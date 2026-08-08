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'बुद्धं शरणं गच्छामि..' चरवाहे की मदद से भगवान बुद्ध को हुई थी ज्ञान की प्राप्ति! जानें बोधगया का रोचक इतिहास

गया का बोधगया दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थान है. आज भी यहां भगवान बुद्ध की निशानियां हैं. रिपोर्ट- सरताज अहमद

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बोधगया वैश्विक बौद्ध सर्किट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2026 at 12:31 PM IST

16 Min Read
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गया: बिहार के गया जिले के बोधगया की पावन धरती पर सिद्धार्थ गौतम सत्य की खोज में आए थे. कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. आज भी गया और बोधगया में भगवान बुद्ध के महान कार्यों और उनके जीवन से जुड़ी कई ऐतिहासिक निशानियां मौजूद हैं.

पवित्र तीर्थस्थल बोधगया: कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के 4 धामों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धाम बिहार का बोधगया ही है. भगवान बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो ज्ञानोदय का पौराणिक स्थल आज विशाल महाबोधि मंदिर के रूप में विराजमान है. महाबोधि मंदिर परिसर और बोधि वृक्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में घोषित है.बोधगया भारत देश में बौद्ध सर्किट का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है. यहां वर्तमान में ऐतिहासिक बौद्ध विरासत और स्थलों के साथ कई पर्यटक स्थल हैं जो पर्यटकों को जोड़ते हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

ज्ञान की खोज से जुड़े हैं ये स्थल: गया जिले में बोधगया का डूंगेश्वरी पहाड़ी, सुजाता स्थल, जिस स्थान पर महाबोधि मंदिर विराजमान है वो स्थान सीधे तौर पर सिद्धार्थ गौतम के सत्य की खोज से जुड़ा हुआ है, जबकि इसके अलावा गया जिले का जेठियन, गुरपा और गया जी शहर में स्थित ब्राह्मणी पहाड़ी भी भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के इतिहास से जुड़ा हुआ है.

प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र: बौद्ध इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 528 ईसा पूर्व राजकुमार गौतम ने सत्य की खोज में घर-बार त्याग दिया था. इसी खोज में निरंजना नदी के तट पर बसे एक छोटे से गांव ऊरु वेला आए और यहां पीपल के नीचे ध्यान साधना करने लगे, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. ज्ञान की प्राप्ति के 49 दिनों तक भगवान बुद्ध यहीं पर रहे और चिंतन मनन किया.

डूंगरेश्वरी गुफा: कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम ने जब मानव पीड़ा के समाधान की खोज शुरू की तो उत्तर भारत के विभिन्न मार्गों से होते हुए गयाजी के डुंगेश्वरी पहाड़ी इलाके में पहुंचे थे. ये वही पहाड़ी है जिसके गुफा में सिद्धार्थ गौतम ने 6 वर्षों तक कड़ी तपस्या और साधना में लीन रहे थे. भिक्षु प्रायद्वीप महामंत्री अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ कहते हैं कि भगवान बुद्ध गया आने से पहले सिद्धार्थ गौतम थे.

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डूंगरेश्वरी गुफा (ETV Bharat)

"आज भी इस स्थान पर बौद्ध भिक्षु जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं. यहां सालों पर श्रद्धालुओं के अलावा बड़ी संख्या हर धर्म जाति के पर्यटक देश विदेश से घूमने पहुंचते हैं, इस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद गयाजी की ओर का दृश्य अति सुंदर दिखता है जो पर्यटकों को और भी आकर्षित करता है." भिक्षु प्रायद्वीप. महामंत्री. अखिल भारतीय भिक्षु संघ

'चरवाहे ने की थी मदद': भिक्षु प्रायद्वीप कहते हैं, सिद्धार्थ गौतम के रूप में ही भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की खोज के लिए घर से निकले थे. बहुत से स्थान पर गए और ध्यान लगाया, लेकिन अंतिम में गया में आए. यहां जब सिद्धार्थ आए तो स्थानीय लोगों से वार्तालाप किया. इस दौरान स्वस्ति नाम के एक चरवाहा से उनकी भेंट हुई. उसी चरवाहे ने डुंगेश्वरी पहाड़ी के गुफा तक सिद्धार्थ गौतम को पहुंचाया. उसी ने बताया था कि कौन से स्थान का उस समय क्या महत्व है और वो कितना शांतिपूर्ण वातावरण में है.

