संदूक में मिला बिहार के युवक का शव, गुरुग्राम में पत्नी के आशिक ने किया मर्डर
गुरुग्राम में सेक्टर 54 मेट्रो स्टेशन के पास 24 वषीय युवक की हत्या कर शव को संदूक में छिपाकर रखा गया था.
Published : April 27, 2026 at 4:07 PM IST|
Updated : April 27, 2026 at 5:02 PM IST
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर-54 इलाके में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां 24 वर्षीय युवक की हत्या कर शव को लोहे के संदूक में बंद कर दिया गया था. 25 अप्रैल को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था. मृतक के भाई की सूचना पर पुलिस ने 25 अप्रैल को शव को बरामद किया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 2 लोगो को गिरफ्तार किया है. शक के आधार पर मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है. ये सभी लोग बिहार के रहने वाले बताये जा रहे हैं.
मृतक के भाई की जुबानी, हत्या की कहानी : मृतक की पहचान बिहार के सहरसा जिले निवासी 24 वर्षीय अमन के रूप में हुई है. मृतक के भाई उमा ने आरोप लगाया कि उसका भाई एक युवती के साथ लिव इन में रहता है. युवती मेरे भाई को छोड़कर सोनू से शादी करना चाहती थी. सोनू के बारे में अमन को पता चल गया था. उसे डर था अमन शादी में बाधा उत्पन्न कर सकता है. इसलिए सोनू ने अपने दोस्त मिराज और युवती के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया है. उमा ने बताया कि हमलोग कई बार भाई को समझा चुके थे कि युवती सही नहीं है लेकिन वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था. हत्या के बाद युवती ने ही उमा को मोबाइल पर मर्डर कर शव को संदूक में छिपाये जाने की जानकारी दी. हालांकि पुलिस युवती को मृतक की पत्नी बता रही है.
शक के आधार पर मृतक की पत्नी से पूछताछः पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि "मूल रूप से बिहार के सहरसा का रहने वाला अमन गुरुग्राम में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था. रविवार को अमन का शव संदूक में पड़ा मिला. उसके गले पर धारदार हथियार के घाव और चेहरे पर जलने के निशान मिले. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी और आरोपी सोनू के बीच अवैध संबंध थे, जिसका पता मृतक को लग चुका था. इसी बात को लेकर तीन-चार दिन पहले विवाद भी हुआ था. आरोप है कि सोनू ने अपने साथी मोहम्मद मिराज के साथ मिलकर साजिश रचकर अमन की हत्या कर दी. पुलिस ये भी जांच कर रही है कि पत्नी इस साजिश में शामिल थी या नहीं." बहरहाल मामले की जांच जारी है."