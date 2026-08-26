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कर्नाटक : झील में महिला व उसके पांच बच्चों समेत छह लोगों के शव मिले

पुलिस ने कर्नाटक के विजयपुरा शहर के बाहरी इलाके में भूतनाल झील से एक महिला और उसके पांच बच्चों के शव बरामद किए.

The bodies of six people, including a woman and her five children, were found in a lake in Vijayapura, Karnataka.
कर्नाटक के विजयपुरा में झील में महिला व उसके पांच बच्चों समेत छह लोगों के शव मिले. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 1:08 PM IST

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विजयपुरा (कर्नाटक) : कर्नाटक के विजयपुरा शहर के बाहरी इलाके में भूतनाल झील में बुधवार को एक महिला और उसके पांच बच्चों समेत छह लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई. हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन मौत का मामला रहस्य बना हुआ है.

मृतकों की पहचान जिले के तोरावी गांव के शांतिनगर की शोभा मल्लिकार्जुन जलगेरी (35) और उसके बच्चों विद्या (15 वर्ष), सुवर्णा (13), तिप्पाराया (12), सानिका (10) और विकास (6) के रूप में हुई है. हालांकि मौत का कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस ने कहा कि शक है कि पीड़ित किनारे से झील को देखते हुए फिसलकर झील में गिर गए होंगे.

पुलिस उपाधीक्षक नागराज, आदर्श नगर थाने के उपनिरीक्षक सीताराम लमानी और अन्य पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और शवों को पानी से बाहर निकाला.

अधिकारियों ने बताया कि मल्लिकार्जुन नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चों के लापता होने की शिकायत की थी, जिसके बाद सोमवार (24 अगस्त) को विजयपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.

अपनी शिकायत में उन्होंने बताया था कि किसी बात पर झगड़े के बाद उनकी पत्नी शोभा घर छोड़कर चली गई थी. एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "जैसे ही कुछ लाशें मिलने की जानकारी मिली, एक टीम मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया गया. लाशों को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए बीएलडीई हॉस्पिटल भेजा गया."

पुलिस ने बताया है कि घटना की पूरी जांच चल रही है. अधिकारी ने कहा, "यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि वे झील में कैसे पहुंचे. मौत का सही कारण पुलिस जांच और लाशों के पोस्टमॉर्टम के बाद पता चलेगा."

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