स्थान देखकर खुश हो गए थे भगवान बुद्ध: स्वस्ति चरवाहा ही पहली बार सिद्धार्थ गौतम को डूंगरेश्वरी पहाड़ी पर लेकर गए थे,जहां उस पहाड़ी में एक गुफा थी और वो आज भी उसी तरह है. सिद्धार्थ गौतम उस गुफा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए थे. भिक्षु प्रायद्वीप बताते हैं कि उन्होंने किताबों के अध्ययन के दौरान पाया है कि सिद्धार्थ गौतम ने स्वस्ति की प्रशंसा करते हुए कहा था कि तुम बहुत अच्छी जगह पर मुझे लाए हो. यहां पर मैं अपना अंतिम ध्यान करूंगा.

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भिक्षु प्रायद्वीप. महामंत्री. अखिल भारतीय भिक्षु संघ (ETV Bharat)

"लगभग 150 गज की दूरी तक ऊपरी हिस्से पर चढ़ने के लिए यहां पक्की सड़क है और फिर वहां से सीढ़ियों से गुफा तक लोग जाते हैं. बिहार पर्यटन विभाग की तरफ से यहां पर रोपवे का भी निर्माण हो रहा है, ताकि यहां आने वाले लोगों को सीढ़ियों से चढ़ कर नहीं जाना पड़े और इस से पर्यटन को भी बढ़ावा भी मिलेगा."- भिक्षु प्रायद्वीप. महामंत्री. अखिल भारतीय भिक्षु संघ

डुंगेश्वरी गुफा से सुजाता तक का सफर: सिद्धार्थ गौतम ने डुंगेश्वरी पहाड़ी के ऊपरी भाग के एक गुफा में इतनी कठिन तपस्या की थी कि शरीर कंकाल के स्वरूप हो गया था, क्योंकि तपस्या ध्यान के दौरान उन्होंने लंबे समय तक भोजन भी छोड़ दिया था, लेकिन जब यहां ज्ञान नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं. मगर जो उनका लक्ष्य था उसके अनुरूप उन्होंने निर्णय लिया कि मैं और भी आगे जा कर प्रयास करूंगा. उसी प्रयास करने के क्रम में वो सुजाता आए, जो वर्तमान में बकरोर गांव है.

श्रद्धा भाव से खिलाई थी खीर: वहीं पर सुजाता नमी खुशहाल परिवार से संबंध रखने वाली महिला ने उन्हें श्रद्धा भाव से आग्रह कर खीर खिलाई. सुजाता स्थल से ही वह निरंजना नदी के किनारे पर स्थित पीपल वृक्ष के नीचे आए और यहां पर ध्यान लगाया, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई.

चरवाहे ने घाट काटकर बनाया था आसन: इस स्थान को भी चरवाहा स्वस्ति ही ने दिखाया था, जहां पर वर्तमान में बोधि वृक्ष है. उस समय सामने से निरंजना नदी बहती थी और आसपास का पूरा दृश्य बड़ा मनोरम था. जब सिद्धार्थ गौतम ने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने स्वस्ति से कहा कि वास्तव में यह बहुत सुंदर जगह है. स्वस्ति ने सिद्धार्थ गौतम से अनुरोध किया था कि मैं चरवाहा का बेटा हूं, वही यहां पर उनके ध्यान के लिए आसन बिछा कर देगा. उसी ने कोमल घास काट कर आसान बनाया था.

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गुरपा है बुद्ध के शिष्य का महापरिनिर्वाण स्थल (ETV Bharat)

दुखों का अंत करने के तीन मंत्र : संसार से अविद्या को नष्ट करने के लिए भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए तीन महान सूत्र दिए थे. इन कल्याणकारी सूत्रों में सबसे पहला और प्रमुख सूत्र 'बुद्धं शरणं गच्छामि' है. इस पवित्र मंत्र का वास्तविक अर्थ यह होता है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं. इसके साथ ही इसका एक गहरा अर्थ यह भी है कि मैं सर्वोच्च ज्ञान, प्रज्ञा और अपने शुद्ध विवेक की शरण में जाता हूं.

