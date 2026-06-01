दोहरे हत्याकांड से दहला हजारीबाग, नाबालिग बहन के बाद तीन साल के भाई का भी शव बरामद, 27 मई से थे दोनों लापता
हजारीबाग में लापता नाबालिग भाई-बहन का शव बरामद किया गया. पुलिस जांच में जुट गई है.
Published : June 1, 2026 at 8:33 PM IST
हजारीबाग: जिले में दोहरे हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है. 27 मई से गायब सगे भाई-बहन का शव महज 12 घंटे के अंतराल में दो अलग-अलग जगहों से बरामद किया गया है. रविवार को हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंदूर पंचायत भवन के समीप सिंदूर नदी दश कर्म घाट के पास एक युवती का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ है.
प्रथम दृष्टया से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके चेहरे में गहरी चोट के निशान हैं. जो इस ओर इशारा कर रहा है कि उसकी पहचान छुपाने के लिए ऐसा किया गया है. घटना की सूचना तब मिली जब एक चरवाहे ने नदी में शव देखा. उसने इसकी जानकारी स्थानीय पंचायत समिति सदस्य नीलम देवी के परिजनों को दी, जिसके बाद कोर्रा थाना पुलिस को सूचित किया गया. शव की पहचान तमन्ना परवीन के रूप में हुई.
महज 12 घंटे के अंदर उसके 3 साल के भाई का शव सिंदूर इलाके के एक कुआं से बरामद किया गया. दोनों का शव पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है. आक्रोशित लोगों ने घटना के बाद झंडा चौक जाम कर दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
परिजनों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण दो नाबालिगों की हत्या कर दी गई. पुलिस को गुमशुदगी का आवेदन भी दिया गया था. लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. इस कारण यह घटना घटी है. घटना पर डीएसपी मुख्यालय ज्ञान रंजन ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है. बहुत जल्द आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे.
दरअसल, 27 मई को दोनों भाई-बहन एकाएक लापता हो गए थे. इसके बाद उनके पिता ने जिले के कटकमदाग थाना में आवेदन देकर रिपोर्ट लिखवाई थी. घटना के बाद हजारीबाग पुलिस कप्तान अमन कुमार ने एएसपी अमित कुमार की अगुवाई में एक SIT का गठन किया, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और हजारीबाग में रहकर खिलौने बेचकर गुजर बसर करता है.
इस प्रकार की घटना के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल है तो पिता इंसाफ की गुहार लगा रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर विधायक प्रदीप प्रसाद झंडा चौक पहुंचे और प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच कर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की.
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