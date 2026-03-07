ETV Bharat / bharat

"हरियाणा का बेटा समझकर माफ कर दो", "टटीरी" गाने को लेकर बोले बॉलीवुड रैपर बादशाह, FIR पहले हो चुकी दर्ज

बॉलीवुड सिंगर और रैपर बादशाह ने हरियाणवी स्कूली छात्राओं पर बनाए गए अपने विवादित सॉन्ग "टटीरी" को लेकर हरियाणवियों से माफी मांगी है.

Bollywood singer rapper Badshah apologizes to Haryanvis for the song Tateeree
बॉलीवुड रैपर बादशाह ने मांगी माफी (Badshah)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 7, 2026 at 8:40 PM IST

4 Min Read
चंडीगढ़ : बॉलीवुड सिंगर-रैपर बादशाह ने अपने नए गाने ‘टटीरी’ को लेकर सभी हरियाणवियों से माफी मांगी है. हरियाणा की स्कूली छात्राओं को लेकर फिल्माए गए गाने टटीरी में कई विवादित शब्दों को लेकर हरियाणा के लोगों में खासी नाराज़गी है जिसके बाद बादशाह के खिलाफ 3 एफआईआर तक दर्ज कर लिए गए और हरियाणा की पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर तक जारी करने की बात कही है. ऐसे में बादशाह टोटल बैकफुट पर आ गए हैं और अब उन्होंने अपना वीडियो जारी करते हुए टटीरी सॉन्ग को लेकर पूरे हरियाणा से माफी मांगी है.

बादशाह ने मांगी माफी : बादशाह ने अपने जारी किए गए वीडियो में कहा कि "मेरा नया गाना टटीरी रिलीज़ हुआ है और मैं देख रहा हूं कि उसके एक हिस्से में लिरिक्स और विजुअल रिप्रेजेंटेशन के चलते जो मैसेज गया है, उससे कई लोगों को खासतौर पर मेरे हरियाणा के लोगों को ठेस पहुंची है. मैं खुद हरियाणा से हूं. जो लोग मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरा खान-पान, मेरा रहन-सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है. मुझे हरियाणवी होने पर गर्व है. मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था. कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूं. मैं हिप हॉप जोनर से हूं, जहां लिरिक्स अक्सर कॉम्पिटिशन को नीचा दिखाते हैं. अपने प्रतिद्वंदी के लिए होते हैं. ये किसी औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था. ना मैं ऐसा कभी करूंगा. मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा के कल्चर और बोली को जितनी ऊंचाई पर लेकर जा सकूं, लेकर जाऊं. उस हिस्से से ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से आप सभी से क्षमा मांगता हूं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर माफ करेंगे."

बॉलीवुड रैपर बादशाह ने मांगी माफी (Badshah)

बादशाह पर दर्ज हो चुकी एफआईआर : आपको बता दें कि बॉलीवुड सिंगर और रैपर बादशाह पर ‘टटीरी’ को लेकर हरियाणा में 3 एफआईआर दर्ज हुई है. हरियाणा की स्कूली छात्राओं को दिखाकर गाने में बादशाह ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसे लेकर आपत्ति जताई गई है. हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इस गाने को असभ्य और महिलाओं को 'ऑब्जेक्टिफाई' करने वाला बताया था. महिला आयोग की ओर से बादशाह को नोटिस भी जारी किया गया है. साथ ही गाने में जींद रोडवेज की बस और नरवाना के सच्चा खेड़ा गांव के सरकारी स्कूल का सीन दिखाया गया है. विभाग का आरोप है कि इसके लिए कोई आधिकारिक अनुमति भी नहीं ली गई थी. वीडियो में स्कूली ड्रेस पहनी लड़कियां स्कूल बैग फेंकती नजर आ रही हैं और बस के ऊपर डांस करती हुई नज़र आती है. इस दौरान जो शब्दे बादशाह ने यूज़ किए, उसे आपत्तिजनक बताया गया है.

गाने से रील बनाने और शेयर करने वालों को चेतावनी : एफआईआर के बाद हरियाणा पुलिस ने बादशाह की गिरफ्तारी के लिए पहले ही टीमें गठित कर दी हैं. इसके साथ ही लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. यहां तक कि इस गाने को बादशाह के यूट्यूब के ऑफिशियल अकाउंट से भी हटा दिया गया है. यूट्यूब के साथ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सॉन्ग को हटाने के लिए भी लेटर जारी किया गया है. साथ ही पुलिस ने कहा है कि इस गाने पर रील बनाने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा. 1 मार्च 2026 को इस गाने को रिलीज किया गया था और इस गाने पर करीब 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ आ चुके थे.