धम्म और संघ की शरण: बुद्ध का दूसरा मुख्य सूत्र 'धम्मं शरणं गच्छामि' है, जिसका अर्थ प्रकृति और नैतिक धर्म के नियमों की शरण में जाना है. अविद्या के अंधकार को मिटाने वाला तीसरा अंतिम सूत्र 'संघं शरणं गच्छामि' है, जिसका अर्थ पवित्र आध्यात्मिक समुदाय की शरण में जाना है. ये तीनों त्रिरत्न सूत्र मनुष्य को अज्ञानता के बंधनों से मुक्त कराकर संसार में वास्तविक सुख, शांति और परम संतोष का मार्ग प्रशस्त करते हैं.

49 दिनों बाद बोधगया से सारनाथ का सफर: भिक्षु प्रज्ञादिप बताते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के 49 दिनों बाद भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश देने के लिए सारनाथ उत्तरप्रदेश के लिए निकले थे. वहां से फिर उसी चरवाहे स्वस्ति को ज्ञान देने के लिए बोधगया लौटे और फिर यहां से राजगीर के लिए रवाना हुए थे, जो जेठियन होते हुए राजगीर पहुंचे थे. बोधगया में देखा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति की तलाश में सीधे तौर पर डूंगरेश्वरी पहाड़ी, सुजाता और बोधि वृक्ष जुड़ा हुआ है और यही स्थान लेख में पाए जाते हैं.

सुजाता में मध्यम मार्ग की मिली प्रेरणा: महाबोधि मंदिर से लगभग 5 किमी दूरी पर स्थित सुजाता मंदिर है. इसी स्थान पर बुद्ध ने सुजाता के द्वारा दी गई खीर खाई थी. वहां उस स्थान पर भी एक मंदिर है. यहां पर भी देश दुनिया से बौद्ध श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं. ठंड के मौसम में यानि के बोधगया पर्यटन सीजन में यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या अधिक होती है.

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महाबोधि मंदिर (ETV Bharat)

सुजाता मंदिर के केयरटेकर उपेंद्र कहते हैं कि इसी स्थान पर बुद्ध को मध्यम मार्ग की प्रेरणा मिली थी. सुजाता के मिलने की भी एक कहानी है, लेकिन जब सुजाता मिली तो उन्होंने खीर भेंट किया था. पहले तो बुद्ध ने खाने से मना कर दिया, लेकिन फिर काफी आग्रह पर स्वीकार किया. यही पर सुजाता द्वारा मध्यम मार्ग अपनाने की प्रेरणा मिली थी.

"सुजाता मंदिर में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं तो प्रसाद में खीर चढ़ाते हैं. साथ ही यहां पर आस्था के साथ दिए जलाए जाते हैं. उस स्थान पर जहां पर सिद्धार्थ गौतम ने खीर खाया था, वहां पर हमेशा दीप जलते रहते हैं. इस मंदिर की देखरेख के लिए स्थानीय लोगों की प्रबंधन समिति है."- उपेंद्र, केयरटेकर, सुजाता मंदिर

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उपेंद्र, केयरटेकर, सुजाता मंदिर (ETV Bharat)

सुजाता कोटी स्तूप: बकरोर गांव में ही सुजाता गढ़ है. ये गढ़ पुरातत्व विभाग के अधीन है. इसको सुजाता कोटी स्तूप भी कहा जाता है. बोधगया से पूर्व में बकरोर गांव में स्थित एक बौद्ध स्तूप है. यह स्तूप बोधगया के मूल परिदृश्य का एक अभिन्न अंग है. कई बार सुदृढ़ और विस्तृत किया गया. भारतीय सर्वेक्षण में 1973- 74 और 2001- 6 में खुदाई की गई थी.

खुदाई में मिली पट्टिका पर आठवीं नौवीं शताब्दी का एक शिलालेख है, जिस पर लिखा है देव्पल राजस्व सुजाता गिरी देव्पल की व्याख्या 9वीं शताब्दी के पाल वंश के राजा के रूप में की गई है. इसका अर्थ है राजा देव्पल का सुजाता घर, इससे पता चलता है कि स्तूप के निर्माण का अंतिम चरण 9वीं शताब्दी ईस्वी में देव्पल द्वारा बनाया गया था. जिसे उस घर की याद में बनाया गया था, जहां सुजाता रहती थी. बोधगया आने वाले पर्यटक इस सुजाता गढ़ को भी देखने पहुंचते हैं.

