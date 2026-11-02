ETV Bharat / bharat

बंगाल विधानसभा भवन के रेस्ट रूम में मिला कैंटीन स्टाफ का शव, जांच में जुटी पुलिस

बंगाल विधानसभा भवन ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा के भीतर रेस्ट रूम में सोमवार सुबह एक कैंटीन स्टाफ की लाश मिलने से हड़कंप मच गया. इस घटना के बाद, विधानसभा के बहुत अधिक सुरक्षित परिसर होने के पहलुओं को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

कर्मचारी की लाश सोमवार सुबह विधानसभा भवन के अंदर रेस्ट रूम के एक टॉयलेट में मिली. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक कैंटीन स्टाफ की पहचान उमेश चंद्र दास के तौर पर हुई है. घटना के बारे में, कोलकाता पुलिस के एसीपी (डिटेक्टिव डिपार्टमेंट) कुणाल अग्रवाल ने कहा, "मृतक का नाम उमेश चंद्र दास है. वह पिछले 15 वर्षों से विधानसभा में अस्थायी कर्मचारी था. हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह घटना कैसे हुई. होमिसाइड डिवीजन के डिटेक्टिव पहले ही मौके पर पहुंच चुके हैं, और हमने जांच शुरू कर दी है."

पुलिस और विधानसभा के सूत्रों के मुताबिक, दूसरे स्टाफ मेंबर्स ने सोमवार सुबह विधानसभा भवन के एक टॉयलेट में उमेश चंद्र दास को बेहोश पड़ा हुआ देखा. मामले की जानकारी तुरंत संबंधित विधानसभा अधिकारियों और ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों को दी गई. स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी जानकारी दी गई. हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से एक पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. इसके बाद, पुलिस और विधानसभा के सुरक्षाकर्मियों की मदद से, कैंटीन स्टाफ को रेस्ट रूम से निकाला गया और हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.