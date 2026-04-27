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संदूक में मिला बिहार के युवक का शव, गुरुग्राम में पत्नी के आशिक ने किया मर्डर

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर-54 इलाके में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जहां 24 वर्षीय युवक की हत्या कर शव को लोहे के संदूक में बंद कर दिया गया था. 25 अप्रैल को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था. मृतक के भाई की सूचना पर पुलिस ने 25 अप्रैल को शव को बरामद किया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 2 लोगो को गिरफ्तार किया है. शक के आधार पर मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है. ये सभी लोग बिहार के रहने वाले बताये जा रहे हैं.

मृतक के भाई की जुबानी, हत्या की कहानी : मृतक की पहचान बिहार के सहरसा जिले निवासी 24 वर्षीय अमन के रूप में हुई है. मृतक के भाई उमा ने आरोप लगाया कि उसका भाई एक युवती के साथ लिव इन में रहता है. युवती मेरे भाई को छोड़कर सोनू से शादी करना चाहती थी. सोनू के बारे में अमन को पता चल गया था. उसे डर था अमन शादी में बाधा उत्पन्न कर सकता है. इसलिए सोनू ने अपने दोस्त मिराज और युवती के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया है. उमा ने बताया कि हमलोग कई बार भाई को समझा चुके थे कि युवती सही नहीं है लेकिन वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था. हत्या के बाद युवती ने ही उमा को मोबाइल पर मर्डर कर शव को संदूक में छिपाये जाने की जानकारी दी. हालांकि पुलिस युवती को मृतक की पत्नी बता रही है.