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उत्तराखंड केदारताल ट्रैक हादसा, अब तक 7 सदस्यों के शव बरामद, एक की तलाश जारी

उत्तराखंड केदारताल ट्रैक हादसे में एक और शव बरामद ( Photo-ETV Bharat )

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): केदारताल ट्रैक पर हुए हिमस्खलन हादसे में लापता आठ ट्रैकर्स में से अब तक सात के शव बरामद किए जा चुके हैं. शुक्रवार को तीन ट्रैकर्स के शव उत्तरकाशी जिला अस्पताल पहुंचाए गए. वहीं, एक ट्रैकर अब भी लापता है, जिसकी तलाश में एनआईएम और एसडीआरएफ की टीमें सर्च अभियान चला रही हैं. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और मौसम की चुनौतियों के बीच रेस्क्यू टीमों को अभियान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

बीते बृहस्पतिवार को भी एनआईएम और एसडीआरएफ की टीम ने केदारताल ट्रैक क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया था. इस दौरान दो और लापता ट्रैकर्स के शव बरामद किए गए थे. हालांकि, क्षेत्र में एयर टर्बुलेंस होने के कारण हेलीकॉप्टर से शवों को नीचे नहीं लाया जा सका. इसके बाद शुक्रवार को मौसम अनुकूल होने पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से शवों को मातली हेलीपैड पहुंचाने की तैयारी की गई. शुक्रवार को तीन शव उत्तरकाशी जिला अस्पताल पहुंचाए गए.