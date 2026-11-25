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असम की कुशियारा नदी से लापता BSF जवान का शव बरामद, दो दिन से चल रहा था सर्च ऑपरेशन

शहीद BSF कांस्टेबल के वेणु ( ETV BHARAT )

तेजपुर (असम): असम के श्रीभूमि जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास कुशियारा नदी से लापता सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवान के. वेणु का शव बुधवार सुबह बरामद कर लिया गया है. इसके साथ ही पिछले दो दिनों से चल रहा बड़ा तलाशी अभियान समाप्त हो गया है.

बीएसएफ के असम-मिजोरम फ्रंटियर के डीआईजी अहसान शाहेदी ने इस घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि जवान का शव श्रीभूमि के स्टीमर घाट के पास अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीचोबीच नदी में तैरता हुआ मिला. इससे पहले लापता जवान को खोजने के लिए दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच बैठकें भी हुई थीं.