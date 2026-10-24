बोधगया में पर्यटन सीजन बेपटरी; होटलों में केवल 30% बुकिंग, ₹200 करोड़ के भारी घाटे का अनुमान
बैंकॉक में बाढ़, दिल्ली में प्रदर्शन और हो ची मिन्ह उड़ान रद्द होने की दोहरी मार; बोधगया से विदेशी सैलानियों ने मोड़ा मुंह.रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : October 24, 2026 at 8:06 PM IST
गयाजी: बिहार के सबसे बड़े पर्यटन स्थल बोधगया में विदेशी पर्यटकों की कमी के कारण इस साल अर्थव्यवस्था को घाटे का खतरा बढ़ गया है. होटल व्यवसाय से लेकर टूर एंड ट्रेवल्स,गाइड और सभी छोटे बड़े व्यवसाय से जुड़े लोग इस को लेकर चिंतित हैं.
पर्यटन सीजन की तैयारी में शुरुआती झटका
दरअसल होटल व्यवसाय, टूर एंड ट्रैवल्स, गाइड, रेस्तरां और सभी छोटे-बड़े व्यापारी संगठनों द्वारा पर्यटन सीजन की तैयारी पिछले कई महीनों से की जा रही थी. लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनकी यह तैयारी बड़ी आमदनी में नहीं बदलेगी. पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही कारोबारियों को झटका लगने लगा है, क्योंकि जिन देशों से पर्यटकों की बड़ी संख्या बोधगया पहुंचती थी, वहां के पर्यटक अभी न के बराबर पहुंच रहे हैं.
पर्यटन सीजन में विशेष कार्यक्रम
बोधगया में पर्यटन सीजन मुख्य रूप से अक्टूबर से मार्च तक रहता है. अगस्त के महीने से यहां मिनी पर्यटन सीजन की शुरुआत हो जाती है. बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (BTMC) द्वारा इस संबंध में विशेष धार्मिक और पर्यटन कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं; लेकिन, बीटीएमसी का कार्यकाल भी 16 जुलाई 2026 को खत्म हो चुका है, और नए बोर्ड का अबतक गठन नहीं हो सका है.
विदेशी बुकिंग रद्द होने के प्रमुख कारण
वहीं मिली जानकारी के मुताबिक इस बार बोधगया आने की तैयारी कर चुके कई विदेशी पर्यटक समूहों ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. इससे होटल, ट्रैवल एजेंसी, गाइड, वाहन संचालक और रेस्तरां कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है. बैंकॉक-नेपाल में बाढ़, दिल्ली में प्रदर्शन, महंगी हवाई टिकट और उड़ानों की अनुपलब्धता ने विदेशी पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित की है.
पर्यटकों की कमी के विभिन्न कारण
बोधगया में बैंकॉक, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, जापान, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यूएसए समेत दुनिया के कई देशों से बौद्ध पर्यटकों का आगमन होता है. इस साल कई देशों से पर्यटकों की कम संख्या पहुंचने की संभावना बताई जा रही है.
बताया जा रहा है कि इसके प्रमुख कारणों में बैंकॉक और नेपाल में आई बाढ़, महंगे हवाई टिकट, उड़ानों की अनुपलब्धता, दिल्ली और अन्य जगहों पर हुए धरना-प्रदर्शन तथा धर्मगुरु दलाई लामा का बोधगया नहीं आना शामिल हैं.
दिल्ली प्रदर्शन का प्रभाव
वहीं इस मामले में बोधगया होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष जय सिंह का मानना है कि बोधगया में पर्यटकों की घटती संख्या का एक कारण दिल्ली में रह रहकर हो रहे उग्र धरना प्रदर्शन भी है. उनके मुताबिक जो पर्यटक सीधे दिल्ली पहुंचते थे उनकी आवाजाही भी प्रभावित हुई है. इन प्रदर्शनों से सिर्फ बोधगया ही नहीं बल्कि राजस्थान और देश के अन्य पर्यटक स्थलों को भी नुकसान हो रहा है.
जय सिंह कहते हैं कि विदेशी पर्यटक इस तरह के माहौल में आना पसंद नहीं करते हैं. खासतौर से वह पर्यटक जो दिल्ली आते हैं और फिर वहां से वह देश के अन्य राज्यों के पर्यटन स्थलों पर जाते हैं. बोधगया में पर्यटन सीजन में ऐसे पर्यटकों की संख्या 20,000 से 25,000 होती है. कई देशों में जंग के कारण विमान के किराए में बढ़ोतरी के हुई है. इससे भी पर्यटकों की संख्या खास तौर से यूरोपीय देशों के पर्यटकों की संख्या कमी आई है.
