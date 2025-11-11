खटीमा के जंगल में बाघ ने किया हाथी के बच्चे का शिकार, 10 दिन बाद मिला शव
ये घटना खटीमा वन रेंज की चकरपुर बीट के उत्तरी बनबसा कम्पार्ट में कक्ष संख्या आठ की है, चारा लेने गई महिलाओं ने देखा शव
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2025 at 7:25 AM IST
खटीमा: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित खटीमा वन क्षेत्र में बाघ के हमले में मारे गए 4 महीने के नर हाथी बच्चे का शव मिला है. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाथी के बच्चे का शव करीब 10 दिन पुराना है. शव पर बाघ के पंजों के निशान मिलने से ये माना जा रहा है कि बाघ ने इसे मार डाला होगा.
खटीमा की चकरपुर रेंज में मिला हाथी के बच्चे का शव: तराई पूर्वी वन प्रभाग के खटीमा वन रेंज में हाथी के बच्चे का सड़ा गला शव मिलने से वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर हाथी के बच्चे के शव को कब्जे में लिया गया. इसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम के बाद हाथी के बच्चे के शव को सुरक्षित दफनाया गया है. मृत हाथी के बच्चे के शव पर टाइगर के पंजे के निशान मिले हैं. इसलिए वन्य जीव संघर्ष में हाथी के बच्चे की मौत होने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है.
चारा लेने गई महिलाओं ने देखा हाथी के बच्चे का शव: ये घटना खटीमा वन रेंज की चकरपुर बीट के उत्तरी बनबसा कम्पार्ट में कक्ष संख्या आठ की है. पूरे मामले के अनुसार रविवार को नई बस्ती बूढ़ाबाग की महिलाएं जंगल में जानवरों के लिए चारा काटने गई थीं. इसी दौरान महिलाओं को चकरपुर बीट के उत्तरी बनबसा कम्पार्ट कक्ष संख्या आठ में एक मृत हाथी का बच्चा दिखाई दिया. इसकी सूचना उन्होंने अन्य ग्रामीणों को दी. ग्रामीणों ने मामले की सूचना खटीमा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी महेश चंद्र जोशी को दी.
ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना: सूचना मिलने पर रेंजर महेश चंद्र जोशी ने वन दरोगा उत्तम सिंह राणा व वन बीट अधिकारी मनोज ठकुराठी को तत्काल मौके पर भेजा. मौके पर पहुंची वन विभाग टीम को उत्तरी बनबसा कम्पार्ट कक्ष आठ में एक नर हाथी का बच्चा मृत पड़ा मिला. शव सड़ी गली हालत में था. इसकी सूचना वन विभाग की टीम ने उच्चाधिकारियों को दी.
हाथी के बच्चे के शव पर मिले बाघ के पंजे के निशान: सोमवार को एसडीओ संचिता वर्मा की देखरेख में मृत हाथी के बच्चे का पोस्टमार्टम दो पशु चिकित्सकों के पैनल ने किया. पशु चिकित्सक आर चंतोला व एमएस मलिक ने मृत हाथी के बच्चे का पोस्टमार्टम किया. एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया कि-
मृत हाथी का बच्चा लगभग चार माह का था. उसकी मौत वन्यजीवों के आपसी संघर्ष में होना प्रतीत हो रही है. मृत हाथी के बच्चे के शरीर में बाघ के पंजे के निशान मिले हैं. इससे प्रतीत हो रहा है कि बाघ ने हाथी के बच्चे पर हमला किया है. पशु चिकित्सकों के अनुसार मृत हाथी का बच्चा लगभग चार माह का था और शव 10 से 15 दिन पुराना है. हाथी के बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद दफना दिया गया है.
-संचिता वर्मा, एसडीओ, वन विभाग-
एसडीओ ने घटना को बताया दुर्लभ: खटीमा वन क्षेत्र की उप मंडल अधिकारी (एसडीओ) संचिता वर्मा ने कहा कि बाघ का यह हमला एक दुर्लभ घटना है, क्योंकि हाथी नियमित रूप से इस क्षेत्र में आते रहते हैं. वन विभाग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आसपास के क्षेत्र में वन्यजीव गतिविधियों की निगरानी बढ़ा दी है.
ये भी पढ़ें:
- हरिद्वार में एक और हाथी की मौत, 24 घंटे पहले ही जारी हुई एलीफेंट सेंसस रिपोर्ट, विभाग ने जारी किए अलग-अलग बयान
- ETV Bharat की खबर का असर, उत्तराखंड में 3 हाथियों की मौत पर DFO ने अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
- हाथियों की मौत का एपिक सेंटर बन रहा हरिद्वार! 6 दिन में 3 हाथी के शव बरामद, चिंता में वन विभाग
- हरिद्वार: 4 दिनों में 2 हाथियों की मौत, आबादी के बीच बढ़ती मौजूदगी बनी चिंताजनक