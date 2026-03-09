ETV Bharat / bharat

बोकारो कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से आया मैसेज, ISI का जिक्र

बोकारो: जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बोकारो व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई. बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार के पास सुबह करीब 9 बजे एक ई-मेल आया. जिसमें बोकारो कोर्ट को साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी दी गई. मेल में सौरव विश्वास नाम का जिक्र होने की बात भी सामने आ रही है.



सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. मौके पर बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीम ने पहुंचकर पूरे परिसर की सघन जांच की. सुरक्षा के मद्देनजर न्यायालय परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि मेल में करीब 14 बम लगाए जाने की बात कही गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए बोकारो पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उनके साथ सिटी डीएसपी, हेडक्वार्टर डीएसपी, सिटी थाना प्रभारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है.

बम स्क्वॉड द्वारा की जा रही है जांच

फिलहाल पुलिस द्वारा व्यवहार न्यायालय, न्याय सदन और जिला अधिवक्ता बार एसोसिएशन परिसर की गहन जांच की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि एक ईमेल आया है. जिसमें बम लगा करके उड़ाने की बात लिखी हुई है. साइनाइड बम के द्वारा हमले की बात है. पुलिस लोकल स्तर पर जो जांच है, उसे कर रही है. इस मामले के जो एक्सपर्ट हैं, वह टीम भी जांच कर रही है. फिलहाल जांच में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है.