"वह पर्यटक जो दिल्ली आते हैं और फिर वहां से वह देश के अन्य राज्यों के पर्यटन स्थलों पर जाते हैं. बोधगया में पर्यटन सीजन में ऐसे पर्यटकों की संख्या 20,000 से 25,000 होती है. कई देशों में जंग के कारण विमान के किराए में बढ़ोतरी के हुई है. इससे भी पर्यटकों की संख्या खास तौर से यूरोपीय देशों के पर्यटकों की संख्या कमी आई है."- जय सिंह, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन, बोधगया
बोधगया आने का कार्यक्रम हो रहा है रद्द
जय सिंह के अनुसार बोधगया आने की तैयारी कर चुके कई विदेशी पर्यटक समूहों ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. उन्होंने बताया कि पहले उनकी बुकिंग यहां बोधगया आने की हुई थी इनमें कई समूह ऐसे हैं जो अपने देश से सीधे दिल्ली पहुंचने वाले थे, लेकिन अब वह नहीं आ रहे हैं.
वह कहते हैं कि हमें चिंता इस बात की है कि अगले महीने भी अगर इसी तरह पर्यटक समूहों के कार्यक्रम रद्द होते रहें तो इससे होटल, ट्रैवल एजेंसी, गाइड वाहन संचालक और रेस्टोरेंट कारोबारियों समेत बोधगया के सभी व्यवसायी वर्गों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.
बैंकॉक में आई बाढ़ ने समूहों को रोका
जय सिंह कहते हैं कि आम तौर पर थाईलैंड से करीब एक साथ 100 पर्यटक समूह के आने का कार्यक्रम बनता था, लेकिन इस बार अब तक केवल 30-35 समूहों ने ही अपनी यात्रा की पुष्टि की है. पूरी तरह से उनकी बुकिंग भी अभी नहीं हुई है. वह कहते हैं कि बैंकॉक में आई बाढ़ और हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों ने भी पर्यटकों की यात्रा पर प्रभाव डाला है.
15 से 22 अक्टूबर के बीच थाईलैंड के कई पर्यटक समूहों को बोधगया पहुंचना था लेकिन अचानक कई समूहों ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया. हमने भी उन समूहों से यात्रा रद्द करने के कारणों को समझने की कोशिश की. हमे पता लगा कि अधिकतर समूहों ने बैंकॉक में आई बाढ़ और बढ़ती कीमतों के कारण ही कार्यक्रम रद्द किया है.
"आम तौर पर 100 पर्यटक समूह पहुंचते थे,इस बार अब तक केवल 30-35 समूहों ने ही यात्रा की पुष्टि की है. अधिकतर समूहों ने बैंकॉक में आई बाढ़ और हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों के कारण ही कार्यक्रम रद्द किया है. ये तो सही है कि वो अपने कारणों से नहीं आ रहे हैं लेकिन नुकसान तो हमें हो ही रहा है."- जय सिंह, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन, बोधगया
30-35 प्रतिशत होटलों की हुई है बुकिंग
जय सिंह के मुताबिक पिछले कई सालों से होटल व्यवसाय में गिरावट आई है, इसके कई कारण उनकी नज़र में है. वे कहते है कि एक तो पर्यटकों की संख्या में कमी हुई है और दूसरा ये है कि बोधगया में कई मॉनेस्ट्री का निर्माण होने से भी होटल व्यवसाय पर असर पड़ा है.
वे कहते हैं कि कोरोना से पहले अक्टूबर महीने में पर्यटन सीजन के लिए 70 से 80 प्रतिशत होटलों में बुकिंग हो जाती थी लेकिन अभी पिछले दो सालों से यानी 2024 के बाद से लगातार इस में कमी आनी शुरू हो गई. अभी बोधगया के होटलों में 30-35 प्रतिशत ही बुकिंग हुई है.
