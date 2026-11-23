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गुजरात हादसे में जान गंवाने वाले सैनिकों समेत सातों लोगों के पार्थिव शरीर उत्तराखंड लाए गए, अंतिम यात्रा में रो पड़ा कोटद्वार

कच्छ हादसे में जान गंवाने वाले सैनिकों और उनके परिजनों की अंतिम यात्रा ( Courtesy- local resident )

गुजरात हादसे में जान गंवाने वाले सातों लोगों के पार्थिव शरीर कोटद्वार लाए गए: इसके बाद गमगीन माहौल में अंतिम यात्रा शुरू हुई. नायक राजेश सिंह रावत का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके आवास से मुक्तिधाम रवाना किया गया. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने दिवंगत राजेश सिंह रावत के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और इस दुख की घड़ी में संवेदनाएं व्यक्त कीं. वहीं, अन्य मृतकों के पार्थिव शरीरों का अंतिम दर्शन कराने के बाद कोटद्वार के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा.