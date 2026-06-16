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Ganderbal Encounter: दो महीने बाद व्यक्ति का शव कब्र से निकालकर परिवार को सौंपा गया

एनकाउंटर के विरोध में रशीद अहमद मुगल के परिवार ने एक पोस्टर इस्तेमाल किया था. ( Screengrab/ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में इस साल की शुरुआत में एक विवादित एनकाउंटर में मारे गए 30 साल के एक व्यक्ति का शव कब्र से निकालकर उसके परिवार को सौंप दिया गया है. रशीद अहमद मुगल के परिवार वालों ने बताया कि 13 जून को उनके शव को कब्र से निकालकर उन्हें लौटा दिया गया और देर रात गांदरबल जिले के लार इलाके के चुंट वलिवर गांव में उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान में दफना दिया गया. एक करीबी रिश्तेदार ने बताया कि शव को दफनाने की प्रक्रिया चुपचाप की गई और पुलिस वालों की मौजूदगी में परिवार के कुछ ही लोग इसमें शामिल हुए. पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि मुगल के अवशेष पिछले हफ्ते कब्र से निकालकर परिवार को सौंप दिए गए थे. इसके बाद उन्हें उनके पैतृक गांव में दफनाया गया. यह मामला 1 अप्रैल का है, जब आर्मी ने बताया कि गांदरबल जिले के अरहामा गांव के जंगलों में एनकाउंटर के दौरान एक संदिग्ध आतंकवादी मारा गया. उस समय, मरने वाले की पहचान नहीं बताई गई थी. बाद में, जम्मू-कश्मीर पुलिस को कपड़े से मिले ATM कार्ड से यह पता चला कि मृतक मुगल था, जो जिले का रहने वाला था. इस एनकाउंटर पर जल्द ही विवाद खड़ा हो गया, जब मुगल के परिवार ने आर्मी के दावे को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि उसका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं है. रिश्तेदारों ने मुगल को एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति बताया, जो गांववालों को निवास प्रमाण-पत्र, जॉब कार्ड, पेंशन लभा और बैंक लोन से जुड़े पेपरवर्क पूरे करने में मदद करके मामूली गुजारा करता था. उन्होंने कहा कि वह एक आम आदमी था और अधिकारियों पर उसे गलत तरीके से आतंकवादी बताने का आरोप लगाया. इस घटना ने राजनीतिक ध्यान खींचा, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विवादित एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग की.