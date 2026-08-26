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कर्नाटक : झील में महिला व उसके पांच बच्चों समेत छह लोगों के शव मिले

कर्नाटक के विजयपुरा में झील में महिला व उसके पांच बच्चों समेत छह लोगों के शव मिले. ( ETV Bharat )

विजयपुरा (कर्नाटक) : कर्नाटक के विजयपुरा शहर के बाहरी इलाके में भूतनाल झील में बुधवार को एक महिला और उसके पांच बच्चों समेत छह लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई. हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन मौत का मामला रहस्य बना हुआ है.

मृतकों की पहचान जिले के तोरावी गांव के शांतिनगर की शोभा मल्लिकार्जुन जलगेरी (35) और उसके बच्चों विद्या (15 वर्ष), सुवर्णा (13), तिप्पाराया (12), सानिका (10) और विकास (6) के रूप में हुई है. हालांकि मौत का कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस ने कहा कि शक है कि पीड़ित किनारे से झील को देखते हुए फिसलकर झील में गिर गए होंगे.

पुलिस उपाधीक्षक नागराज, आदर्श नगर थाने के उपनिरीक्षक सीताराम लमानी और अन्य पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और शवों को पानी से बाहर निकाला.

अधिकारियों ने बताया कि मल्लिकार्जुन नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चों के लापता होने की शिकायत की थी, जिसके बाद सोमवार (24 अगस्त) को विजयपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.