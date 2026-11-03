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उत्तराखंड: केदारताल ट्रेक पर सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मिले दो शव, 6 ट्रेकर्स अभी भी लापता

केदारताल ट्रेक पर सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मिले दो शव ( PHOTO- ETV Bharat )

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी के केदारताल ट्रेक पर हिमस्खलन की चपेट में आकर लापता हुए आठ लोगों में से दो के शव बरामद कर लिए गए हैं. मंगलवार 3 नवंबर को चलाए गए सघन सर्च अभियान के दौरान रेस्क्यू टीम को एक महिला और एक पुरुष पर्वतारोही का शव मिला. हालांकि, अभी 6 अन्य लापता लोगों का कोई सुराग नहीं लग पाया है. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, बर्फबारी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच रेस्क्यू टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी हैं. अब चार नवंबर को एक बार फिर सर्च अभियान शुरू किया जाएगा.

जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे से केदारताल क्षेत्र में लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान शुरू किया गया. एसडीआरएफ, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (निम) सहित अन्य रेस्क्यू एजेंसियों की टीमें अभियान में जुटी रहीं. कई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम को एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद हुआ. दोपहर करीब तीन बजे तक अभियान चलाने के बाद रेस्क्यू टीम वापस बेस कैंप लौट आई. शेष 6 लोगों की तलाश के लिए बुधवार को दोबारा अभियान चलाया जाएगा.