हिसार में नम आंखों के साथ सोनू को दी गई अंतिम विदाई, रूस-यूक्रेन युद्ध में हुई थी मौत

रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए हिसार के सोनू का शव आज नारनौंद स्थित मदनहेड़ी गांव पहुंच गया है.

Body of Sonu killed in the Russia Ukraine war reached Madanheri village of Narnaund Hisar
हिसार में नम आंखों के साथ सोनू को दी गई अंतिम विदाई (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 29, 2025 at 11:03 PM IST

हिसार : रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए नारनौंद उपमंडल के गांव मदनहेड़ी के 28 वर्षीय सोनू का शव आज दोपहर गांव पहुंचा. मदनहेड़ी गांव में उसका अंतिम संस्कार किया गया और गांव वालों ने नम आंखों से सोनू को अंतिम विदाई दी.

सोनू का अंतिम संस्कार : सोनू का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचने पर गांव के लोगों की आंखें नम हो गई और सभी ने "शहीद सोनू अमर रहे" के नारे लगाएं. परिजन और ग्रामीणों ने कहा कि सोनू को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. वही नारनौंद से विधायक जस्सी पेटवाड़ ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सोनू के परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाए.

रूस गया था सोनू : मृतक सोनू के चाचा जगबीर सिंह ने बताया कि " उनके जिगर का टुकड़ा सोनू फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करने के लिए मई 2024 में रूस गया था. सोनू को जबरन रशियन आर्मी में भर्ती कर यूक्रेन युद्ध में भेजा गया था. सोनू ने परिवार को 3 सितंबर को आखिरी बार फोन कर बताया था कि उसे जबरन रशियन आर्मी में भर्ती किया जा रहा है और जल्द युद्ध में भेजा जाएगा. इसके बाद 19 सितंबर को रूस से एक पत्र मिला, जिसमें बताया गया कि वो 6 सितंबर से लापता है. 6 अक्टूबर को परिवार के पास रूस की सेना के एक अधिकारी ने पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी कि सोनू की युद्ध में मौत हो चुकी है. यूक्रेन के ड्रोन अटैक में उसकी मौत हुई है."

नम आंखों के साथ लोगों ने दी अंतिम विदाई : बुधवार दोपहर को सोनू का शव गांव में आया और नम आंखों के साथ लोगों ने सोनू को अंतिम विदाई दी. स्थानीय ग्रामीण उमेद ने कहा कि "सोनू एक अच्छा युवक था. सोनू की इस तरह रूस-यूक्रेन युद्ध में हुई मौत से हम सभी दुखी है. सरकार को उसके परिवार की मदद करनी चहिए.

