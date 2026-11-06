उत्तराखंड केदारताल ट्रैक हादसा, अब तक 7 सदस्यों के शव बरामद, एक की तलाश जारी
Uttarakhand Kedarnath Trek Incident उत्तरकाशी केदारताल ट्रैक पर लापता 7 सदस्यों के शव बरामद हो चुके हैं. जबकि एक अन्य की तलाश जारी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 6, 2026 at 1:33 PM IST
उत्तरकाशी (उत्तराखंड): केदारताल ट्रैक पर हुए हिमस्खलन हादसे में लापता आठ ट्रैकर्स में से अब तक सात के शव बरामद किए जा चुके हैं. शुक्रवार को तीन ट्रैकर्स के शव उत्तरकाशी जिला अस्पताल पहुंचाए गए. वहीं, एक ट्रैकर अब भी लापता है, जिसकी तलाश में एनआईएम और एसडीआरएफ की टीमें सर्च अभियान चला रही हैं. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और मौसम की चुनौतियों के बीच रेस्क्यू टीमों को अभियान में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
बीते बृहस्पतिवार को भी एनआईएम और एसडीआरएफ की टीम ने केदारताल ट्रैक क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया था. इस दौरान दो और लापता ट्रैकर्स के शव बरामद किए गए थे. हालांकि, क्षेत्र में एयर टर्बुलेंस होने के कारण हेलीकॉप्टर से शवों को नीचे नहीं लाया जा सका. इसके बाद शुक्रवार को मौसम अनुकूल होने पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से शवों को मातली हेलीपैड पहुंचाने की तैयारी की गई. शुक्रवार को तीन शव उत्तरकाशी जिला अस्पताल पहुंचाए गए.
इससे पहले बुधवार तक चार ट्रैकर्स के शव बरामद हो चुके थे. इनमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गायत्रीपुरम निवासी सगी बहनें दीपिका वर्मा और वर्तिका वर्मा भी शामिल थीं. दोनों बहनें इससे पहले नेपाल और भारत के कई ट्रैकिंग रूट पर ट्रैकिंग कर चुकी थीं. हादसे के बाद उनके परिजनों में शोक की लहर है. वहीं, शुरुआती दिनों में बरामद हुए कुछ शवों की शिनाख्त की प्रक्रिया भी की गई.
गत दिनों खराब मौसम के कारण सर्च अभियान प्रभावित रहा था. इसके बावजूद रेस्क्यू टीमों ने मौसम में सुधार के साथ अभियान को आगे बढ़ाया. बर्फ से ढके दुर्गम पहाड़ी रास्तों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते लापता ट्रैकर्स तक पहुंचना चुनौती बना हुआ है. जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दूल गुसाईं ने बताया कि केदारताल ट्रैक हादसे में अब तक सात ट्रैकर्स के शव बरामद किए जा चुके हैं. शुक्रवार को तीन शव उत्तरकाशी जिला अस्पताल पहुंचाए गए हैं. एक अन्य लापता ट्रैकर की तलाश के लिए सर्च अभियान जारी है. टीमों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि उत्तराखंड के केदारताल ट्रैक पर लापता 7 ट्रेकर्स और एक गाडड में से 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं.
पढे़ं- केदारताल में लापता ट्रेकर्स का सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन 6वें दिन भी जारी, लखनऊ की दो बहनें भी हैं लापता, कई चोटियां कर चुकी फतह
पढे़ं- केदारताल ट्रेकर्स लापता, द्रौपदी का डांडा और सहस्त्रताल बन चुके बड़े हादसों के गवाह, क्यों जोखिम भरे साबित हो रहे उत्तरकाशी के ट्रेक
पढे़ं- उत्तराखंड: केदारताल ट्रेक पर सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मिले दो शव, 6 ट्रेकर्स अभी भी लापता