FIFA वर्ल्ड कप को लेकर उत्साह पर खुद अभाव में खेल रहे बोकारो के फुटबॉल खिलाड़ी, सरकार से मदद की आस
एक ओर फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है. वहीं दूसरी ओर बोकारो के फुटबॉल खिलाड़ी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के अभाव में हैं.
Published : June 13, 2026 at 3:53 PM IST
बोकारो: FIFA वर्ल्ड कप 2026 शुरू होते ही फुटबॉल फैंस में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है. इसका असर झारखंड के बोकारो में भी दिख रहा है. SAIL के ट्रेनिंग हॉस्टल के ग्राउंड पर फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों में भी उत्साह है. हालांकि, उनका कहना है कि अगर सरकार फुटबॉल को बढ़ावा दे, तो यहां इतना टैलेंट है कि यहां के खिलाड़ी भी इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं.
फुटबॉल ग्राउंड की कमी
गांव के इलाकों से प्रैक्टिस के लिए बोकारो आए राजीव हांसदा और सुशील सोरेन ने कहा, "हम पिछले तीन-चार साल से फुटबॉल खेल रहे हैं. हम प्रैक्टिस के लिए करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर बोकारो आते हैं. यहां भी उस लेवल का फुटबॉल ग्राउंड नहीं है. लोग यहां क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद जब टाइम मिलता है, तब हम फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं. अगर सरकार हम पर ध्यान दे, तो हम अपने देश के लिए जरूर अच्छा खेल पाएंगे."
पूर्व फौजी और फुटबॉल खिलाड़ी राम बहादुर गुरु ने कहा कि झारखंड में, खासकर आदिवासी बच्चों में फुटबॉल के लिए बहुत जुनून और टैलेंट है. अगर सरकार इस पर पॉजिटिव तरीके से ध्यान दे, तो झारखंड से विश्व स्तरीय खिलाड़ी जरूर निकलेंगे.
भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव
भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान अजय सिंह ने कहा कि आज हमारे देश में फुटबॉल की हालत खराब है. सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया में फुटबॉल की स्थिति अच्छी नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खेल का मैदान सही नहीं है. यह बहुत दुख की बात है कि करीब 1.5 बिलियन की आबादी वाला हमारा देश वर्ल्ड कप तक नहीं पहुंच पा रहा है. कम आबादी वाले देश आज वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं और हम अभी तक क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं. हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमें किस लेवल की ट्रेनिंग मिल रही है.
मेक्सिको सिटी के स्टेडियम से शुरू होने वाले फुटबॉल के इस शानदार महाकुंभ में 40 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिससे फुटबॉल प्रेमियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है. खासकर झारखंड के ग्रामीण इलाकों में वर्ल्ड कप की चर्चाएं सुनाई दे रही हैं. बोकारो के रहने वाले अजय सिंह ने इंडियन फुटबॉल टूर्नामेंट की कप्तानी की है. आज भी कई फुटबॉल प्रेमी खिलाड़ियों को वह व्यक्तिगत रूप से ट्रेनिंग दे रहे हैं.
बोकारो के कई इलाके में फुटबॉल पॉपुलर
बोकारो के दूर-दराज के ग्रामीण इलाके जैसे नावाडीह के पिपराडीह, जुड़ामना, नारायणपुर, गोमिया में सीधावाड़ा, जमुनिया, तेनुघाट, ललपनिया और महुआ डांस सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां फुटबॉल को काफी पसंद किया जाता है. लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण यह ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित होता जा रहा है. खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देने और इन इलाकों में फुटबॉल एकेडमी खोलने की जरूरत है ताकि ऐसे खेलों को बढ़ावा दिया जा सके और इन युवा खिलाड़ियों के हुनर को निखारा जा सके.
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