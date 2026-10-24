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बोधगया में पर्यटन सीजन बेपटरी; होटलों में केवल 30% बुकिंग, ₹200 करोड़ के भारी घाटे का अनुमान

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गयाजी: बिहार के सबसे बड़े पर्यटन स्थल बोधगया में विदेशी पर्यटकों की कमी के कारण इस साल अर्थव्यवस्था को घाटे का खतरा बढ़ गया है. होटल व्यवसाय से लेकर टूर एंड ट्रेवल्स,गाइड और सभी छोटे बड़े व्यवसाय से जुड़े लोग इस को लेकर चिंतित हैं.

पर्यटन सीजन की तैयारी में शुरुआती झटका

दरअसल होटल व्यवसाय, टूर एंड ट्रैवल्स, गाइड, रेस्तरां और सभी छोटे-बड़े व्यापारी संगठनों द्वारा पर्यटन सीजन की तैयारी पिछले कई महीनों से की जा रही थी. लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनकी यह तैयारी बड़ी आमदनी में नहीं बदलेगी. पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही कारोबारियों को झटका लगने लगा है, क्योंकि जिन देशों से पर्यटकों की बड़ी संख्या बोधगया पहुंचती थी, वहां के पर्यटक अभी न के बराबर पहुंच रहे हैं.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat) पर्यटन सीजन में विशेष कार्यक्रम बोधगया में पर्यटन सीजन मुख्य रूप से अक्टूबर से मार्च तक रहता है. अगस्त के महीने से यहां मिनी पर्यटन सीजन की शुरुआत हो जाती है. बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (BTMC) द्वारा इस संबंध में विशेष धार्मिक और पर्यटन कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं; लेकिन, बीटीएमसी का कार्यकाल भी 16 जुलाई 2026 को खत्म हो चुका है, और नए बोर्ड का अबतक गठन नहीं हो सका है. विदेशी बुकिंग रद्द होने के प्रमुख कारण वहीं मिली जानकारी के मुताबिक इस बार बोधगया आने की तैयारी कर चुके कई विदेशी पर्यटक समूहों ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. इससे होटल, ट्रैवल एजेंसी, गाइड, वाहन संचालक और रेस्तरां कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है. बैंकॉक-नेपाल में बाढ़, दिल्ली में प्रदर्शन, महंगी हवाई टिकट और उड़ानों की अनुपलब्धता ने विदेशी पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित की है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) पर्यटकों की कमी के विभिन्न कारण बोधगया में बैंकॉक, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, जापान, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यूएसए समेत दुनिया के कई देशों से बौद्ध पर्यटकों का आगमन होता है. इस साल कई देशों से पर्यटकों की कम संख्या पहुंचने की संभावना बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि इसके प्रमुख कारणों में बैंकॉक और नेपाल में आई बाढ़, महंगे हवाई टिकट, उड़ानों की अनुपलब्धता, दिल्ली और अन्य जगहों पर हुए धरना-प्रदर्शन तथा धर्मगुरु दलाई लामा का बोधगया नहीं आना शामिल हैं. गया में विदेशी बौद्ध भिक्षु (ETV Bharat) दिल्ली प्रदर्शन का प्रभाव वहीं इस मामले में बोधगया होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष जय सिंह का मानना है कि बोधगया में पर्यटकों की घटती संख्या का एक कारण दिल्ली में रह रहकर हो रहे उग्र धरना प्रदर्शन भी है. उनके मुताबिक जो पर्यटक सीधे दिल्ली पहुंचते थे उनकी आवाजाही भी प्रभावित हुई है. इन प्रदर्शनों से सिर्फ बोधगया ही नहीं बल्कि राजस्थान और देश के अन्य पर्यटक स्थलों को भी नुकसान हो रहा है. जय सिंह कहते हैं कि विदेशी पर्यटक इस तरह के माहौल में आना पसंद नहीं करते हैं. खासतौर से वह पर्यटक जो दिल्ली आते हैं और फिर वहां से वह देश के अन्य राज्यों के पर्यटन स्थलों पर जाते हैं. बोधगया में पर्यटन सीजन में ऐसे पर्यटकों की संख्या 20,000 से 25,000 होती है. कई देशों में जंग के कारण विमान के किराए में बढ़ोतरी के हुई है. इससे भी पर्यटकों की संख्या खास तौर से यूरोपीय देशों के पर्यटकों की संख्या कमी आई है. महाबोधि मंदिर में पहुंचे विदेशी श्रद्धालु (ETV Bharat) "वह पर्यटक जो दिल्ली आते हैं और फिर वहां से वह देश के अन्य राज्यों के पर्यटन स्थलों पर जाते हैं. बोधगया में पर्यटन सीजन में ऐसे पर्यटकों की संख्या 20,000 से 25,000 होती है. कई देशों में जंग के कारण विमान के किराए में बढ़ोतरी के हुई है. इससे भी पर्यटकों की संख्या खास तौर से यूरोपीय देशों के पर्यटकों की संख्या कमी आई है."