"बुकिंग में ना सिर्फ लगातार कमी आ रही है बल्कि अभी देखा जा रहा है कि बुकिंग होती है और रद्द भी हो रही है, ये स्थिति हमारे लिए चिंता का विषय है, इससे सरकार को भी घाटा है क्योंकि हमारा व्यापार होगा तो सरकार को भी टैक्स अच्छा जाएगा लेकिन हमारा ही व्यापार खत्म होगा तो सरकार को भी नुकसान होगा."- जय सिंह, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन, बोधगया
अक्टूबर में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं पर्यटक
गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार कहते हैं कि जुलाई महीने में ही बीटीएमसी ने बोधगया पर्यटन सीजन को देखते हुए पूजा कैलेंडर 2026-27 जारी कर दिया था. उन्होंने बताया कि बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा जारी किए गए पूजा कैलेंडर में विशेष पूजा की शुरुआत अगस्त महीने से हो गई थी. अगस्त में सिर्फ एक विशेष पूजा की तिथि थी लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर से विशेष पूजा की संख्या और तारीखों में बढ़ोतरी हुई है.
राकेश कुमार के मुताबिक इस वजह से पर्यटन कारोबारियों को अक्टूबर से बोधगया में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद थी. इससे पहले भी थाईलैंड, वियतनाम, बैंकॉक, नेपाल समेत विभिन्न बौद्ध देशों से बड़ी संख्या में पर्यटक अक्टूबर से ही पहुंचने लगते हैं. इस बार भी व्यापारियों ने तैयारी की थी, लेकिन अगर बड़ी संख्या में लोग अपनी यात्रा को रद्द करते हैं तो इस से यहां के कारोबार के प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है.
"हमें उम्मीद है कि नवंबर महीने से विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचने लगेंगे, अगर 3 महीने भी ठीक-ठाक पर्यटक पहुंचते हैं तो ज्यादा बोधगया की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा लेकिन जैसी संभावना जताई जा रही है अगर वही स्थिति रही तो यह चिंताजनक है."- राकेश कुमार, अध्यक्ष, गाइड एसोसिएशन
होची मिन्ह टू कोलकाता उड़ान रद्द से बड़ी मुश्किल
वहीं गाइड मुकेश कुमार कहते हैं कि पहले वियतनाम के होचि मिन्ह सिटी से सीधे कोलकाता तक हवाई यात्रा की सुविधा थी, लेकिन हमें खबर मिली है कि ये उड़ान रद्द होने से वहां के पर्यटकों की यात्रा भी प्रभावित हुई है. इन परिस्थितियों में फिलहाल पर्यटक बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई के रास्ते गयाजी पहुंचने का विकल्प तलाश रहे हैं और वो आ भी रहे हैं.
उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में इनकी संख्या बढ़ सकती है. फिर भी उनके सामने मुश्किल यह है कि वह अगर इस तरह से गया जी पहुंचते हैं तो उनकी यात्रा में समय और पैसे दोनों अधिक खर्च होंगे, इस वजह से भी संभव है कि कुछ पर्यटक समूह अपनी यात्रा रद्द कर सकते हैं.
"होचि मिन्ह सिटी से सीधे कोलकाता तक हवाई यात्रा की सुविधा थी, लेकिन ये उड़ान रद्द होने से वहां के पर्यटकों की यात्रा भी प्रभावित हुई है. फिलहाल पर्यटक बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई के रास्ते गयाजी पहुंच रहे हैं. अब अगर इस तरह से पर्यटक गया जी पहुंचते हैं तो उनकी यात्रा में समय और पैसे दोनों अधिक खर्च होंगे, इस वजह से भी संभव है कि कुछ पर्यटक समूह अपनी यात्रा रद्द कर सकते हैं."-मुकेश कुमार, स्थानीय गाइड
थाईलैंड और वियतनाम के पर्यटकों की संख्या कमी
वहीं गोपाल टूर एंड ट्रैवल्स के मालिक शुवलेंद्र शर्मा कहते हैं कि कुछ देशों के पर्यटकों की स्थिति ठीक है, वह समूहों में पहुंच भी रहे हैं. उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरी कंपनी में बुकिंग की संख्या पिछले साल की तुलना में थोड़ी ही कम होगी, मेरे यहां अप्रैल तक की बुकिंग है.
शुवलेंद्र कहते हैं कि वियतनाम और थाईलैंड के पर्यटकों की संख्या कम हुई है और म्यांमार के पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. उन्होंने कहा कि अभी जिन देशों के पर्यटक पहुंच रहे हैं उनमें म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका और कुछ यूएसए के पर्यटक शामिल हैं.
