गाजियाबाद: 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली तीनों बहनों का निगम बोध घाट पर हुआ अंतिम संस्कार

Published : February 5, 2026 at 8:16 AM IST|
Updated : February 5, 2026 at 8:22 AM IST
नई दिल्ली/ गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद में 9वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली तीन नाबालिग बहनों का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया. बता दें कि पोस्टमॉर्टम होने के बाद तीनों बहनों के शवों को हिंडन मुर्दाघर से निगम बोध घाट पर लगा गया था.
दरअसल, तीनों बहनों गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र स्थित भारत सिटी सोसाइटी के बी 1 टावर में रहती थी. जहां बीते दिन उन्होंने भारत सिटी सोसाइटी के बी 1 टावर में 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी. जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत गई थी.
#WATCH | Ghaziabad, UP: Bodies of the three minor sisters who died after jumping off the 9th floor of their residential building, brought to Nigam Bodh Ghat for last rites. pic.twitter.com/5OvYGCJ2Cy— ANI (@ANI) February 4, 2026
पुलिस ने बताया कि तीन बहनें, जिनमें सबसे छोटी सिर्फ 12 साल की थी, कथित तौर पर एक ऑनलाइन कोरियन गेम की आदी थीं, जिसमें कई टास्क होते थे. बुधवार तड़के उन्होंने अपने नौवीं मंजिल के घर की बालकनी से कूदकर जान दे दी.
घर से एक डायरी भी मिली है. जिसमें लिखा था, "इस डायरी में लिखी हर बात पढ़ लेना, सब यहीं है" इसके साथ एक रोते हुए चेहरे वाला इमोजी और हाथ से लिखा संदेश था, "सॉरी पापा, मुझे सच में बहुत अफ़सोस है" डायरी लड़कियों के सामान से बरामद हुई. पुलिस ने बताया कि तीनों स्कूल नहीं जाती थीं और पिछले दो सालों से घर पर ही थीं.
उनके पिता, चेतन कुमार, एक फॉरेक्स ट्रेडर हैं, उनकी दो पत्नियां हैं, दोनों बहनें हैं, और कुल पांच बच्चे थे - चार बेटियां और एक बेटा. पूरा परिवार साथ रहता था.
पुलिस को जानकारी मिली कि गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में भारत सिटी में उनके घर की बालकनी से तीन लड़कियों ने सुबह करीब 2.15 बजे छलांग लगा दी. पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि दो बहनें एक-दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ कूदीं, जबकि तीसरी अकेली पूजा घर की खिड़की से कूदी.
उन्हें एम्बुलेंस से पास के लोनी के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना से मध्यम वर्गीय पड़ोस में सदमा फैल गया और ऑनलाइन लत के खतरों और युवा दिमाग पर इसके असर को उजागर किया.
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने लखनऊ में PTI को बताया, "हम पूरे मामले की विस्तार से जांच करवा रहे हैं." राज्य के पुलिस प्रमुख ने साइबर जागरूकता की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि पुलिस विभाग नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाता है, और लोग ऑनलाइन लत से संबंधित मुद्दों के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशनों से संपर्क कर सकते हैं.
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (शालीमार गार्डन) अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बहनें एक कोरियन टास्क-बेस्ड इंटरैक्टिव "लव गेम" की आदी थीं. उन्होंने कहा, "पिछले कुछ दिनों से उनके माता-पिता ने उनके मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, जिससे वे परेशान थीं. हो सकता है कि इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया हो."
पिता ने बताया कि महामारी के सालों में बहनें ऑनलाइन गेमिंग की आदी हो गईं और लगभग बिना ब्रेक के इसे खेलती थीं. वे पिछले ढाई से तीन सालों से यह गेम खेल रही थीं.
घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. हर कोई इस घटना से हैरान है तो वही पुलिस भी हर एंकल से जांच कर रही ताकि घटना की असली वजहों का पता लगाया जा सकें.
