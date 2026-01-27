ETV Bharat / bharat

हरियाणा में बहती है 'सोने की नदी', लेकिन गोल्ड निकालना आसान नहीं, महारत हासिल करने में लगते हैं 5 साल

काफी मेहनत का काम है सोना निकालना: नरेश कुमार ने बताया कि "जहां पर हम सोना निकालते हैं. वो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर इलाका है. यहां के आसपास के कई गांवों के लोग सोना निकालने में माहिर हैं. हालांकि इस काम को सीखने के लिए सालों लग जाते हैं, क्योंकि रेत के कण भी चमकदार होते हैं और सोना भी चमकदार होता है. ऐसे में उनकी पहचान करना काफी मुश्किल होता है. कई सालों की मेहनत के बाद जब हम रेत से सोना निकालना सीख जाते हैं, तो वहीं से रोजी-रोटी चलती है. आसपास के ऐसे कई गांव हैं, जिनमें से करीब ढाई सौ लोग सोना निकालने का काम करते हैं और उनसे हजारों लोगों की रोजी-रोटी चल रही है.

बोली नदी में पानी और रेत के साथ आता है सोना: यमुनानगर के मानकपुर गांव के सोना निकालने वाले कारीगर नरेश कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि "जब से हमने होश संभाला है, तब से ही देखते आ रहे हैं कि इस बोली नदी में सोना हिमाचल के पहाड़ों से बहकर पानी के जरिए आता है. बरसात के दिनों में पहाड़ों से मिट्टी कट कर पानी के जरिए बोली नदी में आती है और उसमें ही प्रकृति स्रोत से सोने के कण भी पानी के साथ रेत के कणों में मिलकर बह आते हैं. जिसे निकालकर सैकड़ों परिवारों की रोजी-रोटी चल रही है."

हिमाचल से आता है नदी में पानी: हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर यमुनानगर जिला बसा है. इसी जिले में बोली नदी पड़ती है. जिसमें हिमाचल प्रदेश से पानी बहकर आता है. इस नदी में पानी और रेत के साथ सोना भी बहता है. ग्रामीण इस नदी से सोना निकाल कर अपनी आजीविका चला रहे हैं. परिवार का पेट भरने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और जान हथेली पर रखकर सोना निकालने का काम करते हैं.

यमुनानगर की बोली नदी से निकलता है सोना: कारिगरों ने बताया कि बरसात में तो जोखिम और भी बढ़ जाता है. जान जोखिम में डालकर हम लोग बोली नदी से सोना निकालने का काम करते हैं. यही सोना उनकी आजीविका है, उनकी मजबूरी है और कई मायनों में उनकी आखिरी उम्मीद भी.

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में एक ऐसी नदी बहती है, जहां पानी और रेत नहीं, बल्कि सोना भी बहकर आता है. हिमाचल के पहाड़ों से बरसात की हर बूंद मिट्टी कुरेदती हुई नीचे उतरती है. बोली नदी में पहुंचते-पहुंचते उसमें सोने के सूक्ष्म कण जुड़ जाते हैं. इसी को छान कर लोग रोजी-रोटी का खर्च निकाल रहे हैं. कभी-कभी एक दिन में डेढ़ ग्राम तक सोना हाथ लग जाता है, तो कभी कई दिन लगातार कुछ नहीं मिलता.

पांच पीढ़ियों से निकालते आ रहे सोना: नरेश कुमार ने बताया कि "हमें सोना निकालते हुए 35 वर्ष हो गए हैं. जब हम छोटे थे, तब पिताजी उनके दादाजी इस काम को किया करते थे और हम उनकी सहायता करने के लिए उनके साथ सोना निकालने के लिए आते थे. धीरे-धीरे हमने भी इस काम को सीखा और अब पिछले 35 सालों से सोना निकालने का काम कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि ये उनकी चौथी या पांचवी पीढ़ी है, जो बाली नदी से सोना निकालने का काम कर रही है.

नदी से सोना निकालने की प्रक्रिया (Etv Bharat)

दूसरी नदियों से भी सोना निकालते हैं लोग: नरेश कुमार ने कहा कि वो ऐसी नदियों में जाते हैं, जो पहाड़ों से होकर आती है. वो यमुनानगर में हिमाचल प्रदेश से आने वाली बोली और सोम नदी में सोना निकालने का काम करते हैं. जब यहां पर काम कम हो जाता है, तब वो गंगा, सतलुज जैसी बड़ी नदी में भी सोना निकालने के लिए जाते हैं. वहां पर 2 महीने तक काम करते हैं और वहीं से अपने परिवार का पेट भरने के लिए सोना निकाल कर लाते हैं. जिनसे उनकी रोजी-रोटी चलती है.

जानिए नदी से सोना निकालने की प्रक्रिया: नरेश कुमार ने बताया कि जो लोग सोना निकालने में माहिर होते हैं. वो उसकी पहचान करते हैं कि नदी में सोना कहां पर मिलेगा. उनके पास लकड़ी और लोहे के कुछ विशेष औजार होते हैं. "बरसात के बाद जब नदी में पानी कम होता है, तो पानी के साथ रेत बजरी बह कर नीचे आ जाती है और वो साइड में किनारों पर लग जाती है. हम किनारों से थोड़ी मिट्टी उखाड़ कर उसको पानी में एक लकड़ी के औजार पर साफ करके देखते हैं. अगर उसमें कोई सोने का कण दिखाई देता है, तब उसकी निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है."

