Pan Masala Advertisement : भ्रामक विज्ञापन के प्रचार को लेकर सलमान खान से मांगा जवाब

जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने भ्रामक विज्ञापन के प्रचार को लेकर सलमान खान और पान मसाला निर्माता को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

Jaipur District Court
जयपुर जिला न्यायलय (ETV Bharat File Photo)
Published : December 16, 2025 at 8:52 PM IST

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-2 महानगर द्वितीय ने भ्रामक विज्ञापन का प्रचार करने के आरोप के साथ दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता सलमान खान और राजश्री पान मसाला निर्माता को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना ने यह आदेश योगेन्द्र सिंह के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.

एडवोकेट योगेंद्र सिंह ने परिवाद में बताया कि राजश्री पान मसाला निर्माता अपने उत्पाद का फिल्म अभिनेता सलमान खान से प्रचार कराते हैं. विज्ञापन में इस उत्पाद को इलायची बताया गया है, लेकिन इसकी पैकेजिंग और प्रचार शैली के साथ शब्दों से यह लोगों को पान मसाला और गुटखा जैसे हानिकारक उत्पाद का उपयोग करने के लिए आकर्षित करता है. ऐसे में यह भ्रामक विज्ञापन की परिभाषा में आता है.

परिवाद में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट साल 2004 में तय कर चुका है कि किसी उत्पाद का समर्थन करने वाले सेलिब्रिटी को भी उस उत्पाद की गलत जानकारी और हानिकारक प्रभावों के लिए जिम्मेदार माना जाएगा. ऐसे में इस विज्ञापन के जरिए उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए फिल्म अभिनेता पूरी तरह से जिम्मेदार हैं. पान मसाला निर्माता कंपनी अपने उत्पाद का प्रचार केसर युक्त पान मसाला एवं इलायची के रूप में कर रही है. जबकि इसके पांच और 20 रुपये के पाउच में करीब 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की केसर होना असंभव है. परिवाद में गुहार की गई कि इस भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगाई जाए और निर्माता और अभिनेता पर 50 लाख रुपये का हर्जाना लगाया जाए.

