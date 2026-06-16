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Ganderbal Encounter: दो महीने बाद व्यक्ति का शव कब्र से निकालकर परिवार को सौंपा गया

आर्मी ने 1 अप्रैल को गांदरबल जिले में एनकाउंटर के दौरान एक संदिग्ध आतंकवादी को मार गिराया था. बाद में एनकाउंटर पर सवाल उठे थे.

Body Of Kashmiri Man Exhumed, Returned to Family Over 2 Months After Encounter in Ganderbal
एनकाउंटर के विरोध में रशीद अहमद मुगल के परिवार ने एक पोस्टर इस्तेमाल किया था. (Screengrab/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 16, 2026 at 3:23 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में इस साल की शुरुआत में एक विवादित एनकाउंटर में मारे गए 30 साल के एक व्यक्ति का शव कब्र से निकालकर उसके परिवार को सौंप दिया गया है. रशीद अहमद मुगल के परिवार वालों ने बताया कि 13 जून को उनके शव को कब्र से निकालकर उन्हें लौटा दिया गया और देर रात गांदरबल जिले के लार इलाके के चुंट वलिवर गांव में उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में दफना दिया गया.

एक करीबी रिश्तेदार ने बताया कि शव को दफनाने की प्रक्रिया चुपचाप की गई और पुलिस वालों की मौजूदगी में परिवार के कुछ ही लोग इसमें शामिल हुए. पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि मुगल के अवशेष पिछले हफ्ते कब्र से निकालकर परिवार को सौंप दिए गए थे. इसके बाद उन्हें उनके पैतृक गांव में दफनाया गया.

यह मामला 1 अप्रैल का है, जब आर्मी ने बताया कि गांदरबल जिले के अरहामा गांव के जंगलों में एनकाउंटर के दौरान एक संदिग्ध आतंकवादी मारा गया. उस समय, मरने वाले की पहचान नहीं बताई गई थी. बाद में, जम्मू-कश्मीर पुलिस को कपड़े से मिले ATM कार्ड से यह पता चला कि मृतक मुगल था, जो जिले का रहने वाला था.

इस एनकाउंटर पर जल्द ही विवाद खड़ा हो गया, जब मुगल के परिवार ने आर्मी के दावे को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि उसका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं है.

रिश्तेदारों ने मुगल को एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति बताया, जो गांववालों को निवास प्रमाण-पत्र, जॉब कार्ड, पेंशन लभा और बैंक लोन से जुड़े पेपरवर्क पूरे करने में मदद करके मामूली गुजारा करता था. उन्होंने कहा कि वह एक आम आदमी था और अधिकारियों पर उसे गलत तरीके से आतंकवादी बताने का आरोप लगाया.

इस घटना ने राजनीतिक ध्यान खींचा, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विवादित एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग की.

लोगों के विरोध के बाद, जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने एनकाउंटर की न्यायिक जांच के आदेश दिए. यह विभाग उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन के तहत काम करता है. न्यायिक जांच की घोषणा करते हुए सिन्हा ने कहा था कि जांच विस्तृत और बिना किसी भेदभाव के होगी, जिसमें जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने के लिए घटना के हर पहलू की जांच की जाएगी.

हालांकि, जांच के नतीजे अभी तक सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किए गए हैं.

मुगल के भाई एजाज अहमद के अनुसार, रशीद 31 मार्च की सुबह घर से निकला और शाम को वापस नहीं लौटा. एजाज ने बताया कि परिवार ने शाम करीब 6 बजे उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था. क्योंकि रशीद एक पुराना हैंडसेट इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए परिवार को शुरू में लगा कि उसने काम करना बंद कर दिया है.

एजाज ने बताया कि अगली सुबह, एक स्थानीय पुलिस अधिकारी उनसे मिलने आया और बताया कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है. फिर उन्हें श्रीनगर में एक पुलिस केंद्र में ले जाया गया, जहां अधिकारियों ने उनसे एक शव की पहचान करने को कहा. एजाज ने कहा कि वह यह जानकर हैरान रह गए कि मृतक उनका भाई था. उनके अनुसार, पुलिस ने बाद में परिवार को बताया कि रशीद एक एनकाउंटर के दौरान आतंकवादी के तौर पर मारा गया था. एजाज ने इस दावे को खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि उनके भाई का आतंकवाद में कोई हाथ नहीं था.

उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार अनुरोध करने के बाद भी, अधिकारियों ने तुरंत परिवार को शव नहीं सौंपा. उन्होंने कहा, इसके बजाय बॉडी को हंदवाड़ा ले जाया गया, जहां शव को दफनाने के समय वह एकमात्र रिश्तेदार थे.

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