इस बोट के जरिए निकाला जाता है सोना (Etv Bharat)

विशेष औजार से करते हैं रेत और सोने के कण की पहचान: "सबसे पहले हम एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती लेते हैं. एक कश्ती पर तीन से चार लोग काम करते हैं और उनके पास विशेष औजार होते हैं. नदी में सोने की पहचान करने के बाद नदी के किनारों से मिट्टी की खुदाई करके उसको निकालते हैं. फिर नदी के किनारे पर लगाई गई कश्ती में सोने के कण डाले जाते हैं. कश्ती में लकड़ी के डंडों से जालीदार एक खास चीज बनाई होती है. जिसको कश्ती के ऊपर रखा जाता है. उसके ऊपर उसे मिट्टी को डाला जाता है"

कई घंटों तक किया जाता है पानी से साफ: "कई घंटे तक पानी के साथ उसको साफ किया जाता है और बाद में एक मुट्ठी भर ही काला रेत और सोना बचता है. जिसको घर ले जाया जाता है और वहां एक खास मसाले में उसको मिलाकर आग के ऊपर रखा जाता है, आग में वो मसाला तो जल जाता है, लेकिन सारा सोना पिघलाकर एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद उसको बचने के लिए जाया जाता है. जिस दिन वो सोना बेचने जाते हैं और उस समय जो सोने का दाम होता है. उस दाम पर वो बेचा जाता है."

पहले नदी के किनारों पर करनी पड़ती है खुदाई (Etv Bharat)

1 दिन में डेढ़ ग्राम तक निकल चुका है सोना: संजीव कुमार कारीगर ने बताया कि वो पिछले 15-20 सालों से सोना निकालने का काम कर रहे हैं. उनको ये काम सीखने में 5 साल लग गए थे उसके बाद ही वो इसमें एक्सपर्ट हुए थे. बरसात के तीन महीने में उनका काम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में अधिक बरसात होने के चलते बोली नदी में पानी आता रहता है और फिर वो उसमें अच्छा सोना निकाल लेते हैं, जब बरसात के दिन होते हैं. तब वो एक ग्राम तक सोना हर रोज निकाल लेते हैं. सबसे अधिक अब तक उन्होंने करीब डेढ़ ग्राम तक सोना एक दिन में निकला है. हालांकि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं, जब उनको खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि कई बार नदी में पानी ज्यादा आ जाता है. जिसके चलते वो काम नहीं कर पाते. हालांकि अब सर्दियों की बरसात हुई है. अब भी वो तीन चार रत्ती सोना आसानी से 1 दिन में निकाल लेते हैं. जिसे उनकी रोजी-रोटी चलती है.

मिट्टी और सोने के कण को ऐसे किया जाता है अलग (Etv Bharat)

बरसात के दिनों में निकलता है टेंडर: बरसात के दिनों में यमुनानगर प्रशासन के द्वारा नदी से सोना निकालने के लिए टेंडर निकाला जाता है, जिसमें ठेकेदार उस टेंडर को लेते हैं और उसके बाद ठेकेदार के द्वारा आगे कारीगरों को काम करने के लिए परमिशन दी जाती है. पिछले बरसात के सीजन में एक कश्ती पर ₹20000 सीजन के लिए गए थे. जिसमें तीन से चार लोग काम करते हैं. एक दिन में 1500 से लेकर 2000 एक व्यक्ति को आसानी से मजदूरी पड़ जाती है. संजीव कुमार ने बताया कि "बरसात के दिनों में नदी से सोना निकालने में काफी जोखिम रहता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से एकदम से ज्यादा पानी नदी में आ जाता है. जिसे उनको उनके औजार, कपड़ों इत्यादि का नुकसान हो जाता है. कई बार तो सोना निकालने वाले, काम करने वाले कारीगर भी उसमें बह जाते हैं. हर समय जान हथेली पर रखकर हम सोना निकालने का काम करते हैं."

1 दिन में डेढ़ ग्राम तक निकल जाता है सोना (Etv Bharat)

जोखिम भरा है ये काम: संजीव ने कहा "नदी से सोना निकालने वाली बात हर किसी को हैरान कर देती है और लोग सोचते हैं कि ये तो मुफ्त में पैसे कमा रहे हैं, लेकिन नदी से सोना निकालना इतना आसान नहीं है. हर समय नुकसान होने का खतरा रहता है. ज्यादा पानी की वजह से जान जाने का भी खतरा बना रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने पुश्तैनी काम को कायम रखते हुए सर्दी के मौसम में भी ठंडे पानी में घंटों बैठकर कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद वो अपने परिवार को दो वक्त की रोटी देने के लिए सोना निकाल पाते हैं." हालांकि आगे उनके बच्चे इस काम को नहीं करना चाहते, लेकिन ये तीन दशक से ज्यादा समय से ये काम कर रहे हैं. इसलिए वो अब कोई और काम भी नहीं कर सकते और जान जोखिम में डालकर मजबूरन इस काम को करना पड़ रहा है.