गुरपा है बुद्ध के शिष्य का महापरिनिर्वाण स्थल: गुरपा पहाड़ी बौद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल है. गया जिले में स्थित प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थानों में से एक माना जाता है. जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर बिहार झारखंड सीमा पर स्थित है, यहां बुद्ध के अंतिम शिष्य महा कश्यप ने निर्वाण प्राप्त किया था. इस पहाड़ी को गुरु पद गिरी भी कहा जाता है, लेकिन यह वर्षों से गुरपा हिल के नाम से प्रसिद्ध है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

भगवान विष्णु के पैरों के निशान: ये स्थान सनातन धर्म और बौद्ध धर्म का संगम भी है. यहीं इसी पहाड़ी पर गुरुपद नाम का एक मंदिर है जिसे भगवान विष्णु के पैरों के निशान माना जाता है. यही वजह है कि इस जगह को बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के तीर्थ यात्रियों के बीच लोकप्रियता हासिल है. इस स्थान को भविष्य के बुद्ध मैत्रेय की प्रतीक्षा का एक प्रमुख पवित्र बौद्ध स्थल भी माना जाता है.

ब्रह्मयोनि पहाड़ी: ब्रह्मयोनि पहाड़ी प्राचीन इतिहास और आध्यात्मिकता से सराबोर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि अब पर्यटकों के लिए भी अत्यधिक आकर्षण का स्थल है. रामायण काल और बौद्धकाल की गौरवशाली स्मृतियों को सिमटे यह पहाड़ी गया जी शहर में स्थित है.

दो भाइयों की कहानी: ब्रह्मयोनि पहाड़ी की चोटी पर स्थित दो पौराणिक गुफाएं हैं, ब्रह्मयोनि और मैत्रायणी. यह गुफाएं न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं बल्कि धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ी हुई है. मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने इसी पहाड़ी पर दो जटिल स्वभाव वाले भाइयों को उपदेश देकर ज्ञान मार्ग पर अग्रसर किया था. इस पहाड़ी पर भी श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं. अब यहां भी बिहार सरकार की ओर से रोपवे का निर्माण तेज गति से कराया जा रहा है क्योंकि यहां चढ़ने में पर्यटकों को काफी समस्या होती थी.

बुद्धिस्ट के लिए मक्का है बोधगया: भिक्षु वज्रपाली कहते हैं कि बोधगया के ज्ञानस्थली का महत्व पूरी दुनिया के बुद्धिस्टों में है. एक तरह से कहा जाए कि बौद्धों के लिए मुसलमानों के पवित्र स्थान मक्का और हिंदुओं के काशी की तरह ही सबसे महत्वपूर्ण है. ये हमारे चार धामों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धाम है.

"यहां पर पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है क्योंकि यहीं पर सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध बने यानि के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. यहीं से जाने के बाद उन्होंने पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था. दुनिया भर में बुद्ध के उपदेश जो पहुंचे उनसब का आध्यात्मिक केंद्र बोधगया ही है."- भिक्षु वज्रपाली

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भिक्षु वज्रपाली (ETV Bharat)

पर्यटन दृष्टिकोण से भी खास है बोधगया: बोधगया विशेष धार्मिक महत्व के साथ पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हुआ है. बोधगया टेंपल प्रबंधन समिति की सचिव महाश्वेता महारथी बताती हैं कि यहां बीटीएमसी, बिहार सरकार और जिला प्रशासन की ओर से पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए पहले की तुलना में बहुत कुछ और बड़ी व्यवस्था हो चुकी है.

"यहां पर देश दुनिया से पर्यटक आते हैं, जिनको हर तरह से सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. मंदिर परिसर में एक धार्मिक वातवरण और शुद्ध माहौल होता है. सुरक्षा से लेकर हर तरह से पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए बोधगया में व्यवस्था है."- महाश्वेता महारथी, बीटीएमसी सचिव

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महाश्वेता महारथी, बीटीएमसी सचिव (ETV Bharat)

80 फीट टेंपल पर्यटकों के लिए है खास: बोधगया में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है. यहां 80 फीट टेंपल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है. बताया जाता है कि भारत की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमाओं में से एक है. 1989 में 14 वीं दलाई लामा द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था. इस प्रतिमा की आधारशिला 1982 में रखी गई थी.

