ETV Bharat / bharat

पीपल के पत्ते से बिहार की महिलाएं कर रही 20 हजार तक कमाई, विदेश तक है डिमांड

बोधगया में पीपल के पत्ते भी बिकते हैं, हालांकि वो पत्ते साधारण नहीं होते हैं बल्कि उसपर भगवान बुद्ध का चित्र बनाया जाता है.

LORD BUDDHA ON PEEPAL LEAF
पीपल के पत्ते पर भगवान बुद्ध (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 8, 2025 at 7:30 PM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: सरताद अहमद

गया : गौतम देवी बोधगया के मियां बीघा की रहने वाली हैं. उनके पति 'बीटीएमसी' यानी बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के कार्यालय में कर्मचारी हैं. गौतम देवी चाहतीं तो वो भी पति की कमाई पर निर्भर रहकर जिंदगी गुजारती लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी कलाकृति से देश विदेश में धूम मचा रही हैं. गौतम देवी जैसी सैंकड़ों महिलाएं हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध से जुड़ी पवित्र धरती के पत्तों को लेकर उस पर महात्मा बुद्ध के चित्र बना रही हैं. इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है.

15 से 20 हजार की आमदनी : बोधगया के भगवानपुर भागलपुर की निवासी सुधा सिंह बोधगया नगर परिषद में आजीविका शहरी मिशन में सीआरपी पद पर कार्यरत हैं. पति बोधगया में टूरिस्ट गाइड हैं. मगर वो घर में खाली समय में मंडला, पीपल के पत्ते पर भगवान बुद्ध का चित्र, डायरी में बुद्ध का चित्र बना कर बुद्ध के अनुयायियों, उपासकों और श्रद्धालुओं को बेचती है. चंद घंटों के वो इस काम से सुधा सिंह प्रति माह 15 से 20 हजार रुपए तक की आमदनी कर लेती हैं.

देखें यह ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

''मैं चाहती तो वेतन पर भी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन अन्य महिलाओं के साथ मिलकर कुछ और करने का ठाना था. हमने गरीबी, पैसों की तंगी, घर के एक वक्त के जलते चूल्हे और घर के पुरुषों की बेबसी देखी है. मैं नहीं चाहती कि दूसरी महिलाओं की जिंदगी भी वैसी ही कटे. इसलिए अलग से खाली समय में ये काम करती हूं. दूसरों को भी बताती हूं ताकि सभी आत्मनर्भर बने.''- सुधा सिंह, कलाकार

पीपल के पत्ते ने आत्मनिर्भर बनाया : विश्व भर में भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली के तौर पर प्रसिद्ध बिहार के बोधगया की महिलाएं भक्ति और श्रद्धा का पालन कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि बोधगया में पीपल के पत्ते भी बिक रहे हैं. हालांकि वो पत्ते साधारण नहीं होते हैं, बल्कि उस पर यहां की महिलाओं के द्वारा भगवान बुद्ध का चित्र बनाया जाता है.

Lord Buddha on peepal leaf
विदेशी पर्यटक पीपल का पत्ता दिखाते हुए (ETV Bharat)

इसकी मांग कई बुद्धिस्ट देशों में है. पर्यटक सीजन में एक महिला इस काम से 10 से 15 हजार की आमदनी घर बैठे कर लेती हैं. ऐसी महिलाओं की संख्या 500 लगभग बताई जाती है. इनमें सभी वर्ग की महिलाएं हैं. कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके परिवार के लोग सरकारी सेवा में हैं. उन्हें इस काम को करने में कोई समस्या नहीं है.

पवित्र धरती का पीपल पत्ता : माना जाता है कि वर्ष 623 ईसापूर्व में महात्मा बुद्ध को यहीं पीपल वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है. बोधि वृक्ष तो महाबोधि मंदिर के कैंपस में स्थित है. आज ढाई हजार साल बाद भी इस वृक्ष के महत्व में कमी नहीं आई, बल्कि देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बोधगया का हर पीपल का वृक्ष पूजनीय है.

यही कारण है कि देश- विदेश से आने वाले श्रद्धालु पीपल वृक्ष को बोधी वृक्ष मानकर उसके पत्ते खरीद कर ले जाते हैं. बोधगया के भागलपुर, भगवानपुर, टीका बीघा, मियां बीघा समेत कई गांवों की महिलाओं के लिए ये रोजगार बन गया है. यहां की महिलाएं पीपल के पत्तों से मंडला आर्ट तैयार कर रही हैं.