- जय सिंह, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन, बोधगया बोधगया आने का कार्यक्रम हो रहा है रद्द जय सिंह के अनुसार बोधगया आने की तैयारी कर चुके कई विदेशी पर्यटक समूहों ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. उन्होंने बताया कि पहले उनकी बुकिंग यहां बोधगया आने की हुई थी इनमें कई समूह ऐसे हैं जो अपने देश से सीधे दिल्ली पहुंचने वाले थे, लेकिन अब वह नहीं आ रहे हैं. वह कहते हैं कि हमें चिंता इस बात की है कि अगले महीने भी अगर इसी तरह पर्यटक समूहों के कार्यक्रम रद्द होते रहें तो इससे होटल, ट्रैवल एजेंसी, गाइड वाहन संचालक और रेस्टोरेंट कारोबारियों समेत बोधगया के सभी व्यवसायी वर्गों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) बैंकॉक में आई बाढ़ ने समूहों को रोका जय सिंह कहते हैं कि आम तौर पर थाईलैंड से करीब एक साथ 100 पर्यटक समूह के आने का कार्यक्रम बनता था, लेकिन इस बार अब तक केवल 30-35 समूहों ने ही अपनी यात्रा की पुष्टि की है. पूरी तरह से उनकी बुकिंग भी अभी नहीं हुई है. वह कहते हैं कि बैंकॉक में आई बाढ़ और हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों ने भी पर्यटकों की यात्रा पर प्रभाव डाला है. 15 से 22 अक्टूबर के बीच थाईलैंड के कई पर्यटक समूहों को बोधगया पहुंचना था लेकिन अचानक कई समूहों ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया. हमने भी उन समूहों से यात्रा रद्द करने के कारणों को समझने की कोशिश की. हमे पता लगा कि अधिकतर समूहों ने बैंकॉक में आई बाढ़ और बढ़ती कीमतों के कारण ही कार्यक्रम रद्द किया है. "आम तौर पर 100 पर्यटक समूह पहुंचते थे,इस बार अब तक केवल 30-35 समूहों ने ही यात्रा की पुष्टि की है. अधिकतर समूहों ने बैंकॉक में आई बाढ़ और हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों के कारण ही कार्यक्रम रद्द किया है. ये तो सही है कि वो अपने कारणों से नहीं आ रहे हैं लेकिन नुकसान तो हमें हो ही रहा है."- जय सिंह, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन, बोधगया गया की सड़के (ETV Bharat) 30-35 प्रतिशत होटलों की हुई है बुकिंग जय सिंह के मुताबिक पिछले कई सालों से होटल व्यवसाय में गिरावट आई है, इसके कई कारण उनकी नज़र में है. वे कहते है कि एक तो पर्यटकों की संख्या में कमी हुई है और दूसरा ये है कि बोधगया में कई मॉनेस्ट्री का निर्माण होने से भी होटल व्यवसाय पर असर पड़ा है. वे कहते हैं कि कोरोना से पहले अक्टूबर महीने में पर्यटन सीजन के लिए 70 से 80 प्रतिशत होटलों में बुकिंग हो जाती थी लेकिन अभी पिछले दो सालों से यानी 2024 के बाद से लगातार इस में कमी आनी शुरू हो गई. अभी बोधगया के होटलों में 30-35 प्रतिशत ही बुकिंग हुई है. "बुकिंग में ना सिर्फ लगातार कमी आ रही है बल्कि अभी देखा जा रहा है कि बुकिंग होती है और रद्द भी हो रही है, ये स्थिति हमारे लिए चिंता का विषय है, इससे सरकार को भी घाटा है क्योंकि हमारा व्यापार होगा तो सरकार को भी टैक्स अच्छा जाएगा लेकिन हमारा ही व्यापार खत्म होगा तो सरकार को भी नुकसान होगा."- जय सिंह, अध्यक्ष, होटल एसोसिएशन, बोधगया महाबोधि मंदिर का शिखर (ETV Bharat) अक्टूबर में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं पर्यटक गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार कहते हैं कि जुलाई महीने में ही बीटीएमसी ने बोधगया पर्यटन सीजन को देखते हुए पूजा कैलेंडर 2026-27 जारी कर दिया था. उन्होंने बताया कि बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा जारी किए गए पूजा कैलेंडर में विशेष पूजा की शुरुआत अगस्त महीने से हो गई थी. अगस्त में सिर्फ एक विशेष पूजा की तिथि थी लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर से विशेष पूजा की संख्या और तारीखों में बढ़ोतरी हुई है. राकेश कुमार के मुताबिक इस वजह से पर्यटन कारोबारियों को अक्टूबर से बोधगया में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद थी. इससे पहले भी थाईलैंड, वियतनाम, बैंकॉक, नेपाल समेत विभिन्न बौद्ध देशों से बड़ी संख्या में पर्यटक अक्टूबर से ही पहुंचने लगते हैं. इस बार भी व्यापारियों ने तैयारी की थी, लेकिन अगर बड़ी संख्या में लोग अपनी यात्रा को रद्द करते हैं तो इस से यहां के कारोबार के प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है. "हमें उम्मीद है कि नवंबर महीने से विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचने लगेंगे, अगर 3 महीने भी ठीक-ठाक पर्यटक पहुंचते हैं तो ज्यादा बोधगया की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा लेकिन जैसी संभावना जताई जा रही है अगर वही स्थिति रही तो यह चिंताजनक है."- राकेश कुमार, अध्यक्ष, गाइड एसोसिएशन ETV Bharat GFX (ETV Bharat) होची मिन्ह टू कोलकाता उड़ान रद्द से बड़ी मुश्किल वहीं गाइड मुकेश कुमार कहते हैं कि पहले वियतनाम के होचि मिन्ह सिटी से सीधे कोलकाता तक हवाई यात्रा की सुविधा थी, लेकिन हमें खबर मिली है कि ये उड़ान रद्द होने से वहां के पर्यटकों की यात्रा भी प्रभावित हुई है. इन परिस्थितियों में फिलहाल पर्यटक बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई के रास्ते गयाजी पहुंचने का विकल्प तलाश रहे हैं और वो आ भी रहे हैं.