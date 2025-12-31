ETV Bharat / bharat

बोकारो में एक ही परिवार के 3 लोगों की मिली लाश, शुरुआती जांच में सामने आई मौत की ये वजह

बोकारो: जिले में हृदय विदारक घटना घटी है. यहां पति-पत्नी और बच्चे की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र की है. यहां स्ट्रीट 5 स्थित आउट हाउस के एक कमरे में एक मासूम और पति-पत्नी का शव पुलिस ने बरामद किया है.

पुलिस के मुताबिक, शव कुंदन तिवारी, उसकी पत्नी रेखा देवी ओर दो साल के बच्चा का है. कुंदन तिवारी अपने परिवार से अलग किराए के कमरे में रहता था. हरला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मामले में मृतक के परिजन एवं सिटी डीएसपी का बयान (Etv bharat)