Lord Buddha on peepal leaf
तिब्बत के लामा (ETV Bharat)

महिलाएं, पुरुषों को दे रही हैं रोजगार : गौतम देवी, सुधा सिंह, मुन्नी देवी जैसी 500 से अधिक ये महिलाएं न सिर्फ अपने पैरों पर खुद खड़ी हैं, बल्कि वो अपने साथ कई लोगों को रोजगार दिया है. इन महिलाओं की कारीगरी के कारण यहां के पुरुषों को भी रोजगार मिला है. महिलाएं अपने घरों में पीपल वृक्ष के पत्तों पर भगवान बुद्ध का चित्र बनाती हैं, जबकि गांव और आस-पास के पुरुष उसे खरीदकर महाबोधि मंदिर के प्रांगण के बाहर बेचते हैं. देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु पैसे देकर इन पत्तों को अपने साथ ले जाते हैं.

सुधा सिंह कहती हैं कि आज के दौर में महिलाओं के लिए जरूरी हो गया है कि वो खुद पर निर्भर हों ना कि दूसरों पर निर्भर रहें. महिलाओं को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो अपनी पहचान बना सकें. घर में रहने वाली महिलाओं के लिए ये अच्छा काम है.

Lord Buddha on peepal leaf
कलाकारी होती है देखने लायक (ETV Bharat)

2 महीने की मेहनत : वैसे पीपल वृक्ष के पत्तों पर महिलाओं की ये कारीगरी आसान नहीं है. इसको तैयार करने के लिए उन्हें 2 महीने से अधिक का समय लगता है. महिलाएं पहले हरे पत्ते लाती हैं. उसे पानी में रखकर 2 महीने तक गलाया जाता है. पत्तों को इतना गलाया जाता है कि ऊपरी परत पूरी तरह से गल कर निकल जाए.

जैसे मृत शरीर के गलने के बाद कंकाल होता है, वैसे ही इन पत्तों के गलने के बाद एक पतला बारीक हिस्सा हो जाता है. गले हुए पत्ते को निकालकर सुखाया जाता है. उसे अच्छे से साफ किया जाता है और उसके ऊपर रंग लगाए जाते हैं. आसानी से रंग चढ़ जाता है, जो एक तरह से जाली नुमा हो जाता है. फिर महिलाएं उसपर कलर भरकर पत्तों को उसकी असल हालत की तरह करती हैं. फिर उस पर नक्काशी करती हैं.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पत्तों के होते हैं कई डिजाइन : सुधा सिंह बताती हैं कि बोधगया की महिलाएं इसे दो तरह से बनाती हैं. महिलाओं का एक बड़ा ग्रुप सिर्फ पीपल के पत्तों को रंग कर उस पर चित्र बनाती हैं. चित्र दो तरह से बनाए जाते हैं. एक आर्टिफिशल रूप से बना स्टीकर नुमा होता है जिसे चिपका कर प्रेस किया जाता है. फिर उसे प्लास्टिक में लैमिनेशन किया जाता है.

इस तरह के कार्य बोधगया के मियां बीघा, टीका बीघा और अन्य बस्तियों में होता है. मियां बीघा की गौतम देवी बताती हैं कि उन्होंने इस कार्य के लिए 15 वर्ष पहले तिब्बती मंदिर के भिक्षु से प्रशिक्षण लिया था. मियां बीघा में 50 घरों की महिलाएं इस कार्य को करती हैं. उन्होंने किसी से प्रशिक्षण नहीं लिया है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पेंटिंग से चित्र बनाना : एक प्रक्रिया इसी से मिलती जुलती होती है. जिस पर रंगों से पेंटिंग कर चित्र बनाया जाता है. इन पत्तों को कई कलर में तैयार किया जाता है. इस तरह से बने हुए पत्तों की कीमत 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक होती है. इस पर बारीक आर्ट का कार्य नहीं होता है. इस कार्य को करने वाली 400 से अधिक महिलाएं हैं.

