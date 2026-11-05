ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड केदारताल ट्रेक हादसा, अब तक 6 सदस्यों के शव बरामद, 4 की हुई पहचान

उत्तराखंड केदारताल ट्रेक हादसा, अब तक लापता 6 सदस्यों के शव बरामद ( PHOTO- ETV Bharat )

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के केदारताल ट्रेक पर लापता 7 ट्रेकर्स और एक गाडड में से 6 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं. जबकि 2 की तलाश अभी भी जारी है. एनडीआरएफ के अलावा उत्तराखंड वन विभाग व अन्य टीमें लगातार सर्च एंड रेस्क्यू में जुटी हुई हैं. वहीं 4 नवंबर को बरामद दो शवों की परिजनों द्वारा पहचान की गई है.

उत्तरकाशी के केदारताल ट्रेक पर 27 अक्टूबर को गए 13 सदस्य दल के 5 सदस्य सुरक्षित हैं, जबकि 8 एवलॉन्च/लैंडस्लाइड का शिकार हो गए. इनमें 7 ट्रेकर्स और एक स्थानीय गाइड के रूप में शामिल है. ट्रेकर्स में भी 5 पश्चिम बंगाल के जबकि दो उत्तर प्रदेश की महिला पर्वतारोही हैं. अब तक बरामद 6 शवों में से 4 की पहचान हो चुकी है. इसमें दो महिला यूपी की हैं और 2 पश्चिम बंगाल के हैं. जबकि दो की शिनाख्त बाकी है.