80 फीट बुद्ध की मूर्ति ध्यान मुद्रा वाली मूर्ति है. जापान के दायजोक्यो बौद्ध संप्रदाय द्वारा बनवाए गए 80 फीट बुद्ध मूर्ति का खास स्थान है. इस मूर्ति के संबंध में बताया जाता है कि यह मूर्ति 10 फीट ऊंचे पक्के आधार पर बनी है. उसके ऊपर बलुआ पत्थर से 20 फीट ऊंचा कमल है जिसपर 50 फीट ऊंचा भगवान बुद्ध को साधना में लीन दिखाया गया है. यहां पर बुद्ध के दोनों ओर उनके 10 प्रमुख शिष्यों की भी मूर्ति है, जिसका दर्शन पर्यटक और श्रद्धालु करते हैं.

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80 फीट टेंपल पर्यटकों के लिए है खास: (ETV Bharat)

"बोधगया आने वाले श्रद्धालु यहां जरूर आते हैं. एक तरह से यह बोधगया का लैंड मार्क है. यहां अगर कोई श्रद्धालु या पर्यटक महाबोधि मंदिर का दर्शन करने आए तो वह एक बार जरूर 80 फीट मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हैं. यहां देश दुनिया के लोगों के आने का सिलसिला हर दिन लगा रहता है. इस मंदिर के बाहर बौद्ध से जुड़ी सामग्रियों की कई दुकानें भी हैं, जहां से पर्यटक तोहफे के रूप में खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं."- आशुतोष कुमार, स्थानीय

बोधगया में कई देशों के मंदिर: बोधगया में महाबोधि मंदिर के अलावा लगभग सभी बौद्ध देशों के मठ और मंदिर हैं. इसमें श्रीलंका, चाइना, थाई, वियतनाम, बंग्लादेश, जापान समेत कई मठ और मंदिर हैं. इसमें नौलखा मंदिर और व्हाइट बुद्ध स्टैचू भी शामिल है. यहीं बोधगया में देश का सबसे बड़ा बुद्ध का स्लीपिंग स्टैचू भी है.

इसके इलावा पुरातत्व संग्रहालय है, जहां बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां और अवशेष रखे हुए हैं. इसके अलावा कई होटल और पार्क हैं. बोधगया के महत्व और यहां बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोधगया में कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण कराया था.

साथ ही साइंस पार्क और अन्य जगह हैं, जहां पर्यटक घूमने पहुंचते हैं. यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों के ठहरने के लिए 150 से अधिक छोटे बड़े गेस्ट हाउस होटल आदि हैं. इसमें 3 स्टार से लेकर 5 स्टार स्तर के होटल भी शामिल हैं. बोधगया में लगभग 64 टूर एंड ट्रेवल्स की कम्पनियां संचालित हैं, जिनके माध्यम से भी दुनिया भर से बौद्ध श्रद्धालु आते हैं.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

सुरक्षा, आवासन, भोजन की अच्छी व्यवस्था: बोधगया में हाल के 10 वर्षों में हॉटल रेस्टोरेंट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. यहां देश के कई बड़े प्रसिद्ध होटलों ने अपनी शाखा का निर्माण कराया है. अच्छे होटल और रेस्टोरेंट होने की वजह से बड़े उद्योगपति उनके परिवार और राजनेता भी आते हैं.

बोधगया में देश दुनिया के प्रसिद्ध व्यंजन होटलों रेस्टोरेंट में परोसे जाते हैं जो पर्यटकों को अपने पन का अनुभव कराता है. 2013 में आतंकी हमले के बाद यहां की सुरक्षा व्यवस्था भी उच्च स्तर की कर दी गई है जो पर्यटकों को सुरक्षा का एहसास कराती है. बीटीएमसी के आंकड़ों के अनुसार हर साल 40 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटकों की एंट्री महाबोधि मंदिर में होती है.

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