मुन्नी देवी ने बताया कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी सीजन के लिए अगस्त-सितंबर महीने में पत्ते गलने के लिए डाल दिए जाते हैं. इस सीजन के लिए उन्होंने 1 लाख पत्ते गलने के लिए डाले थे. एक लाख पत्ते की बिक्री 40 से 50 हजार के बीच तक होती है

''किसी भी तरह से पत्तों पर चित्र बनाया जाए, लेकिन उसे 2 महीने तक गलाना जरूरी है. जब तक ये गलेगा नहीं तब तक उसमें चमक नहीं आएगी. इसको चमकीले रंगों से कलर किया जाता है. जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है. ऑर्डर पर जब बनता है तो उसपर मोती भी चिपकाई जाती है. छोटी मोती चिपकाने की वजह से इसकी कीमत बढ़ जाती है. ये 80 रुपए से लेकर एक पत्ता 100 रुपए की कीमत में बिकता है.''- मुन्नी देवी, कलाकार

Lord Buddha on peepal leaf
इस तरह पत्ते को गलाकर फिर सुखाकर किया जाता है तैयार (ETV Bharat)

मंडला आर्ट होता है महंगा : भगवानपुर, भागलपुर की महिलाएं मंडला आर्ट बनाती हैं. वो इन पत्तों पर भगवान बुद्ध की चित्र भी उकेरती हैं. इसके अलावा बुक लिफ, बुक कवर और डायरी भी बनाती हैं. इस आर्ट के तहत बनाने वाली महिलाएं स्वयं सहायता समूह के ग्रुप से जुड़ी हैं. इनके द्वारा बोधगया महोत्सव में स्टॉल भी लगाए जाते हैं. जहां विदेशी लोग इसे खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं 30 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक मंडला बनाती हैं.

वियतनाम और अन्य देशों से मिला है ऑर्डर : इन महिलाओं को पर्यटन सीजन में 25 से 30 हजार की आमदनी होती है. सुधा सिंह के अनुसार उन्हें वियतनाम की एक संस्था की ओर से 100 पीस मंडला और डायरी, लिफ बनाने का ऑर्डर मिला है. इससे पहले वो श्रीलंका, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ऑर्डर पर बनाकर भेज चुकी हैं. उनके अनुसार मंडला आर्ट से 50 महिलाएं जुड़ी हुई हैं.

Lord Buddha on peepal leaf
तैयार लिफ की चित्रकारी (ETV Bharat)

मंडला आर्ट का लिया प्रशिक्षण : मंडला आर्ट के लिए महिलाओं ने भारत सरकार के एसडीआरसी, आईआईई और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण लेकर तीन सालों पहले काम शुरू किया था. हालांकि बोधगया में पीपल के पत्तों पर भगवान बुद्ध का चित्र बनाने का काम काफी सालों पुराना है, लेकिन मंडला आर्ट तीन साल पहले ही शुरू हुआ है. अगर देखा जाए तो 500 से अधिक महिलाए दोनों तरह के आर्ट से जुड़ी हुई हैं.

'तिब्बत, नेपाल तक भेज चुके हैं' : मियां बिगहा के बसंत मांझी बीटीएमसी में कर्मचारी हैं, हालांकि उनके घर में भी पत्तों पर भगवान बुद्ध का चित्र बनाया जाता है, वो भी इस कार्य को करते हैं. उन्होंने बताया कि उनके घर में थोक में बनाकर बेचा जाता है. विभिन्न देशों के लोग जो यहां आते हैं वो लेकर जाते हैं. महाबोधि टेंपल के बाहर लगभग 30 व्यक्ति इसे बेचते हैं. इसके अलावा अन्य मंदिरों के बाहर भी लोग बेचते हैं. उनके घर में उनकी पत्नी, बच्चे भी बनाते हैं. उन्होंने इस काम के लिए किसी से प्रशिक्षण नहीं लिया है.

Lord Buddha on peepal leaf
इसे कहते हैं दाम कम, सफेदी चमाचम (ETV Bharat)

'दो हजार तक हो जाती है कमाई' : मंदिर के बाहर लिफ बेच रहे दिनेश लाल यादव ने बताया कि वो टीका बीघा के रहने वाले हैं. सालों से बोधि माला, लिफ और अन्य चित्र बेचते हैं. अभी पर्यटक सीजन में उन्हें लिफ बेचकर प्रति दिन 500 से 700 की आमदनी होती है. इसके अलावा अन्य सामानों को बेच कर अलग आमदनी होती है. सीजन में तीन महीने तक प्रति दिन 1500 से 2000 की आमदनी होती है. उनके घर में महिलाएं पत्तों पर नक्कासी बनाती हैं और वो यहां लाकर बेचते हैं.

