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उत्तराखंड में '8 हजार वर्सेज 32 हजार की क्रिकेट किट' पर घमासान, बॉबी पंवार का विधायक गड़िया को कीमत-क्वालिटी चेक का चैलेंज

विधायक की क्रिकेट किट खरीद पर विवाद ( Etv Bharat )

देहरादून: बागेश्वर जिले के कपकोट में क्रिकेट किट खरीद को लेकर विधायक सुरेश गड़िया और बॉबी पंवार के बीच विवाद बढ़ गया है. विधायक ने बिल दिखाकर खरीद को सही बताया, तो बॉबी पंवार ने किट की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए आमने-सामने जांच की चुनौती दी है. अब ये मामला 8 हजार की क्रिकेट किट वर्सेज 32 हजार की क्रिकेट किट बना गया है.

कपकोट विधायक की क्रिकेट किट पर सवाल: उत्तराखंड की कपकोट विधानसभा सीट में क्रिकेट किट की खरीद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. राज्य स्वराज पार्टी के नेता बॉबी पंवार ने विधायक सुरेश गड़िया पर विधायक निधि से महंगी दरों पर क्रिकेट किट खरीदने और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे. बॉबी पंवार का दावा था कि बाजार में करीब 8 हजार रुपये में मिलने वाली क्रिकेट किट को लगभग 32 हजार रुपये प्रति किट के हिसाब से खरीदा गया. उन्होंने कुल 208 किटों की खरीद पर सवाल उठाते हुए करीब 50 लाख रुपये की कथित अनियमितता का आरोप लगाया था.