"कुछ देशों के पर्यटकों की स्थिति ठीक है, वह समूहों में पहुंच भी रहे हैं. उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरी कंपनी में बुकिंग की संख्या पिछले साल की तुलना में थोड़ी ही कम होगी, मेरे यहां अप्रैल तक की बुकिंग है. वियतनाम और थाईलैंड के पर्यटकों की संख्या कम हुई है और म्यांमार के पर्यटकों की संख्या बढ़ी है."- शुवलेंद्र शर्मा, मालिक, गोपाल टूर एंड ट्रैवल्स
गया एयरपोर्ट पर उड़ानों का शेड्यूल
वहीं गयाजी एयरपोर्ट के निदेशक अवधेश कुमार के अनुसार पर्यटन सीजन 2026- 27 के लिए विभिन्न देशों से अब तक विभिन्न तारीखों में 20 इंटरनेशनल विमानों के संचालन की तिथि का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इनमें बैंकॉक, पारो, यांगून, भूटान की सीधी उड़ानें शामिल हैं. उन्होंने बताया कि कुछ एयरलाइंस के विमान पर्यटन सीजन में रेगुलर शेड्यूल हैं यानि वे सप्ताह के 6 दिन चलेंगे.
अवधेश कुमार के मुताबिक पिछले सीजन यानि 2025-2026 में कुल 460 विमान गयाजी एयरपोर्ट पर शेड्यूल थे. इस बार 20 एयरलाइन कंपनियों के परिचालन का शेड्यूल हुआ है. उन्होंनें कहा कि उम्मीद है कि इस सीजन (2026- 27) में 500 से अधिक विमानों का आवागमन होने की संभावना है.
"2026 -27 पर्यटन सीजन के अनुसार 25 अक्टूबर से विमान के परिचालन का शेड्यूल है. अभी 7 दिनों से नॉन शेड्यूल इंटरनेशनल विमान आ रहे हैं, अक्टूबर में अब तक 14 इंटरनेशनल फ्लाइट आ चुकी है, ये संख्या नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में बढ़ेगी. बैंकॉक में बाढ़ के हालातों में विदेशी पर्यटक दिल्ली और कोलकाता से आने वाली डोमेस्टिक विमानों से भी यहां आ रहे हैं." - अवधेश कुमार, निदेशक, गया जी एयरपोर्ट
धर्मगुरु दलाई लामा के नहीं आने का प्रभाव
स्थानीय लोगों के साथ ही व्याापारी संगठनों का मानना है की बोधगया में विदेशी पर्यटकों की संख्या कमी आने की एक बड़ी वजह यह भी है कि पिछले साल भी धर्मगुरु दलाई लामा बोधगया नहीं आए थे, इस बार भी अब तक यह तय नहीं है कि वे आएंगे या नहीं. अगर दलाई लामा बोधगया नहीं आते हैं तो विदेशी पर्यटकों की संख्या दिसंबर और जनवरी महीने में एक लाख से अधिक कम हो जाएगी.
बोधगया होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष जय सिंह का मानना है कि दलाई लामा के बोधगया आने के बाद बड़ा कार्यक्रम होता है. जिसमें लाखों लोग देश दुनिया से शामिल होते हैं. उन्होंने कहा कि अगर वे आते हैं तो करीब 80 फीसदी विदेशी पर्यटक यहां ठहरते हैं लेकिन उनके न आने का प्रभाव तो पड़ता ही है.
"दलाई लामा जी अगर आते हैं तो दिसंबर और जनवरी में बोधगया में ठहरने वाले पर्यटकों में 80 प्रतिशत तक विदेशी पर्यटकों की संख्या होती है,जिससे यहां के कारोबार में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होती है. छोटे से लेकर बड़े व्यवसाय को बड़ा फायदा होता है."- जय सिंह, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन, बोधगया
200 करोड़ के घाटे का अनुमान
होटल एसोसिएशन, टूर एंड ट्रेवल्स और गाइड एसोसिएशन का मानना है कि अक्टूबर महीने में जिस तरह से अब तक का रिस्पांस है अगर यही रहा तो बोधगया के व्यवसाय को बड़ा घाटा होगा. जय सिंह कहते हैं कि बोधगया में पर्यटन सीजन अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी तक देखा जाए तो 600 करोड़ से अधिक का व्यापार होता है, इसमें छोटे कारोबार के आंकड़े नहीं हैं.
