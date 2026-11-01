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उत्तराखंड: जोशीमठ हेलीकॉप्टर क्रैश, खड़ी चट्टान और घने जंगल के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, एम्स भेजे गए सभी शव

चमोली जोशीमठ हेलीकॉप्टर क्रैश में खड़ी चट्टान और घने जंगल के बीच से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ( PHOTO- ETV Bharat )

जोशीमठ: उत्तराखंड के चमोली जिले के अंतर्गत जोशीमठ के पास 30 अक्टूबर को हुए दुखद हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में राहत एवं बचाव दलों को बड़ी सफलता मिली है. अत्यधिक दुर्गम और ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में चले बेहद चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी 6 लोगों (पायलट और 5 श्रद्धालु) के पार्थिव शरीरों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकालकर सड़क मार्ग तक पहुंचा दिया गया है.

कड़े भौगोलिक हालातों के बीच संयुक्त रेस्क्यू अभियान: 30 अक्टूबर को हादसे की सूचना मिलने के बाद से ही ऊंचे हिमालयी क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और खड़ी चट्टानों के बीच बड़े पैमाने पर खोज अभियान चलाया जा रहा था. इस बेहद जटिल ऑपरेशन को भारतीय सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (SDRF), नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF), उत्तराखंड पुलिस, जिला प्रशासन एवं वन विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से संचालित किया. कड़कड़ाती ठंड और दुर्गम रास्तों की परवाह न करते हुए, जांबाज जवानों ने पैदल ही दुर्घटनास्थल तक पहुंच बनाई और 30 घंटे से अधिक समय के बाद मलबे में दबे सभी छह शवों को बाहर निकाला.