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झारखंड के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने की पूजा, मां के दर्शन कर मांगी देश की खुशहाली

रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ( ETV Bharat )

रामगढ़ः झारखंड के रामगढ़ जिला में स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ रहा है.

इसी क्रम में बॉलीवुड के चर्चित फिल्म निर्देशक और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता मधुर भंडारकर भी मां के दरबार में पहुंचे. उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया और देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की.