जय सिंह कहते हैं कि अक्टूबर महीने में ही ये हाल है, इसलिए हमें पर्यटन सीजन बेहतर होने की उम्मीद नहीं लग रही है. अगर यही स्थिति रही तो इस बार व्यवसाय में 200 करोड़ से अधिक का घाटा हो सकता है. यह घाटा सिर्फ यहां के व्यवसाय से जुड़े लोगों का नहीं है बल्कि इसमें सरकार का भी घाटा होगा. यहां व्यापार से विदेशी मुद्रा का मुनाफा भी होता है और इससे सरकार को भी फायदा होता है.
"बोधगया में पर्यटन सीजन अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी तक देखा जाए तो 600 करोड़ से अधिक का व्यापार होता है, इसमें छोटे कारोबार के आंकड़े नहीं हैं. अभी के मुताबिक अगर यही स्थिति रही तो इस बार व्यवसाय में 200 करोड़ से अधिक का घाटा हो सकता है. यह घाटा सिर्फ यहां के व्यवसाय से जुड़े लोगों का नहीं है बल्कि इसमें सरकार का भी घाटा होगा."- जय सिंह, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन, बोधगया
बोधगया की अन्य समस्याएं
स्थानीय लोगों की चिंता ये भी है कि बोधगया में सिर्फ पर्यटकों के आने की समस्या ही नहीं है, बल्कि कई और भी समस्या है जिस कारण से व्यापार प्रभावित हो सकता है. एक तो यहां अभी मंदिर के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर्यटक कुछ समय के लिए एंजॉय कर सकें. अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहां एक भी पार्क भी नहीं है. रोड कनेक्टिविटी भी बेहतर नहीं है, हालांकि पहले की तुलना में इसमें सुधार हुआ है.
3 महीने से बीटीएमसी के गठन का इंतजार
जय सिंह कहते हैं कि समस्या एक नहीं अनेक हैं. 3 महीने बाद भी बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति यानी बीटीएमसी बोर्ड के गठन की अधिसूचना सरकार ने जारी नहीं की है. इस से कई वैधानिक दायित्वों के निर्वहन में परेशानी आ रही है. यहां बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं के कुछ संगठनों के द्वारा बीटीएमसी का संचालन बौद्धों को सौंपने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है.
जय सिंह कहते हैं कि सरकार को इस में बीच का रास्ता निकाल कर मामले को हल करना चाहिए, बोर्ड का गठन नहीं होने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) का रिनुअल नहीं होना. उन्होंने कहा कि यह एक्ट 31 दिसंबर 2026 को एक्सपायर होने वाला है अगर इससे पहले समिति का गठन करके इसको आगे लेकर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर बीटीएमसी को फिर से अनुमति लेने के लिए फाइन के तौर पर मोटी राशि देनी पड़ेगी.
"सरकार को जल्द से जल्द बीटीएमसी बोर्ड के गठन के मामले को हल करना चाहिए, बोर्ड का गठन नहीं होने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) का रिनुअल नहीं होना. ऐसा होने पर बीटीएमसी को फिर से अनुमति लेने के लिए फाइन के तौर पर मोटी राशि देनी पड़ेगी."-जय सिंह, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन, बोधगया
रिनुअल का क्या है नियम
गृह मंत्रालय के अनुसार एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए मौजूदा रजिस्ट्रेशन के एक्सपायर होने से कम से कम 4 महीने पहले आवेदन जमा करना जरूरी होता है. बीटीएमसी बोर्ड का कार्यकाल 16 जुलाई 2026 को खत्म हो चुका है. एफसीआरए का रिनुअल नहीं होने पर बीटीएमसी को विदेशी मुद्रा में दान लेने पर प्रतिबंध लग जाएगा. इससे पहले भी 1 जनवरी 2022 से विदेशी दान लेने पर प्रतिबंध लगा था. तब 80 लख रुपए जुर्माने की रकम जमा करने के बाद अगस्त 2024 में एफसीआरए रिन्युअल हुआ था.
"बीटीएमसी बोर्ड का कार्यकाल 16 जुलाई 2026 को खत्म हो चुका है. एफसीआरए का रिनुअल नहीं होने पर बीटीएमसी को विदेशी मुद्रा में दान लेने पर प्रतिबंध लग जाएगा. इससे पहले भी 1 जनवरी 2022 से विदेशी दान लेने पर प्रतिबंध लगा था. तब 80 लख रुपए जुर्माने की रकम जमा करने के बाद अगस्त 2024 में एफसीआरए रिन्युअल हुआ था."- जय सिंह, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन, बोधगया
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