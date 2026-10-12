झारखंड के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने की पूजा, मां के दर्शन कर मांगी देश की खुशहाली
रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने पूजा-अर्चना की.
Published : October 12, 2026 at 12:07 AM IST
रामगढ़ः झारखंड के रामगढ़ जिला में स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ रहा है.
इसी क्रम में बॉलीवुड के चर्चित फिल्म निर्देशक और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता मधुर भंडारकर भी मां के दरबार में पहुंचे. उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया और देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.
मंदिर में दर्शन के बाद मधुर भंडारकर ने रजरप्पा के आध्यात्मिक माहौल को खास बताते हुए यहां मिलने वाली शांति का अनुभव भी साझा किया. शारदीय नवरात्र, मां की भक्ति और आस्था का पावन पर्व और इसी आस्था के बीच रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में एक खास मेहमान ने हाजिरी लगाई. बॉलीवुड की चर्चित फिल्मों के निर्देशक मधुर भंडारकर मां के दर्शन के लिए यहां पहुंचे.
दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ में उन्होंने पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की. मंदिर के पुजारी छोटू पंडा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न कराई. माता के दर्शन के बाद मंदिर न्यास समिति और पुजारियों ने उन्हें मां की चुनरी ओढ़ाकर तथा प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया.
माता के दरबार में मत्था टेकने के बाद मधुर भंडारकर ने अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि रजरप्पा आकर उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक शांति का एहसास हुआ. मंदिर परिसर का प्राकृतिक वातावरण और यहां का आध्यात्मिक माहौल उन्हें खास लगा. उन्होंने मां छिन्नमस्तिका से देशवासियों के कल्याण और देश में अमन-चैन बनाए रखने की प्रार्थना की.
'चांदनी बार', 'पेज 3', 'ट्रैफिक सिग्नल' और 'फैशन' जैसी चर्चित फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने वाले मधुर भंडारकर को मंदिर परिसर में देखकर श्रद्धालुओं और प्रशंसकों में भी उत्साह नजर आया. उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उत्सुक दिखे. इस दौरान निर्देशक ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया.
रजरप्पा का मां छिन्नमस्तिका मंदिर धार्मिक आस्था के साथ-साथ अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक पहचान के लिए भी जाना जाता है. नवरात्र के दौरान यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. ऐसे में फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर का मां के दरबार में पहुंचना भी चर्चा का विषय बना रहा.
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