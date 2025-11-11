ETV Bharat / bharat

खटीमा के जंगल में बाघ ने किया हाथी के बच्चे का शिकार, 10 दिन बाद मिला शव

खटीमा: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित खटीमा वन क्षेत्र में बाघ के हमले में मारे गए 4 महीने के नर हाथी बच्चे का शव मिला है. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाथी के बच्चे का शव करीब 10 दिन पुराना है. शव पर बाघ के पंजों के निशान मिलने से ये माना जा रहा है कि बाघ ने इसे मार डाला होगा.

खटीमा की चकरपुर रेंज में मिला हाथी के बच्चे का शव: तराई पूर्वी वन प्रभाग के खटीमा वन रेंज में हाथी के बच्चे का सड़ा गला शव मिलने से वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर हाथी के बच्चे के शव को कब्जे में लिया गया. इसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम के बाद हाथी के बच्चे के शव को सुरक्षित दफनाया गया है. मृत हाथी के बच्चे के शव पर टाइगर के पंजे के निशान मिले हैं. इसलिए वन्य जीव संघर्ष में हाथी के बच्चे की मौत होने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है.

चारा लेने गई महिलाओं ने देखा हाथी के बच्चे का शव: ये घटना खटीमा वन रेंज की चकरपुर बीट के उत्तरी बनबसा कम्पार्ट में कक्ष संख्या आठ की है. पूरे मामले के अनुसार रविवार को नई बस्ती बूढ़ाबाग की महिलाएं जंगल में जानवरों के लिए चारा काटने गई थीं. इसी दौरान महिलाओं को चकरपुर बीट के उत्तरी बनबसा कम्पार्ट कक्ष संख्या आठ में एक मृत हाथी का बच्चा दिखाई दिया. इसकी सूचना उन्होंने अन्य ग्रामीणों को दी. ग्रामीणों ने मामले की सूचना खटीमा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी महेश चंद्र जोशी को दी.

ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना: सूचना मिलने पर रेंजर महेश चंद्र जोशी ने वन दरोगा उत्तम सिंह राणा व वन बीट अधिकारी मनोज ठकुराठी को तत्काल मौके पर भेजा. मौके पर पहुंची वन विभाग टीम को उत्तरी बनबसा कम्पार्ट कक्ष आठ में एक नर हाथी का बच्चा मृत पड़ा मिला. शव सड़ी गली हालत में था. इसकी सूचना वन विभाग की टीम ने उच्चाधिकारियों को दी.