के अधिकांश हिस्से को चेक किया गया है. किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है.

उत्तरकाशी कोर्ट को भी मिली धमकी: नैनीताल के अलावा जिला न्यायालय उत्तरकाशी को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद जिला न्यायालय उत्तरकाशी में अफरा तफरी मच गई. जिला जज की सूचना पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे न्यायालय परिसर को खाली करवाया. पुलिस और इंटेलिजेंट टीम ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है. वहीं, जिला प्रशासन प्रशासन अलर्ट मोड़ पर आ गया है. बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी अदालत परिसरों में ई-मेल के ज़रिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई.

जिला कोर्ट से सूचना मिली थी कि मेल पर परिसर में आरडीएक्स होने की सूचना है. सूचना मिलते ही पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाकर जांच शुरू कर दी है.
-भावना कैंथोला, नगर कोतवाल, उत्तरकाशी-

पढ़ें---

Last Updated : February 16, 2026 at 1:17 PM IST

TAGGED:

BOMB THREAT NAINITAL COURT
BOMB THREAT UTTARAKHAND
कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी
नैनीताल कोर्ट में बम की धमकी
BOMB BLAST THREAT NAINITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.