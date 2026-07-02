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NEET और JEE के आधार पर होने वाले एडमिशन में बोर्ड परीक्षाओं के नंबर को भी मिलेगा वेटेज

नई दिल्ली : नीट और जेईई जैसे एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पर आधारित अहम एडमिशन में अब बोर्ड एग्जाम का वेटेज 50 प्रतिशत हो सकता है.इस संभावना पर विचार किया जा रहा है. शिक्षा मंत्रालय की एक समिति इस पर फैसला लेगी.

सरकारी सूत्रों ने बताया कि इसका उद्देश्य, किसी भी एग्जाम—चाहे वह मेडिकल और इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट हो या बोर्ड एग्जाम— के बहुत अधिक अहम होने के दबाव को कम करना है. उनके अनुसार यह कदम एग्जाम सिस्टम में कई गड़बड़ियों—जैसे मूल्यांकन में गलतियां और पेपर लीक—के बाद उठाया गया है, जिन्होंने सिस्टम की विश्वसनीयता पर बहस छेड़ दी है.

एक सूत्र ने कहा, "जिन बदलावों पर विचार किया जा रहा है, उनमें एडमिशन/मेरिट में बोर्ड मार्क्स का 50 प्रतिशत वेटेज, कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता कम करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट को स्कूल के सिलेबस से बेहतर ढंग से जोड़ना, कई बार कोशिश करने का मौका देना और धीरे-धीरे अडैप्टिव ऑन-डिमांड कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट की ओर बढ़ना शामिल है."

अभी, मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर पर आधारित होते हैं और एंट्रेंस एग्जाम के लिए योग्य होने के लिए उम्मीदवारों को बोर्ड एग्जाम में एक तय प्रतिशत अंक लाने होते हैं. इन सुधारों पर शिक्षा मंत्रालय की नौ-सदस्यीय समिति विचार कर रही है.

इस समिति का गठन पिछले साल छात्रों की कोचिंग पर निर्भरता, "डमी स्कूलों" के प्रसार और अहम एंट्रेंस टेस्ट में निष्पक्षता की जांच करने के लिए किया गया था.पैनल की अंतिम रिपोर्ट आने वाले हफ्तों में सरकार को सौंपे जाने की संभावना है. समिति ने एंट्रेंस टेस्ट को स्कूल के सिलेबस से बेहतर ढंग से जोड़ने की भी सिफारिश की है.

इस बीच शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के शीर्ष अधिकारी मेडिकल प्रवेश से संबंधित ‘नीट-यूजी’ की पुनर्परीक्षा से मिले अनुभवों और एनटीए को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में संसद की एक समिति को जानकारी दी है.