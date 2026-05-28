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पटना के बाढ़ में गंगा नदी में नाव पलटी, 3 शव बरामद.. नाव पर 15 लोग सवार थे

पटना जिले के बाढ़ में उमानाथ गंगा घाट पर तेज हवा से नाव पलट गई, नाव पर सवार सभी लोग सब्जी तोड़ने जा रहे थे.

GANGA BOAT CAPSIZE IN PATNA
पटना में नाव हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 28, 2026 at 9:32 AM IST

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पटना: राजधानी पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल स्थित प्रसिद्ध उमानाथ गंगा घाट पर आज सुबह एक बेहद दर्दनाक और बड़ा नाव हादसा हुआ है. दियारा इलाके की तरफ जा रही एक छोटी डेंगी नाव अचानक बीच गंगा नदी में असंतुलित होकर पलट गई. इस नाव पर कुल 15 लोग सवार थे, जो सुबह के वक्त अपने खेतों से सब्जी तोड़ने के लिए गंगा पार जा रहे थे. नदी के बीचों-बीच नाव पलटने से 3लोगों की मौत हो गई.

तीन की मौत, कई लापता: घाट के नजदीक मौजूद स्थानीय मल्लाहों और नाविकों ने तत्परता दिखाते हुए नदी में छलांग लगा दी. स्थानीय लोगों की मदद से अब तक 7 लोगों को तैरकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. हालांकि, इस हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और प्रशासन ने शवों को नदी से बरामद कर लिया है. पीड़ित ने बताया कि "सभी लोग नाव पर सवार होकर नदी की दूसरी तरफ अपनी खेती को देखने और सब्जी तोड़ने जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया."

पटना में नाव हादसा (ETV Bharat)

SDRF कर रही लोगों की तलाश: नदी में डूबे बाकी 5 लापता लोगों की तलाश के लिए स्थानीय प्रशासन ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमें और स्थानीय गोताखोर लगातार नदी के विभिन्न हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. पानी की तेज धारा को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि लापता लोग कुछ दूरी तक बह गए होंगे, इसलिए तलाशी का दायरा बढ़ा दिया गया है.

GANGA BOAT CAPSIZE IN PATNA
बाढ़ में उमानाथ गंगा घाट पर डूबी नाव (ETV Bharat)

प्रशासनिक अधिकारी घाट पर मौजूद: घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल स्तर के आला अधिकारी तुरंत दलबल के साथ उमानाथ गंगा घाट पहुंचे. इस वक्त बाढ़ की एसडीओ (SDO) गरिमा लोहिया और एसडीपीओ (SDPO) रामकृष्ण खुद मौके पर कैंप कर रहे हैं. अधिकारी राहत और बचाव कार्य की सीधी निगरानी कर रहे हैं ताकि लापता लोगों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके.

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नाव पर 15 लोग सवार थे (ETV Bharat)

घाट पर उमड़ा जनसैलाब: इस हृदय विदारक घटना की खबर जैसे ही इलाके में फैली, उमानाथ घाट पर हजारों स्थानीय लोगों और पीड़ितों के परिजनों की भारी भीड़ जुट गई. स्थानीय थाना और अनुमंडल प्रशासन बरामद किए गए शवों की शिनाख्त करने और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने में जुट गया है. सुरक्षित निकाले गए लोगों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है.

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नाव हादसे में कई लापता (ETV Bharat)

कैसे हुआ हादसा?: हादसे के कारणों को लेकर प्रारंभिक जानकारियां सामने आ रही हैं. एसडीपीओ रामकृष्ण ने बताया कि शुरुआती तौर पर क्षमता से अधिक वजन (ओवरलोडिंग) और अचानक चली तेज हवा के कारण नाव के असंतुलित होकर पलटने की बात सामने आ रही है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि दुर्घटना के असली कारणों की पूरी जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी.

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एसडीपीओ (SDPO) रामकृष्ण (ETV Bharat)

"ओवर लोड और तेज हवा की वजह से नाव पलटने की बात सामने आ रही है. लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा. 2 शवों को निकाल लिया गया है. अन्य की तलाश के लिए एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर की मदद से तलाशी चल रही है." - रामकृष्ण, एसडीपीओ, बाढ़

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