घर बैठे अच्छा रोजगार : स्थानीय युवक रोहन कुमार ने कहा कि इस पत्ते को बोधी वृक्ष से जोड़ कर दिखा जाता है, हालांकि ये वास्तविक पवित्र बोधि वृक्ष का नहीं होता है. फिर भी अनुयायियों के लिए ये पूजनीय होता है. बोधगया की महिलाओं के लिए एक छोटा रोजगार है. इसमें मेहनत है लेकिन खर्च ना के बारबरा है. इसलिए इस काम को हर घर में किया जाता है. पर्यटक सीजन के लिए बोधगया की महिलाएं तीन महीने पहले से कार्य शुरू कर देती है. अभी तो सिर्फ बेचने का काम होता है.

'हमारे लिए बड़ा महत्व है' : स्पेन के पर्यटक फरा ने दिनेश लाल यादव से 50 पीस पत्ते लिए. पूछे जाने पर कि ये तो पवित्र बोधि वृक्ष का पत्ता नहीं है फिर भी वो क्यों ले रहे हैं? इस पर फरा ने कहा कि उनके लिए बोधगया से जुड़े सामान पवित्र हैं. वो अपने परिवार के साथ दोस्तों के लिए ले कर जा रहे हैं. इससे पहले भी वो भारत आए थे तो बोधगया से लेकर गए थे. बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बौद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, यहां के सभी पेड़ हमारे लिए आस्था के केंद्र हैं.

Lord Buddha on peepal leaf
इस तरह पत्ते को साथ ले जाते हैं लोग (ETV Bharat)

इसी तरह महाराष्ट्र पुणे से आए संजय भोले, उमेश मार्ले ने कहा कि वो भी बोधि वृक्ष के पत्ते लेकर जाते हैं वो बुद्ध के अनुयाई हैं. उनके लिए बड़े महत्व और आस्था के केंद्र हैं. भगवान ने पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्त की थी, कौन सा पेड़ था ये हम नहीं देखते हैं बल्कि इस पत्ते पर बने चित्र को देख कर ले रहे हैं. ये वाकई बोधगया के लोगों के लिए ये रोजगार है.

CM नीतीश कुमार ने की थी प्रशंसा : बोधगया में आने वाले वीआईपी लोगों को भी मंडला, लिफ और पीपल से बने भगवान बुद्ध के चित्र यादगार के तौर पर भेंट किए जाते हैं. सुधा सिंह ने कहा कि उनके द्वारा बनाया हुआ मंडला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2023 में बौद्ध महोत्सव के दौरान इसे देखकर प्रशंसा भी की थी. बड़े खुश हुए थे कि भगवान बुद्ध से जुड़ी चीजें लोग यहां रोजगार के रूप में इस्तेमाल कर विदेशी नागरिकों को देते हैं जो अपने देश लेकर जाते हैं.

अपने देश में जाकर करते हैं प्रचार : तिब्बत के एक लामा ने कहा कि ये बड़ी खूबसूरत और अच्छी कलाकारी से बनाया गया है. वो पत्ते लेकर अपने देश जाते हैं और वहां के लोगों में भगवान बुद्ध का प्रचार करते हैं. हमारे लिए यही काफी है कि ये ज्ञान स्थली से जुड़ा हुआ है. बड़े साइज के एक लिफ उन्होंने 100 रुपए में खरीदा है. ये हमारी श्रद्धा से जुड़ा है.

आस्था के साथ मिल रही रोजी रोटी : कुल मिलाकर कहें तो बोधगया में आस्था से जुड़ा पत्ता लोगों के लिए रोजगार से जुड़ा हुआ है. इस बार लगभग 20 से 25 लाख पत्ते से चित्र तैयार हुए हैं.हालांकि इस बार मंडला की मांग कम है लेकिन लिफ की मांग बढ़ी हुई है. जैसे-जैसे इसकी संख्या कम होगी इसके रेट में बढ़ोतरी होगी. स्थानीय युवक रोहन कुमार ने बताया कि इस बार लगभग सभी जगहों से मिलकर 25 लाख से अधिक पत्ते तैयार किए गए हैं.

ये भी पढ़ें :-

पुआल पेंटिंग से आत्मनिर्भर बन रहीं बिहार की बेटियां, जानें खासियत

सरोज देवी है बिहार की 'मिलेट वूमेन', जब खुद आत्मनिर्भर बनीं तो 5000 महिलाओं को जोड़ा

TAGGED:

BODH GAYA WOMEN CRAFT
पीपल के पत्ते पर भगवान बुद्ध
आत्मनिर्भर महिलाएं बोधगया
BIHAR NEWS
LORD BUDDHA ON PEEPAL LEAF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.