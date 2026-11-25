असम की कुशियारा नदी से लापता BSF जवान का शव बरामद, दो दिन से चल रहा था सर्च ऑपरेशन
असम की कुशियारा नदी में तस्करों का पीछा करते समय लापता हुए BSF जवान के. वेणु का शव दो दिन बाद बरामद हुआ.
Published : November 25, 2026 at 4:18 PM IST
तेजपुर (असम): असम के श्रीभूमि जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास कुशियारा नदी से लापता सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवान के. वेणु का शव बुधवार सुबह बरामद कर लिया गया है. इसके साथ ही पिछले दो दिनों से चल रहा बड़ा तलाशी अभियान समाप्त हो गया है.
बीएसएफ के असम-मिजोरम फ्रंटियर के डीआईजी अहसान शाहेदी ने इस घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि जवान का शव श्रीभूमि के स्टीमर घाट के पास अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीचोबीच नदी में तैरता हुआ मिला. इससे पहले लापता जवान को खोजने के लिए दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच बैठकें भी हुई थीं.
क्या था पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, यह दुखद हादसा दो दिन पहले सोमवार तड़के हुआ था. हरिनगर सीमा चौकी (BOP) पर तैनात बीएसएफ के कांस्टेबल (जीडी) के. वेणु और हेड कांस्टेबल जितेंद्र यादव गश्त कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने बांग्लादेश की ओर से भारतीय सीमा में घुसे चार से पांच संदिग्ध तस्करों को रोकने की कोशिश की.
बीएसएफ जवानों को अपनी ओर आता देख और पकड़े जाने के डर से तस्करों ने नदी में छलांग लगा दी. उन तस्करों को पकड़ने के लिए कांस्टेबल के. वेणु और हेड कांस्टेबल जितेंद्र यादव ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी. नदी का बहाव काफी तेज था. हेड कांस्टेबल जितेंद्र यादव तो किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन कांस्टेबल के. वेणु तेज लहरों की चपेट में आकर लापता हो गए.
दो दिनों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
जवान के लापता होने की खबर मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया. उन्हें खोजने के लिए राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और नदी पुलिस की टीमों को तुरंत तैनात किया गया.
पिछले दो दिनों से रेस्क्यू टीमें नदी के चप्पे-चप्पे की तलाशी ले रही थीं, लेकिन तेज बहाव के कारण जवान का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था. आखिरकार बुधवार सुबह स्टीमर घाट के पास जवान का पार्थिव शरीर दिखाई दिया, जिसे बीएसएफ के जवानों ने नदी से बाहर निकाला.
मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले 32 वर्षीय के. वेणु की शहादत की खबर से उनके परिवार और बल में शोक की लहर है. प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा.
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