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बिहार में पंकज त्रिपाठी के भाई पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में पटना PMCH में भर्ती

बिहार में जमीनी विवाद को लेकर पंकज त्रिपाठी के भाई पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया., गंभीर हालत में पटना PMCH में भर्ती हैं.

PANKAJ TRIPATHI BROTHER ATTACKED
पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 22, 2026 at 9:44 AM IST

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पटना: बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमला का मामला सामने आया है. गंभीर हालत में विजेन्द्र नाथ तिवारी का इलाज पटना पीएमसीएच में चल रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

बरौली और माधोपुर थाना क्षेत्र में वारदात: दरअसल, यह घटना गोपालगंज जिले के बरौली और माधोपुर थाना क्षेत्र बेलसंड के गांव में रविवार की है. पूर्व के जमीनी विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि रविवार की देर शाम जब अभिनेता के भाई अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे. इसी दौरान अचानक उन पर हमला किया गया.

PANKAJ TRIPATHI BROTHER ATTACKED
अस्पताल में इलाजरत पंकज त्रिपाठी के भाई (ETV Bharat)

दरवाजे पर बैठे पीड़ित पर अचानक धावा: हमले में वे लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े. जिसके बाद आस-पास के लोग और परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए. हमले के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उन्हें तुरंत गोपालगंज सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर मामला दर्ज: घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले की छानबीन के लिए घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि मामला पूर्व के जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. आरोपियों की पहचान कर ली गई है.

पुलिस की छापेमारी और फरार आरोपी: वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ कर अन्य साथी की जानकारी ली जा रही है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है.

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घटना की जानकारी पर अस्पताल पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

"पूर्व का विवाद जमीन को लेकर था. जिसमें विजेंद्र नाथ तिवारी अपने घर के पास मिट्टी भरवा रहे थे. इसी बीच आरोपी ने पीछे से कुल्हाड़ी और धारदार हथियार से वार कर दिया. पीड़ित का पटना में इलाज चल रहा है. मुख्य आरोपी राजेश साह को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. जल्द ही मुख्य आरोपी समेत हमले में शामिल सभी बदमाशों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा." -राजेश कुमार, सदर एसडीपीओ 2

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