देहरादून: विकासनगर में युवती की लाश मिलने से हड़कंप, साथ गया चचेरा भाई फरार
घर से 100 मीटर की दूरी पर युवती की लाश मिली है. एक दिन में विकासनगर से दूसरी बड़ी घटना सामने आई है.
विकासनगर: देहरादून जिले के विकासनगर में अभी कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ हुई मारपीट का मामला शांत भी नहीं हुआ था, कि विकासनगर में ही एक युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया. देहरादून पुलिस के मुताबिक घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर युवती की लाश मिली है. बताया जा रहा है लड़की अपने कजिन के साथ गई थी.
देहरादून एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक, इस पूरी घटना की जांच की जा रही है. अजय सिंह के मुताबिक युवती का चचेरा भाई फरार चल रहा है. मौके पर FSL की टीम पहुंची हुई है.
गौरतलब है कि देहरादून जिले के विकासनगर में बुधवार को दो कश्मीरी शॉल व्यापारियों ने भी उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया था. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है.
दोनों घटनाओं को लेकर एसएसपी अजय सिंह विकासनगर पहुंच रहे हैं.
अपडेट जारी है...
