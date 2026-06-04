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गुरुग्राम में अग्रवाल परिवार का अंतिम संस्कार, रिश्तेदारों ने दी मुखाग्नि, दिल्ली होटल अग्निकांड में गई थी जान

गुरुग्राम : दिल्ली के होटल अग्निकांड में मारे गए गुरुग्राम के विवेक अग्रवाल के परिवार का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. दिल्ली के मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर मौजूद पिता को देखने के लिए दिल्ली पहुंचा परिवार होटल में खाना खाने के दौरान हादसे का शिकार हो गया था.

गुरुग्राम में अंतिम संस्कार : दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल फ्लोरिश स्टे में लगी आग में जिंदा जले गुरुग्राम के अग्रवाल परिवार का पहले दिल्ली में पोस्टमार्टम किया गया. हादसे में परिवार के 8 सदस्यों की मौत हुई है जिनमें से से पांच शवों को अंतिम संस्कार के लिए पहले गुरुग्राम लाया गया और सेक्टर 46 स्थित घर में ले जाया गया. यहां कुछ देर अंतिम दर्शन के लिए पांचों शवों को रखा गया. इसके बाद सेक्टर 32 के श्मशान घाट पर रिश्तेदारों ने परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार किया. परिवार के लोगों के साथ उनके पड़ोसी भी इस दौरान श्मशान घाट पर मौजूद रहे. वहीं विवेक अग्रवाल के घर के बाहर सांत्वना देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है.

गुरुग्राम में अग्रवाल परिवार का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

हादसे में परिवार के 8 लोगों की जान गई : हादसे में सीए विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी अग्रवाल, मां हेमलता अग्रवाल, बेटी जिविशा अग्रवाल और वारया अग्रवाल की जान चली गई. बेटियों को परिवार प्यार से एंजल और पर्ल भी बुलाता था. साथ ही मौसा जवरी लाल, मौसी कमला और मामा अशोक पंसारी की भी मौत हुई है. आपको बता दें कि उनके मौसा-मौसी राजस्थान के अजमेर से आए थे, जबकि मामा किशनगंज से आए थे. दिल्ली के मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर मौजूद राधेश्याम अग्रवाल को अस्पताल में देखने के लिए सभी दिल्ली पहुंचे थे. इसी दौरान वे होटल फ्लोरिश में रुके थे और हादसे का शिकार हो गए.